Anuario VAVEL Lorca FC 2017: la delantera sin gol

Foto: J. Mondéjar (VAVEL España)

Estos son los hombres que, bajo la camiseta blanquiazul del Lorca FC, han sido los encargados de buscar el gol durante el final de la temporada 2016/2017 para aportar en el ascenso a Segunda División del conjunto blanquiazul y principios de la temporada 2017/2018, temporada ilusionante en la categoría de plata del fútbol español.

Chumbi

Un año de altibajos para el jugador aguileño. Durante la pasada temporada, en segunda B, anotó 15 goles en los 27 partidos que disputó, siendo uno de los goleadores de Segunda División B y una de las piezas clave del equipo, pero, a pesar de esto, fue una temporada donde sufrió varias lesiones. En un jugador que nunca había estado lesionado, sufrió a finales de enero una lesión muscular que lo mantuvo alrededor de un mes alejado de los terrenos de juego. Además, en abril sufrió una rotura de los ligamentos cruzados de la de rodilla. Se esperaba su vuelta para finales de noviembre o diciembre, pero, cuando se encontraba listo para volver a jugar, ha recaído de su lesión.

Onwu

Al igual que lo ocurrido con Chumbi, para Onwu ha sido un año lleno de altibajos. Tras una buena campaña que estaba realizando, en la que anotó ocho goles en 27 partidos, de los cuales 16 arrancó desde el once inicial, sufrió una lesión de larga duración, por lo que se perdió el tramo final de temporada y el inicio de la siguiente. No siendo esto suficiente, por un error burocrático en la tramitación de la baja, no pudo debutar, aun estando recuperado, hasta pasado el 12 de octubre. Durante esta campaña lleva disputados diez partidos, aunque tan solo dos como titular, en los que ha anotado un gol.

Manel

Tras completar una buena temporada con el Llagostera, en la que anotó 14 tantos, llegó cedido para disputar los playoff de ascenso con el conjunto blanquiazul. Jugó los cuatro partidos, los dos partidos contra el Albacete del ascenso, y los dos partidos del título de campeón de Segunda B, uno de ellos entrando desde el banquillo. No marcó ningún gol en estos dos partidos. A final de temporada se anunció la renovación de la cesión por una temporada más para ayudar al Lorca en su andadura por LaLiga 123. Arrancó la temporada como titular, pero tras varios partidos salió del equipo, estando varios partidos sin entrar en convocatoria. Tan solo ha marcado un gol esta temporada en ocho partidos.

Matheus

El jugador brasileño, procedente del Granada B, llegó cedido para cubrir la baja del lesionado de larga duración Chumbi para final de temporada. El prometedor delantero brasileño llevaba 16 goles con el conjunto nazarí, siendo uno de los máximos goleadores. En cambio, a las ordenes de David Vidal solo jugó dos partidos, en los que marcó un gol. Con la llegada de Manel con el hueco que quedó por la lesión de Manu Onwu fue relevado al banquillo durante todos los playoff de ascenso.

Urko Arroyo

Tras un gran arranque de liga, durante la segunda parte de la temporada bajo el nivel considerablemente. A pesar de esto, disputó 35 partidos en los que anotó seis goles. A final de temporada dejó de ser jugador del Lorca FC, para pasar a formar parte del UCAM Murcia.

Manu Apeh

El jugador nigeriano fue parte del equipo filial durante la temporada que el equipo lorquino jugó en Segunda B, hasta que David Vidal, a final de temporada empezó a contar con el para disputar algunos minutos. Durante esta temporada disputó seis partidos, solo uno como titular, en los que no anotó ningun gol. Al comienzo de la siguiente temporada volvió a formar parte del filial, aunque Curro Torres lo llamó con frecuencia para el primer equipo. Finalmente se ha incorporado a la dinámica del primer equipo del Lorca, habiendo disputado 13 partidos, en los que ha anotado dos goles. Además, se ha convertido en uno de los ídolos de la afición.

Borja Martinez

Disputó 23 partidos durante la pasada temporada, aunque solo ocho de ellos fueron desde el 11 inicial. Su principal valedor en el Lorca fue David Vidal, con el que disputó gran parte de los partidos durante la temporada. No anotó ningún gol durante la temporada. A final de temporada no se renovó su contrato y dejó el Lorca FC.

Jaime Moreno

Llego en el mercado invernal de la última campaña cedido por el Atlético Malagueño tras su paso en el primer tramo de temporada por la cultural leonesa. Llegó para cubrir uno de los puestos sub-23 del equipo. Disputó apenas 7 partidos, en los que solo marcó un gol, que le dio la victoria en la última jornada de liga. A final de temporada volvió al atlético Malagueño

Dani Ojeda

El jugador canario llegó al Lorca FC en enero para ocupar una de las plazas sub-23 neceserias para Segunda B. El jugador canario jugó 13 partidos, en los que anotó un total de 4 goles. El jugador fue progresando hasta hacerse hueco en el once titular, siendo un jugador importante en el final de temporada. En la presente temporada, el canario ha jugado 15 partidos, de los que solo ha podido marcar un gol. Empezó la temporada siendo suplente, pero poco a poco se ha vuelto a hacer con un hueco en el 11 gracias al rendimiento mostrado.

Nando

Llegó cedido esta temporada procedente del Alavés de Primera División. Ha sido un jugador importante y pieza clave en el once de Curro Torres, del que solo ha salido en una ocasión por decisión técnica y en los dos últimos partidos del año por lesión. El jugador ha jugado 16 partidos, en los que todavía no ha tenido suerte de cara al gol.

Sito

Llegó cedido procedente del Valencia Mestalla. El jugador empezó la temporada siendo un hombre clave en el once inicial, pero las lesiones y la llegada de Nando le han hecho perderse varios partidos y ser relegado al banquillo.

Merentiel

El charrúa ha llegado cedido del Peñarol uruguayo. No ha contado con la confianza del míster, a pesar de ser uno de los hombres que suele saltar desde el banquillo, apenas ha disputado cuatro partidos como titular. Ha jugado doce partidos, en los que apenas ha marcado un gol.