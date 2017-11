El Lorca suma su primer punto a domicilio

Google Plus

El Lorca llegaba a Santo Domingo con el objetivo de mantener las buenas sensaciones tras la victoria por la mínima ante el Córdoba en casa. Esos tres puntos habían conseguido levantar el ánimo de un equipo que ve mayores posibilidades de conseguir la salvación. Aún es pronto para hablar de ello, pero el Lorca es uno de los recién ascendidos que no estaba cuajando del todo. Necesitaban marcharse con buen sabor de boca cuando visitaran a uno de los rivales directos por la salvación, y así ha sido.

A pesar de un comienzo electrizante del rival, el equipo lorquino consiguió salvarse, de nuevo, en los últimos minutos del tiempo reglamentario. El Lorca solo sabe sumar cuando lo hace in extremis y este mediodía lo ha vuelto ha demostrar. Algo que también se ha convertido en habitual para ellos, es la falta de concentración durante los primeros minutos del encuentro cuando juega a domicilio. El Alcorcón se aprovechó de esta condición para marcar un gol muy importante para ellos en el minuto siete de partido.

Duro comienzo lorquino

El partido comenzó con el balón muy disputado en el centro del campo, ninguno conseguía hacerse con la posesión del balón y el juego se basaba en posesiones muy cortas que acababan en pases cortados por ambas defensas. El Lorca lo intentaba en varias ocasiones, pero todos los balones que llegaban a los pies de Manu Apeh, eran señalados por fuera de juego. Sin embargo, el Alcorcón aprovechó su primera ocasión del partido para hacer gol. Tras un rechace de Álvaro Jiménez, Dorca le golpeó con la zurda desde fuera del área para poner al Alcorcón por delante en el marcador.

Dorca adelantaba al Alcorcón con un gran gol tempranero. Foto: laliga.es

Duro golpe para el Lorca que había comenzado el partido jugando con mucha garra. El choque continuaría siendo muy igualado y el esférico a penas salía de mediocampo. Posesión igualada para ambos equipos, 51 por ciento para el Alcorcón y 49 para el conjunto de Curro Torres. Diez minutos después, los blanquiazules comenzaron a mostrarse mucho más defensivos. Gracias a las internadas de Tropi, empezaban a activar a la defensa alfarera que conseguía con éxito cortar todas estas jugadas. Manu Apeh también siguió peleando en la delantera aunque consiguieron anular al nigeriano mediante continuas faltas.

Poco le duraría esa superioridad en el campo a los lorquinos que no se veía reflejada en el marcador. Pronto volverían los locales a golpear y las jugadas se sucedían unas a otras. El Alcorcón atacó continuamente por la banda de Pomares e intentaron sacar petróleo con repetidos centros al área. Su falta de acierto y las buenas intervenciones de Dorronsoro evitaron el segundo gol durante el ecuador de la primera mitad. El Alcorcón se marchó con un tono dominante al descanso y el Lorca no sabía como reaccionar ante el buen juego de su rival.

El Lorca volvió a latir

Fue un partido muy disputado donde la posesión fue similar para ambos equipos. Foto: laliga.es

El cambio de Nando por Sito aceleró el ritmo de juego del equipo lorquino quién no desistió en su desesperada busca del gol. Tropi comenzó el segundo tiempo muy activo con dos jugadas muy peligrosas que no consiguieron colarse entre los tres palos. Comenzaron a presionar la salida de balón de su rival y eso le permitió volver a ganar la pelea de la posesión en el partido. Poco a poco, el Lorca mostraba signos de vida gracias al buen juego de Sito por banda derecha. Sangalli, intentaba todo lo posible pero no encontró apoyo en sus compañeros.

Curro Torres decidió cambiar a Manu Apeh por Manu Onwu, buscando esa chispa ofensiva que tanto le hacía falta al equipo de la ciudad murciana en esos momentos. Sin embargo, no conseguía engancharse al ritmo del encuentro mientras que Sito lo intentaba de manera continua por su banda y los defensas ya estaban alerta de la situación. El Alcorcón esperaba poder salir a la contra mientas que los chicos de Curro Torres se plantaban en el campo contrario. Entonces, Noguera dio el susto de la tarde tras una peligrosa entrada de Laure. Tuvo que retirarse del partido durante varios minutos pero volvió sin aparente problema.

El Lorca mandaba en el juego pero no conseguía construir ocasiones claras de gol. Partido muy igualado que se reflejaba a la perfección en las estadísticas. Después de varios intentos sin éxito, Javi Muñoz ponía el empate definitivo al partido en el minuto 87. Recogió el balón dentro del área pequeña y lo mandó hasta el fondo de la red para dar al Lorca sus primeros puntos lejos del Artés Carrasco. Tras el gol, se vinieron arriba y en los siete minutos restantes intentaron buscar el segundo. Onwu tuvo una ocasión muy clara que pudo haber significado los tres puntos, pero el árbitro decidió parar el partido y dar el reparto de puntos en un partido muy igualado.