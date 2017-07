Diego Llorente, primer refuerzo txuri-urdin

Google Plus

Llorente ante Araujo en un encuentro con el Málaga. Foto: Laura Santana / VAVEL

La Real Sociedad 2017-2018 va cogiendo forma poco a poco ya en junio. La primera incorporación realista será el joven central Diego Llorente, que viene de jugar cedido en el Málaga la temporada pasada, pero que pertenecía al Real Madrid. El conjunto presidido por Jokin Aperribay abonará una cantidad que se estima cercana a unos seis millones de euros al conjunto blanco, para hacerse con los servicios de un jugador con una proyección de escándalo y que cerrará, en principio, las incorporaciones para la defensa del equipo donostiarra.

Diego Llorente celebra su gol ante el Sevilla. Foto LFP

Las negociaciones no han sido sencillas debido al masivo interés de equipos de nivel por el jugador madrileño, entre ellos el Villarreal, Lille o el mismo Málaga. Pero el mayor rival fue el Everton inglés que ofrecía hasta 14 millones de euros y unos 2,3 millones de ficha anuales al jugador. Aún así, el deseo del jugador por seguir jugando en La Liga, en un equipo con proyecto deportivo europeo como la Real ha decantado la balanza. Se estima que el Real Madrid se guardará una opción de recompra para los primeros tres años, que subirá cada temporada empezando desde los doce millones de euros. Además, el conjunto blanco tendrá preferencia en caso de una futura venta del jugador.

Válido para dos puestos

El nuevo fichaje de la Real Sociedad, de 23 años, pugnará, en principio, con Raul Navas por el puesto de central derecho titular. Sin embargo, una de las cualidades de Llorente es que puede jugar de pivote también. Esta faceta beneficia mucho a un equipo que esta campaña ha dependido demasiado de la dupla Illarra-Zurutuza y que necesitaba un recambio de garantías para afrontar una temporada cargada de partidos debido a participar en tres competiciones.

Llorente defiende a Juanmi en el último partido de Anoeta de esta campaña. Foto: LFP

Historial interesante

Diego Llorente comenzó a despuntar en el Real Madrid Castilla allá por el año 2013. Su gran temporada en el equipo de Alberto Toril primero, y José Manuel Díaz Fernández después, le permitieron lucir el brazalete de capitán en alguna ocasión. Tras haber estado convocado una vez con el primer equipo, pero sin disputar ni un minuto, debutó ante Osasuna de las manos de José Mourinho en junio de 2013.

En verano de 2015, el central madrileño recaló en el Rayo Vallecano, cedido, con ficha del filial, pero disputó toda la temporada con el primer equipo de Vallecas. De las manos de Paco Jémez maduró como futbolista y fue fijo en el equipo disputando hasta 33 partidos marcando dos goles. El Rayo descendió a Segunda y Diego recaló en el Málaga también cedido para continuar con su carrera en Primera División. Eso sí, Llorente fue nombrado mejor jugador de la temporada por la afición del Rayo.

El premio grande, sin embargo, fue la llamada de Vicente del Bosque que le permitió debutar con la selección absoluta en un amistoso previo a la Eurocopa de 2016 frente a Bosnia y Herzegovina. Además, Diego disputó la Copa Mundial Sub-20 de 2013 en Turquía.

La pasada temporada comenzó siendo un fijo en las alineaciones de Juande Ramos siendo titular en todos los encuentros que estuvo disponible. Sin embargo, con la llegada de Marcelo Romero, perdió el sitio en el once y se pasó en la grada casi todo su mandato disputando 4 encuentros de los que solo dos fueron de titular. La llegada de Michel al banquillo malacitano le dio un plus al equipo y en particular a Diego. El central madrileño jugó todos los partidos enteros exceptuando el primero y el último por contrato. En total ha jugado 28 partidos en liga y dos en Copa del Rey sumando hasta 2200 minutos y dos goles. Números interesantes.

El defensa realista será presentado de forma oficial en próximas fechas y el 7 de julio comenzará la pretemporada con sus nuevos compañeros, tal y como ha informado la Real Sociedad en el comunicado oficial.