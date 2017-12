Anuario VAVEL Real Zaragoza 2017: Borja Iglesias, la referencia ofensiva

Foto: Andrea Royo | VAVEL

El director deportivo, Lalo Arantegui, y el técnico del equipo, Natxo González, trataron desde el primer momento de convencer al delantero celtiña de que recalase en el Real Zaragoza. Borja Iglesias venía de marcar 34 goles con el Celta B en la Segunda División B, se le buscaba una cesión y todos los equipos de la categoría de plata, y algunos de la Primera División, enviaron sus peticiones de cesión al Celta con la esperanza de hacerse con los servicios del delantero gallego. Pese a que el Real Zaragoza no estaba entre los favoritos, debido a que su presupuesto era menor que el de muchos de sus competidores, el atacante terminó decantándose por el Real Zaragoza debió a las continuas llamadas de Natxo González y Lalo Arantegui.

En pretemporada dio muestras de un buen nivel, pero solo anotó un tanto en el partido que se disputó en Tarragona ante el Nástic, y en el que el Real Zaragoza cayó por dos goles a uno. Una vez comenzada la temporada, se estrenó ante el público de la Romareda desde el punto de penalti en la segunda jornada liguera ante el Granada y la semana siguiente ante el Córdoba, marcó su primer doblete, con dos grandes disparos desde fuera del área. Desde el primer partido fue titular indiscutible y ha demostrado ser un delantero muy completo y uno de los mejores de la categoría. Su inteligente uso del cuerpo, sus caídas a banda, su capacidad de asociación, su buena definición, su regate y su eficacia desde el punto de penalti, son sus cualidades más destacadas.

Volvió a anotar desde el punto de penalti ante el Numancia y después ante Osasuna. Firmó su segundo doblete en el encuentro que disputó el equipo aragonés en tierras andaluzas ante el Sevilla Atlético, que se saldó con un empate a dos que supo a poco a los de la capital del Ebro. Desde aquel 21 de octubre, Borja Iglesias entro en una fase en la que sufrió un claro bajón en su rendimiento, debido en parte a problemas físicos que le permitían jugar aunque no al 100% y no consiguió marcar hasta el 19 de diciembre ante el Valladolid, en el que fue el último encuentro del año para el Real Zaragoza. En estos casi dos meses que pasó el delantero gallego en el dique seco, Borja disminuyó notablemente su rendimiento y comenzó a ser cuestionado acerca de su aportación al equipo. Debido a sus problemas físicos que no le permitían estar a un nivel óptimo, Natxo González decidió dar entrada a Vinicius Araujo en el once para aligerar la carga y el esfuerzo del ariete zaragocista, pero no consiguió que Borja gozase así de más oportunidades de gol.

Pese a este movimiento táctico, Borja no consiguió tener más ocasiones de gol y su incidencia en el juego bajó considerablemente, perdiendo movilidad y fuerza en el choque continuo que mantiene con los centrales en cada encuentro. El equipo notó considerablemente su bajón físico, dejó de generar tantas ocasiones por partido y no supo adaptarse a este tipo de juego. Pese a no estar en un estado óptimo, Borja ha seguido siendo titular indiscutible y ante el Valladolid, consiguió su tercer doblete y llegar así a la cifra de nueve goles en veinte jornadas, a la que se suma un gol de penalti que anotó en el partido de Copa del Rey ante el Granada en el Estadio Municipal de la Romareda. De los diez goles que ha anotado en competición oficial, cinco han sido desde los once metros, desde donde tiene una eficacia del 100%.

Antes de la llegada del 2018 el conjunto maño volverá a los entrenamientos, pendiente del estado de la lesión que sufrió Borja en el partido en el José Zorrilla, que podría dejarle fuera de combate para el partido ante el Fútbol Club Barcelona B. Su relación con el gol no estaba pasando por su mejor momento pero el ariete gallego ha conseguido sumar hasta tres asistencias en lo que va de liga. Además es uno de los jugadores de la liga que más faltas recibe y se ha ganado el respeto y cariño de la afición tanto con sus declaraciones y comportamiento en las redes sociales, como por su entrega y sus goles. Se espera que vuelva a su mejor nivel.