El Lorca cae en un partido muy tenso

El Lorca volvía a su casa para enfrentarse a un duro rival como el Lugo tras haber sumado su primer punto a domicilio de la temporada ante el Alcorcón. Con las pilas cargadas y mucha ilusión tras no haber conocido la derrota en dos semanas. Los de Curro Torres tenían que verse las caras con un Lugo plagado de bajas pero que no iba a bajar los brazos para acercarse lo máximo posible al Huesca en su particular lucha por el ascenso. Objetivos muy diferentes para los locales. El Lorca quería sumar tres puntos que les permitieran salir de manera inmediata del ascenso.

Partido muy complicado donde vimos una igualdad no tan esperada. El conjunto blanquiazul salió a por los tres puntos e incluso fue capaz de sobreponerse a un duro palo como el gol lucense tras no haber contado casi con ocasiones durante la primera mitad. Los lorquinos consiguieron luchar y poner el empate aunque los visitantes acabarían por poner la desigualada con un gol muy extraño donde ningún jugador del Lorca consiguió cortar la trayectoria del balón que acabó batiendo a un Dorronsoro que no esperaba que ese balón atravesara el área chica.

Una primera mitad anómala

Como viene siendo de costumbre, el equipo lorquino comenzó el partido dominando la posesión del balón. Llevaron la voz cantante e intentaron acercarse lo máximo posible a la portería de Juan Carlos. Manu Apeh con un buen trabajo sobre la defensa rival conseguía probar a Juan Carlos en su primera posesión. Los de Curro Torres recurrían constantemente a la banda izquierda para encontrar el máximo hueco posible. Sito, quien sustituyó a Nando en el once inicial, hizo mucho daño por esa banda al que no pudieron detener. El valenciano va ganándose el puesto que había perdido con su lesión frente al Rayo Vallecano en la tercera jornada.

A pesar de estar desaparecidos durante los primeros veinte minutos de la primera mitad, el Lugo conseguía convertir en una jugada de contraataque batiendo a Dorronsoro. Mario Barco culminaba una jugada a la contra rápida, limpia y bien ejecutada para poner el uno a cero en el marcador. El Lorca volvía a sucumbir de una manera habitual. No consiguen imponer su poder defensivo en este tipo de jugadas y les costó un duro golpe en la primera parte. Pocos minutos después, recuperarían la ilusión con un gol en propia puerta de Seoan que batía a Juan Carlos con una trayectoria muy complicada de adivinar.

Tras el gol, el Lorca se vino arriba y lo intentó con varias ocasiones; la más clara, un desborde de Alberto Noguera por banda derecha que consiguió atajar Juan Carlos en el último momento mientras rozaba el palo de su portería. Nos íbamos al descanso con un empate un tanto extraño. Un partido muy raro donde no conseguíamos ver quién estaba dominando sobre el verde. El Lorca ganaba en posesión, pero las ocasiones se complicaban en el último pase. Los lucenses mostraban sus debilidades reflejadas en todas las bajas con las que llegaban al partido.

La dura realidad

A la reanudación del encuentro, el Lorca se mostró mucho más agresivo. Ese final de la primera mitad le vino muy bien para levantar los ánimos y creer en las posibilidades de la victoria. No salió a asegurar nada. El empate era un resultado muy favorable para ellos, pero no querían achantarse. Buscaron el gol que les diera los tres puntos aunque les acabaron dando gato por liebre. Durante los primeros minutos del segundo tiempo fueron superiores aunque los gallegos fueron cogiendo confianza poco a poco. El nivel de los locales bajó y no dudaron en aprovecharlo.

Finalmente, todo este trabajo se vio recompensado con un nuevo gol, aunque no precisamente el que hubieran deseado. En un ‘pseudocentro’ de Fede Vico conseguirían poner el 1-2 en el marcador. La ilusión lorquina se desvanecía con ese gol en el minuto 71. Aún quedaba partido, pero las sensaciones que dejaban los jugadores que estaban en el campo dejaban entrever que el partido estaba acabado.

No reaccionaron hasta los últimos diez minutos de partido cuando el equipo de Francisco Rodríguez se veía con los tres puntos. Curro Torres probó suerte introduciendo a Manu Onwu a cambio de Apeh aunque no sirvió para nada. El saque de esquina fue el único aliado del Lorca aunque no consiguieron anotar. Nueva derrota para un equipo que no consigue soltarse el pelo en LaLiga 1|2|3.