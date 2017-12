Anuario VAVEL Sevilla FC 2017: Pablo Sarabia, el ex del Getafe desubicado en las filas rojiblancas

Fran Santiago (Vavel)

El madrileño lleva con esta dos temporadas en el conjunto de Nervión y los sevillanos tienen mucha fe en él haciendo que recaiga un gran peso sobre sus hombros. El ex del Getafe es una pieza fundamental para que los de Berizzo funcionen con total claridad en una temporada un tanto irregular. Aunque están situados en una buena posición los encuentros no están dejando muy buen sabor de boca, por ello, no está dando lo mejor de sí. A lo anterior se le suma el posicionamiento tan irregular que utiliza el técnico argentino para colocarlo en el terreno de juego. Hoy en día encontramos a un jugador muy cualificado que no pude explotar su potencial por falta de estabilidad en su posición y en su equipo.

La estrella madrileña de los 400.000 €

Sarabia lleva grandes logros vividos y numerosas metas conseguidas a lo largo de su vida, fue internacional en todas las categorías inferiores de la selección española, hasta 23 veces con la sub 21. Es un producto de la cantera del Madrid, donde llegó a debutar en el primer equipo en la temporada 2010-11. Para ser más exactos, jugó 18 minutos en el Madrid-Auxerre (4-0), donde sustituyó a Cristiano Ronaldo. En el verano de 2011 se marchó al Getafe.

El madrileño fue una pieza clave en este equipo, tanto fue así que jugó 145 partidos y en ellos marcó 15 goles. Tras el descenso del equipo azulón a segunda le dieron vía libre para que se pudiera marchar, y así lo hizo. En el verano del 2016, Pablo Sarabia, firmaba por el conjunto de Nervión hasta el 30 de junio del 2020 por una suma mínima, tan solo se pagaron por él 400.000 €. A día de hoy esta cifra parece de chiste, ya que se trajeron a un gran jugador con un alto rendimiento por una cantidad casi inapreciable.

Su primera temporada, con Sampaoli al cargo del conjunto rojiblancos, fue mágica. Anotó 11 goles, uno en Liga de Campeones, tres en la Copa del Rey y siete en La Liga, a esta maravilla también se le sumaron 14 asistencias. Su calidad desbordante hizo que el técnico argentino contara con él en todos sus onces iniciales. Al ser un jugador realmente polivalente cualquier posición era buena, pero donde más destacó fue como delantero por la derecha, a banda cambiada. Una temporada llena de alegrías para el número 17 que supo aprovechar su oportunidad con creces, convirtiéndose en el motor del Sevilla.

El conjunto de Nervión ese año consiguió colocarse en cuarta posición por debajo de tres grandes, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, con 21 victorias, 8 derrotas y 9 empates. Unas cifras muy buenas en las que en gran parte contribuyó el ex del Getafe, con su facilidad a la hora de disparar a puerta y su efectividad a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de pase.

Entrenador nuevo, Sarabia diferente

Sarabia en esta nueva temporada no puede ser el de antes. Con la llegada de Berizzo a las filas sevillistas se acabó el disfrute del canterano del Madrid en el conjunto rojiblanco. El nuevo técnico argentino a día de hoy aun no ha encontrado la posición acertada en la que colocarlo, ha llegado a jugar hasta en cinco posiciones diferentes, siempre intentando destacar y dar lo mejor de sí mismo.

En la primera vuelta de esta nueva temporada tan solo ha marcado 2 goles, uno en liga contra el Leganés dando la victoria a su equipo, y otro en Copa del Rey. Algo totalmente diferente a lo que tenía acostumbrado el año pasado, un cambio un tanto radical debido a la poca claridad de su posición. Estos numerosos cambios han hecho que sus goles y asistencias no sean tan acertadas, y su rendimiento haya bajado. Berizzo incluso a optado por situarlo como lateral izquierdo por necesidad, ejerciendo una gran responsabilidad en su persona.

En los partidos donde más ha destacado se situaba en la zona de Franco Vázquez o Ganso, como el centrocampista más cercano a los delanteros. Sin embargo, donde ha jugado la mayoría de veces ha sido de delantero por la izquierda, sin brillar de verdad, y con la competencia de Nolito y Correa. Una tesitura un tanto complicada para Sarabia que pese a estos sucesos intenta no desentonar con el juego de su equipo. Todo ello se ve reflejado en sus estadísticas, de 15 encuentros disputados vemos un balance de 405 pases buenos, 27 por partido, y 61 balones recuperados, cifras que demuestran la bajada del madrileño.

En la gran competición de todas, la UEFA Champions League, el centrocampista rojiblanco ha sido convocado en todos los partidos, siendo titular en 4 de ellos y saliendo en la segunda mitad en dos, frente al Liverpool y al Maribor. Sus cifras son de 188 pases buenos y 27 balones recuperados, números bajos que tendrá que ir remontando en los próximos encuentros. La segunda competición en la que este a formado parte ha sido en la Copa del Rey, tan solo en uno de los dos partidos. El ex del Getafe fue el que abrió la lata poniendo el 0-1 en el marcador, encaminando a su equipo hacia una victoria frente al Cartagena.

Tras el último partido en Anoeta Pablo Sarabia necesita volver a ser el de antes. Con este parón de navidad y con un complicado derbi muy cerca, el madrileño tendrá que poner toda la carne en el asador para lograr todo lo que el año pasado consiguió. Su ritmo es muy lento en comparación al del año pasado, pero se espera que con la llegada del nuevo técnico se le consiga dar una estabilidad dentro del terreno de juego.