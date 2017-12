Carlos Vela convocado en su último partido con la Real

Google Plus

Convocatoria de la Real Sociedad contra el Sevilla. Foto: Real Sociedad

La Real ha entrenado a la mañana en la última sesión del 2017 antes de enfrentarse al Sevilla en Anoeta (21:30 horas) para disputar el último encuentro del año. Los realistas han saltado al césped de entrenamiento en Zubieta y han participado en la sesión a puerta cerrada antes de emitir la convocatoria para el partido.

Eusebio ha citado la lista de convocados al término del entrenamiento: El técnico pucelano no ha hecho grandes cambios respecto a la pasada jornada en San Mamés, Bautista y Aritz son las altas en esta convocatoria en comparación con el anterior choque contra el Athletic. Rubén Pardo sigue sin contar para Eusebio, y no entra en las convocatorias; los números del centrocampista riojano son escasas, ha jugado sólo 21 minutos en Liga y ha entrado en dos convocatorias de las 16 jornadas disputadas. En el mercado de invierno se tendrá que buscar equipo para jugar los minutos que no está teniendo en San Sebastián.

Altas de dos jugadores para la rotación

Por otra parte, Imanol Agirretxe y Jon Guridi están dados de alta en la enfermería, pero siguen entrenando a un ritmo menor que el de sus compañeros. El delantero usurbildarra lleva dos años fuera de los terrenos de juego, y las recaídas le han condicionado para volver antes a jugar, pero se espera que en enero esté de vuelta y Eusebio pueda contar con él en caso de necesidad. Se espera la aportación de un jugador muy querido por la afición, que ha dado mucho en los últimos años a la Real.

Guridi sigue su proceso de recuperación después de lesionarse hace nueve meses, en un enteamiento justo después de debutar con el primer equipo en Mendizorroza. El centrocampista azpeitiarra sufrió una lesión en su rodilla derecha y su diagnóstico fue de cinco meses de recuperación, pero al final ha estado nueve meses. Un centrocampista más para la rotación, y permitir a Eusebio dosificar a jugadores clave en el esquema táctico pero que se lesiona frecuentemente como es David Zurutuza.