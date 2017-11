El curioso caso del Deportivo Aragón | Foto: Claudia Moreno (VAVEL)

Quince jornadas hasta el momento disputadas en el grupo III de la Segunda División B. El Mallorca se consagra como líder en solitario, a trece puntos del segundo, el Villarreal 'B'. Elche y Hércules los acompañan en la promoción de ascenso, seguidos muy de cerca por Cornellá, Atlético Saguntino y Ontinyent. Por lo zona baja, Peralada y Atlético Baleares mantienen una lucha en la línea que separa el descenso de la permanencia denominada promoción de permanencia, y ya en descenso, Llagostera, Olot y Peña Deportiva se consagra debido a su distancia para salir del pozo. El colista del grupo es el Deportivo Aragón, a diez puntos de la permanencia. Sin embargo, su posición de colista es engañosa, ya que los malos resultados y el hecho de que sea el único equipo de la División de Bronce que no ha conocido todavía la victoria no se debe a su juego, y menos a la relación goles-puntos, sino a la mala fortuna.

El Deportivo Aragón ha marcado quince goles en esta parte de la temporada, de media, un gol por partido. Es el colista más goleador de la Segunda División B, pues Valladolid 'B' (once), Peña Sport (ocho) y Las Palmas 'B' (once) no llegan a ese media de tanto por encuentro. Además, ha marcado un gol menos que el segundo clasificado de su grupo (Villarreal 'B', con dieciséis tantos) y en su grupo juegan diez equipos que en quince jornadas han marcado menos goles que el Deportivo Aragón: Sabadell, Lleida Esportiu, Atlético Baleares y Peralada (catorce goles); CD Ebro y Ontinyent (trece goles); UE Olot y SD Formentera (once goles), Llagostera (diez goles); y Peña Deportiva, siendo este último el menos goleador del grupo (nuevo goles).

Más paradigmático es el hecho de que ha marcado gol en doce de los quince encuentros disputados, es decir, en cuatro de cada cinco encuentros. Además, ha mantenido una racha de diez encuentros consecutivos marcando y ha anotado en once de los últimos doce encuentros. Solamente ante Valencia Mestalla, Elche y Alcoyano, todos ellos en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, el Deportivo Aragón se quedó sin marcar. En cuanto a partidos fuera de casa se refiere, los aragoneses han marcado en todos los encuentros disputados lejos de Zaragoza, un total de ocho encuentros fuera de casa.

Por último, hay que destacar que en la Segunda División B hay un total de treinta y tres equipos que han marcado menos goles que el Deportivo Aragón (además de los diez del grupo III, siete del grupo I, ocho del grupo II y ocho del grupo IV) y otros cuatro equipos han marcado los mismos que el equipo de César Láiñez (SD Ponferradina, Osasuna 'B', Granada 'B' y CD Badajoz). Este fin de semana, el Deportivo Aragón tiene derbi zaragozano ante el CD Ebro, el cual se disputará en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza.