Anuario VAVEL Sevilla FC 2017: P.H. Ganso, el héroe incomprendido

Ganso controla el balón frente al Celta de Vigo en la pasada campaña | Foto: Fran Santiago

Llegó a Sevilla con grandes expectativas. Después de haber triunfado en el fútbol brasileño, Ganso se embarcó rumbo a Europa. Tras una mitad de temporada sin pena ni gloria, el mediocentro sudamericano empezó a ganar relevancia a medida que pasaba el tiempo. Su lucha con Franco Vázquez por un puesto en el once titular sigue a día de hoy.

Comienzo de año irregular

El primer partido oficial del Sevilla este año fue contra el Real Madrid en Copa. El Santiago Bernabéu fue testigo de cómo los merengues golearon al conjunto andaluz por tres goles a cero. Ganso comenzaba el año como titular y así parecía que iba a continuar, ya que disputó los tres primeros partidos del año. Pero la preferencia de Sampaoli por su compatriota hizo que "El Mudo" fuera titular y Ganso no volvió a disputar un partido hasta el mes de marzo, frente al Athletic de Bilbao. Tras ganar a los vascos y empatar frente al Leganés, el brasileño acumularía otro mes más sin jugar hasta que se enfrentara el Sevilla al Sporting de Gijón. El papel del centrocampista no estaba siendo muy destacado ya que Sampaoli lo colocaba por detrás de su posición natural, que es el mediocentro ofensivo.

A pesar de su irregularidad, ha dejado muestras de su indudable calidad

En el mes de abril el juego de Ganso fue más regular e incluso marcó dos tantos con la camiseta sevillista. El partido del brasileño frente al Granada, en el que anotó los dos tantos, dejó claro que tiene calidad y liderazgo para llevar al equipo. Desde el partido frente al Sporting, Ganso fue casi un fijo en el once de Sampaoli, que vio cómo el brasileño le había ganado el puesto a Vázquez. De todos los partidos que el ex del Sao Paulo disputó desde su regreso, el Sevilla no perdió ninguno.

Nuevos rivales, nuevas oportunidades

Comenzó la temporada 2017/18 con una noticia que ilusionó a gran parte del sevillismo: Banega volvía a Nervión. Tras especularse mucho sobre cómo afectaría esto a los jugadores que ya estaban en la disciplina hispalense, Berizzo afirmó que él seguía contando con todos los jugadores de la plantilla. Su estilo de juego basado en las rotaciones se planteaba muy beneficioso para Ganso, que podría contar con más minutos.

La fase previa de Champions League era el primer partido importante del Sevilla en este verano. Los andaluces se enfrentaron al Istanbul Basaksehir en una eliminatoria marcada por Wissam Ben Yedder y sus goles. Ganso jugó varios de los amistosos estivales pero Banega se planteaba como mediocentro ofensivo titular en los esquemas de Berizzo. Pero un inesperado giro de los acontecimientos hizo que Ganso obtuviera la titularidad.

Principio de campaña ilusionante con lujazo incluido en Getafe

La expulsión de Banega en el primer partido frente al Espanyol en Liga y la lesión de Vázquez dejaron al brasileño como única opción, junto con Borja Lasso, para la mediapunta. Frente a Getafe, Éibar, Girona o Las Palmas; Ganso jugó y maravilló. Su gol de tacón que sirvió para dar los tres puntos al Sevilla en el Coliseum Alfonso Pérez son esos detalles que hacen que el sevillismo siga esperando grandes cosas de él.

Sin minutos no hay destellos

La vuelta de Banega y "El Mudo" cortaron la proyección del brasileño. Berizzo le dejó la batuta en el partido frente al Cartagena y de nuevo Ganso volvió a demostrar sus dotes de liderazgo. Dos nuevas asistencias de espuela para maravillar a la grada y seguir poniendo a Berizzo en duda sobre que jugador debe ocupar el mediocentro ofensivo. Pero las dudas pronto se disiparían ya que el técnico argentino prefirió empezar a jugar con Banega en el mediocentro, así que la posición se disputaba entre Ganso y Vázquez.

El argentino se hizo con la posición y Ganso no volvió a pisar el césped hasta el partido frente al Villarreal. El entrenador sevillista lo sacó en los últimos segundos del partido para ganar, o perder según cómo se vea, algo de tiempo. De nuevo frente al Cartagena, Ganso volvió a llevar en volandas al equipo. Una asistencia y un gol para llamar la atención de su entrenador.

Su gol frente al Maribor le sirvió para mantener su racha de imbatibilidad, Ganso no ha perdido en ninguno de los partidos que ha jugado, y para que el Sevilla maquillara un poco el resultado en Eslovenia. En el empate a cero frente al Levante su juego gris, al igual que el de todo el equipo, no permitió sacar conclusiones y fue sustituido por Vázquez.

Año nuevo, ¿vida nueva?

La destitución de Berizzo abre las puertas a un nuevo Sevilla. Ganso dejó claro en su última entrevista que no seguiría en la capital hispalense si no ganaba relevancia sobre el césped, cosa comprensible. Su pugna con Vázquez por ver quién se hace con un puesto de titular sigue en el aire pese a que el brasileño acumula mejores estadísticas. Con la llegada del 2018 se verá cómo se soluciona todo en la capital andaluza.