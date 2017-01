El Almería es un chiste

Google Plus

Al Almería todo le sale mal. En el fútbol, deporte imprevisible como pocos, confluyen diversas variables que pueden hacer que la balanza se incline hacia un lado u otro. Tangibles e intangibles que pueden decidir el destino de un equipo. En ocasiones, un mal partido se ve compensado con una pizca de suerte, la flor en el culo, que le llaman, y en otras, eres tú mismo el que te empecinas en darle la espalda a todo; a la pelota, al azar, incluso al amor propio.

La Unión Deportiva Almería se va muriendo con el paso de las jornadas. Las palabras de entrega y redención que resuenan en las paredes del vestuario durante la semana se quedan, a la hora de la verdad, en eso, en palabras.

Y en Cádiz no fue diferente. Otro capítulo de una historia que se viene escribiendo desde hace tres temporadas y que, parece, está abocada a un final trágico. Frente a un equipo al que la buena ola en la que está sumido desde hace varios meses y el apoyo de su afición le bastó para no desfallecer, los rojiblancos no tuvieron, siquiera la osadía, de probar al portero rival; solo en un disparo sin mordiente de Chuli, Cifuentes tuvo que emplearse sin llegar a mancharse la camisola de barro.

Todo ello, en un encuentro donde Borja Fernández y Javi Álamo, recién llegados al cuadro andaluz en el mercado de invierno, se vistieron de corto desde el inicio. Al centrocampista gallego le acompañaron en la medular Fran Vélez y Miguel Ángel Corona. En total, fueron cinco los futbolistas que repitieron en la alineación con respecto al anterior encuentro en Reus. Cabe recordar que Soriano no ha repetido once ni una sola vez en las 22 fechas que se han disputado de Liga.

Los primeros 45 minutos invitaban a pensar que, en lugar de un encuentro de mitad de curso, se trataba de un amistoso en el que estaba en juego poco más que el honor. Ambos equipos exponían un juego plano, sin ideas y falto de precisión. Precisamente de esta última anduvo escaso Corona para enviar un centro de Javi Álamo al fondo de las mallas que se acabó estrellando en el poste. Poco más ocurrió en una mitad que el espectador neutral, y el no tan neutral, agradeció que terminara.

A la vuelta de vestuarios, una tarjeta rigurosa Sankaré por una supuesta falta sobre Chuli, dejaba al cuadro local en inferioridad numérica con 40 minutos por delante. Inferioridad que solo fue palpable en la posesión del esférico, no así en las ocasiones ni en el juego. No en vano, no se vio ni un disparo entre los tres palos del conjunto visitante en ese tiempo.

Fue entonces cuando Soriano optó por introducir las primeras modificaciones en su once, que no en su esquema, que se mantuvo intacto durante el choque. El técnico maño, que cumplía su tercer y último partido de sanción, introdujo a Diamanka por Vélez, a Puertas por Javi Álamo y a Pozo por Corona. Hombre por hombre.

Precisamente fue un error del centrocampista senegalés lo que propició el tanto de la victoria local. El ex del Zaragoza condujo en exceso un balón en un contragolpe hasta que se le nublaron las ideas y Aridane le robó la cartera para avanzar líneas hasta que el cuero le llegó a Aitor García, que recibió en el lateral izquierdo del área y disparó al segundo palo para batir a Casto, que nada pudo hacer y que se lamentó amargamente por la falta de contundencia del "6" de su equipo.

Restaban algo menos de diez minutos para el final, pero la sensación era que el Almería estaba herido de muerte. Muerte que finalmente fue certificada en el minuto 95 de juego. Los unionistas suman cuatro derrotas consecutivas, cierran la clasificación con el Nàstic de Tarragona y cargan en la mochila una pesada losa más que supone permanecer sin ganar lejos de su estadio. Y ya van...

