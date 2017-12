Anuario VAVEL Real Valladolid 2017: más gol que en los últimos años

Google Plus

Jaime Mata, pichichi de la categoría | Foto: LaLiga1|2|3

La delantera del Real Valladolid ha sido la que ha hecho posible que el equipo estuviera peleando por los playoff la temporada pasada y que esta temporada sea el equipo más goleador de Segunda División.

A pesar de ello, también ha dado mucho que hablar debido a su falta de gol en muchos partidos y la mala distribución de los goles por sus delanteros. La temporada pasada, el Real Valladolid se quedó a un punto de conseguir el objetivo del play off. Ese punto se escapó en campos como el del Mirandés tras empatar en el último minuto, o tras perder en la penúltima jornada contra el Reus o en la jornada dramática contra el Sevilla Atlético del 6-2.

La primera vuelta de esta temporada no se queda atrás. Hasta el momento es el equipo más goleador de la liga con 38 goles a favor. Con estas cifras goleadoras el equipo debería estar en la parte alta de la tabla, pero el conjunto blanquivioleta está en la novena posición y eso, para un equipo que aspira al play off y al ascenso, no se lo puede permitir. Partidos como el de la Cultural del 4-4 o contra el Rayo Vallecano que acabó 4-1, muestran la cantidad de goles que marca el equipo.

Extremos

Por los extremos han pasado jugadores como Drazic o Guzmán que no tuvieron apenas protagonismo la temporada pasada, pero también han pasado jugadores que fueron claves la temporada pasada.

El primero de estos es, José Arnáiz que realizó una muy buena campaña la temporada pasada y fue sin duda la revelación con 12 goles, además de su aportación al equipo con asistencias, explosividad y desparpajo por la banda izquierda. La buena actuación del talaverano le permitió fichar por el FC Barcelona B, por 3.5 millones de traspaso y 20 millones de clausula e incluso ha llegado a jugar con el primer equipo blaugrana en Copa del Rey ante el Murcia esta temporada.​

Jose Arnaiz en el único partido de esta temporada con el Valladolid | Real Valladolid

El otro extremo importante para el equipo pucelano la pasada campaña fue Juan Villar, que jugó 31 partidos con el Valladolid esa temporada y anotó 10 goles, su último gol fue contra el Cádiz en el minuto 88 y en la última jornada de Liga, esta victoria daba alguna esperanza de entrar en el play off al equipo pucelano, pero la victoria del Huesca lo impidió.

El extremo derecho abandonó el Valladolid en verano y fichó por el Tenerife donde lleva 2 goles en 11 partidos. Las lesiones le hacen perder continuidad en el once y frenan su rendimiento. Por último a partir de marzo de 2017 apareció Cristian Espinoza, un extremo argentino cedido por el Villareal, que venía de una lesión y solo pudo jugar 10 partidos con el conjunto blanquivioleta. En estos 10 encuentros no marcó ningún gol pero fue un buen revulsivo que aportó velocidad y frescura al equipo en los momentos clave.

Juan Villar | Real Valladolid

Esta temporada los extremos han cambiado por completo y no hay ninguno que haya permanecido en el equipo, de los que estaban la temporada pasada. Iban Salvador, que volvía esta temporada de su etapa en el UCAM Murcia porque no contaba para Paco Herrera, empezó la temporada como titular y dejando muy buenas sensaciones, ha ido perdiendo presencia en el once, posiblemente por su alta intensidad en el juego, que le hacía ir a amarilla por partido.

Ahora mismo es suplente, pero siempre suele salir ya que es un gran revulsivo. Giannis Gianniotas, cedido y procedente del Olympiakos, puede jugar por ambas bandas y empezó la temporada jugando como titular y anotando bastantes goles, pero de repente Luis César decidió que debía ser suplente y en las últimas jornadas apenas está jugando, no se entiende su retirada del once titular cuando estaba en su mejor momento.

Giannis Gianniotas | Real Valladolid

Hervías, cedido por el Eibar, suele jugar por la banda derecha, en el primer partido contra el Barcelona B fue suplente y salió de revulsivo completando una muy buena actuación que le llevó a ser titular los próximos partidos, pero luego Luis César decidió que debía volver al banquillo, hasta estos últimos partidos que ha vuelto a la titularidad.

El extremo derecho se caracteriza por su velocidad, desborde y regate, pero le falta gol, ya que está temporada solo ha anotado de penalti. Óscar Plano, fichado esta temporada procedente del Alcorcón, puede jugar tanto por la banda izquierda como en la mediapunta, aunque suele estar más pegado a la banda izquierda.

El año pasado lo jugó todo con el Alcorcón y este año hasta el momento ha participado en todos los partidos anotando dos goles, y dejando muy buenas sensaciones en los últimos partidos, ha ido de menos a más.

Delanteros

La temporada pasada la pareja de delanteros centros estaba formada por Raúl de Tomás y Jaime Mata. De Tomás anotó 14 goles en 38 partidos jugados, debido a que empezó alternándose con Mata por las dudas de Paco Herrera y al final acabó como titular indiscutible, siendo el máximo goleador del equipo.

Raúl de Tomás | Real Valladolid

En verano acabó su cesión en el Real Valladolid y en un verano movido, donde al final de temporada aseguró que si volvía a Segunda se iría al Valladolid, acabó en el Rayo Vallecano el penúltimo día de mercado, generando un clima de tensión con el jugador madrileño.

En el equipo de Vallecas lleva 7 goles en 12 partidos disputados. Jaime Mata, el año pasado apenas estuvo en el once como titular y salía en las segundas partes, solo consiguió anotar 6 goles en 30 partidos.

Luis César decidió que fuera uno de los pocos jugadores de la temporada pasada que siguiera en el club esta temporada y le ha salido bien, ya que Jaime Mata es el pichichi de la Liga 1|2|3 esta temporada con 16 goles en 20 partidos. Se caracteriza por su garra, entrega, y por su lucha por todos los balones, y esta campaña también por el gol.

Jaime Mata | Laliga 1|2|3

Su acompañante en la delantera este año es Villalibre, el delantero cedido por el Athletic Club, está siendo un futbolista de segundas partes que apenas participa en el juego y no ha anotado goles en liga esta temporada.