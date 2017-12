Primera vuelta del Elche CF: Un camino lleno de altibajos

Google Plus

Primera vuelta del Elche CF: Un caminolleno de altibajos / Imagen: Andrea Palazón

La primera vuelta de la temporada en Segunda B ha llegado a su fin. Han sido diecinueve jornadas llenas de emoción, alegrías, decepciones, goles majestuosos y objetivos marcados. Entre los veinte equipos pertenecientes al grupo III, se encuentra el Elche Club de Fútbol, un recién descendido que se proponía al inicio de la temporada mantenerse en los primeros puestos de la clasificación y lograr volver lo antes posible a la división de plata.

Inicio prometedor tras el fatídico descenso

Tras el fatídico descenso del conjunto franjiverde a Segunda B, el Elche CF se había propuesto devolver la ilusión a su afición. Vicente Mir llegaba al banquillo ilicitano para lograr el objetivo lo antes posible. El técnico valenciano ya había dirigido al filial franjiverde hacía un par de temporadas, y volvía a la que había sido por lo tanto, su casa.

El equipo iniciaba la temporada muy lejos de casa visitando al Sabadell. El conjunto cosechó un empate que no dejó un buen sabor de boca en la afición franjiverde, pero en los siguientes encuentros se demostró la calidad de la plantilla del Elche CF a base de goleadas. Badalona, Deportivo Aragón y Peralada – Girona, fueron las primeras víctimas de este Elche CF que venía dando guerra.

Punto de inflexión

En la jornada 6 y con 14 goles a favor, la primera piedra se ponía en el camino de los franjiverdes. El Atlético Baleares le plantaba cara al conjunto ilicitano y conseguía empatar en el fortín de la hinchada franjiverde. Fue a partir de este momento cuando el equipo encadenó una racha de malos resultados.

Los empates ante el equipo balear, el Atlético Saguntino y el Villarreal, y las derrotas ante el Llagostera, Alcoyano, Cornellá, Ebro o el Formentera, hicieron que el conjunto franjiverde recalara hasta la tercera posición. Tras haber ocupado la posición de líder durante las primeras jornadas de la competición, el Elche se veía en tercera posición con 25 puntos y a 14 del Mallorca.

Cambio de entrenador

Tras no obtener los resultados esperados con una plantilla confeccionada para ocupar los primeros puestos del play off de ascenso, y tras caer derrotados por la mínima frente al Formentera ante la afición franjiverde, los directivos del club vieron conveniente el cambio de entrenador. Acciari ocuparía la posición de técnico en la visita al líder, el Mallorca, no se descartaba su continuidad liderando el banquillo franjiverde, pero tras la derrota por dos goles a cero frente al Mallorca, un nuevo técnico llamaba a la puerta.

El técnico manchego, Josico, sería el nuevo entrenador franjiverde. El primer partido sería ante su afición, y frente al Valencia Mestalla. Las sensaciones eran buenas, pero aun así los resultados seguían sin convencer a la afición franjiverde. De los tres últimos partidos, todos han sido empates; ante el Valencia Mestalla, el Lleida Esportiu, y ante el eterno rival, el Hércules CF.

En el último partido del año, el conjunto franjiverde consiguió cosechar una victoria un tanto sufrida ante el UE Olot. Los goles de Manuel Sánchez y de Benja devolvieron en cierto modo la ilusión a la afición franjiverde. De todas formas, la hinchada despidió a los suyos con pitos y es que la primera vuelta no ha sido la soñada.

Los propios jugadores ya advirtieron que no es lo normal ganar de la forma en la que se ganaba en las primeras jornadas, pero los altibajos que ha sufrido el equipo durante las diecinueve jornadas disputadas han hecho que ocupe la cuarta posición, y que el primer puesto en la clasificación, ocupado ahora por el Mallorca, sea prácticamente imposible de ocupar, ya que los franjiverdes se sitúan a 12 puntos del conjunto balear, el líder indiscutible de este grupo III de Segunda B.

Elche CF - Grupo III