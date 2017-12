Anuario VAVEL Lorca FC 2017: una defensa notable

Google Plus

La defensa del Lorca cumplió su función en 2017. | Foto: Noelia Déniz (VAVEL España)

En este artículo se repasa el rendimiento tanto los jugadores que siguen en el Lorca FC tras el verano como de aquellos que se marcharon a otro equipo en el mercado estival.

Foto: lorcafc.com

José Rojas

El veterano central chileno llegó al equipo lorquino en enero de 2017 para reforzar la zaga. El campeón de la copa américa con su selección en 2015 lideró la defensa y se convirtió en titular indiscutible desde su llegada. Pepe Rojas lo jugó todo (15 partidos) y consiguió el ascenso a Segunda División. Tras no llegar a un acuerdo con la entidad lorquina abandonó el club este verano y recaló en San Luis de Quillota.

Borja García

Otro de los que ya no está en el equipo. Borja García fue una pieza clave durante toda la temporada, jugó 29 partidos en liga donde anotó dos goles. Un jugador que cumplía siempre y que podría estar perfectamente jugando en segunda división. Actualmente milita en Extremadura del grupo IV de Segunda División B.

Molo Casas

Manuel Jesús Casas, conocido como 'Molo', llegó procedente del Lleida hace dos años. Contó con 1449 minutos de juego en la división de bronce en los que anotó un gol. Un jugador trabajador que siempre estaba ahí cuando requería el entrenador. Esta temporada no ha entrado en los planes del ya ex entrenador del Lorca, Curro Torres, ya que solo ha jugado dos minutos en la recta final del partido contra el Gimnàstic. Con la llegada de Fabri González al equipo, el central almeriense tendrá una nueva oportunidad de pelear por un puesto en el once.

Antonio López

El central lumbrerense es uno de los veteranos del equipo. Ya son cuatro temporadas en el conjunto de la Ciudad del Sol en las que se ha dejado la piel por el equipo. Aunque solo jugase diez partidos como titular la campaña pasada fue en el tramo final cuando se convirtió en una pieza clave del centro de la defensa. Participó en los 180 minutos de playoffs a Segunda División realizando una asombrosa actuación. Esta temporada la mala suerte le ha vuelto a visitar, en pretemporada sufrió una grave lesión en su rodilla que le ha impedido entrar a los terrenos de juego.

Sergio Menéndez

Llegó procedente del Sporting B. El lateral derecho no contó en los planes de los entrenadores que pasaron por el Lorca FC. Tan solo disputó 5 partidos de titular en toda la temporada y ninguno acabó en derrota. Al finalizar la temporada fue contratado por el Real Avilés, de la Tercera División asturiana.

Pina

Juan Pedro Pina es el jugador que lleva más temporadas en el equipo, cinco hacen con esta. El capitán del Lorca siempre cumple en el lateral derecho del conjunto lorquino. La temporada pasada disputó 2939 minutos en 33 partidos. Aunque no anotase ningún gol cumplió notablemente con sus tareas defensivas. Esta temporada en Segunda División ha disputado trece partidos, aunque el nivel al que está jugando podría ser mejorable, Curro Torres ha contado con sus servicios.

Foto: lorcafc.com

Pomares

Carlos Pomares llegó procedente del Barakaldo y se consolidó en el lateral izquierdo desde el primer día. Cumple en defensa y aporta mucho al ataque del Lorca. La temporada pasada disputó 3049 minutos y anotó un gol en 34 partidos siendo vital para conseguir el objetivo del ascenso. Esta temporada está siendo de igual importancia, lo está jugando todo, ha participado en 18 partidos y ha dado dos asistencias.

Adán Gurdiel

Vino desde Ponferrada para ocupar el lateral derecho del Lorca FC, pero su nivel no está siendo el esperado y Pina se ha hecho con el puesto. Ha disputado 749 minutos en lo que llevamos de temporada, menos de los que se esperaban de este jugador a principios de la temporada. Con el cambio de técnico todos los jugadores de la plantilla empiezan desde cero y Gurdiel tiene que demostrar a Fabri que puede ser el lateral derecho titular del equipo.

Fran Cruz

El central cordobés llegó del Mirandés este verano y parece ser el único del centro de la defensa que se ganó la confianza de Curro Torres. Es un jugador contundente y fuerte disputando balones aéreos. Ha disputado 1582 minutos de juego participando en 18 partidos en la segunda categoría del futbol profesional con el Lorca FC.

José Carlos

El central sevillano procedente del Betis tampoco ha contado en los planes de Curro Torres en la primera vuelta de competición. La temporada pasada llegó a jugar 500 minutos en Primera División con el conjunto bético, pero no ha sido suficiente para ganarse la titularidad este año en el Lorca FC. Tan solo ha participado en seis partidos y su continuidad en el equipo no está del todo clara. En una rueda de prensa afirmó que en el mercado invernal tomaría una decisión según como estuviese su situación en el equipo.

Holgersson

El que fue compañero de vestuario de Thierry Henry en los New York Red Bulls no ha contado con los minutos que se esperaban de él. El central sueco se aventuró a la Segunda División española este verano a los 32 años y tan solo ha participado en 8 partidos con un total de 637 minutos.

Carlos Peña

Procedente del recién ascendido a Primera División, el Getafe, Carlos Peña se esperaba que ocupase el lateral izquierdo del conjunto lorquino, pero donde más ha jugado ha sido de defensa central. En total han sido 1260 minutos en 14 partidos con la camiseta blanquiazul.