Primera vuelta Hércules CF: los herculianos no convencen

cadenaser.com

La primera vuelta de la Segunda División "B" ha finalizado y en Alicante no será recordada con demasiado cariño. Resultados que no acompañan, ocasiones que se escapan por centímetros y un sinfín de lesiones, podrían resumir perfectamente este tramo de la temporada que ha llevado al Hércules a una situación complicada.

Un inicio complicado

Tras una temporada decepcionante en todos los sentidos, le tocaba el turno a la dirección deportiva y así fue. Uno de los mercados más convulsos de los últimos tiempos en el Hércules, en teoría, debía traer buenos resultados, fichando a jugadores de mucho prestigio, como lo son Juli, Samuel o Falcón. Tristemente para los aficionados herculanos, ni el prestigio del club ni los jugadores con una buena trayectoria, llevarían a resultados positivos.

Una victoria en las seis primeras jornadas llevó al Hércules a rozar los puestos de descenso y a hacer dudar a la afición que llegaba a plantearse el proyecto a esas alturas de temporada.

Barragán al frente, problema diferente

Si con Siviero hablabamos de los malos resultados, con Barragán no vamos a discutir estos, porque desde que se puso al mando de la plantilla, los resultados y la dinámica del equipo han mejorado notablemente. No todo sería fácil para el entrenador valenciano. Empezaron a llegar problemas, uno detrás de otro. Uno de las dificultades que ha tenido el conjunto alicantino durante estos cuatro meses de temporada han sido las numerosas lesiones -un problema siempre presente desde el descenso a Segunda B- pero no se iban a quedar en eso todos los males para el actual técnico. Tras seis jornadas sin perder de forma consecutiva, las dudas empezarían con la derrota en casa ante el Atlético Saguntino, y no acabarían hasta el día de hoy.

Un fin de año complicado

Las dinámicas positivas no duran infinitamente y esto bien lo pudieron descubrir los aficionados alicantinos. Un partido que cambió la dinámica drásticamente, hizo poner en duda -otra vez- el proyecto. Con el equipo sumido en una dinámica desastrosa, llegó un momento señalado por todo aficionado alicantino. Momento en el que Hércules y Elche se veían las caras de nuevo en liga, tras algo más de cuatro años. Y que mejor manera de poner fin a una racha negativa que en un derbi. No hubo manera y el encuentro finalizó con 0-0. Tras el empate en casa, fueron cuatro los partidos en los que el Hércules no logró ni una sola victoria, eso sí, sin perder de vista en ningún momento al cuarto clasificado

El final de año no se acabó de la peor manera posible, como hubiese sido aumentando un partido más la mala racha de partidos sin ganar, sino que se pudo poner fin a la mala dinámica en el último partido del año y en un campo siempre complicado. El Hércules se pudo despedir con una victoria ante la Llagostera e hizo olvidar, en gran medida, las últimas semanas en las que el equipo no lograba levantar cabeza. Finalizó así, para el conjunto blanquiazul, unos meses que serán dificiles de olvidar y que han dado mucho de que hablar. Meses en los que la palabra regularidad no ha tenido cabida.