Ximo Navarro: "Tenemos la oportunidad de acercarnos muchísimo a la permanencia"

Ximo Navarro, este martes en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

El tren de la permanencia pasa por Mallorca. El Iberostar Estadi será juez y parte de una pelea entre dos púgiles que tienen la misma meta pero que se encuentran a una distancia dispar de la misma y que se ven luchando por su futuro más próximo en este tramo final del curso, en el que nadie da su brazo a torcer.

Entre el plantel de la Unión Deportiva Almería, quien, con 45 puntos, está más próximo a los 50 que darían la salvación se encuentra un viejo conocido de Son Moix, como es Ximo Navarro, que ve la cita del sábado como "una oportunidad de acercarse muchísimo a la permanencia", al tiempo que es consciente de que el choque no será nada sencillo "ante un rival muy necesitado", considerando clave saber jugar con la presión que pudiera tener el equipo que entrena Sergi Barjuan, al que recuerda de manera positiva de su etapa como técnico almeriensista: "En Primera hizo un gran trabajo a pesar de que no se pudo conseguir el objetivo y en Segunda no tuvo la fortuna de encadenar una serie de buenos resultados. No jugué con él porque venía de la lesión de rodilla, pero guardo un buen recuerdo y ojalá que le vaya bien después del sábado".

"El Mallorca se juega muchísimo y ganarnos es, prácticamente, una de sus últimas opciones"

El zaguero andaluz estima oportuno controlar la inercia positiva con la que afrontarán el encuentro los locales, siendo especialmente importantes, para él, los primeros minutos de juego: "Seguramente ellos saldrán muy fuertes para crearnos problemas. Estarán ante su gente e intentarán hacer un buen partido por la ciudad y por el club. La realidad es que se juegan muchísimo y ganarnos es, prácticamente, una de sus últimas opciones".

Como excanterano bermellón que es, Navarro no esconde que sigue la actualidad del que fuera su equipo y no deja de sorprenderse por la situación que atraviesa actualmente: "Llegó un hombre con dinero apostando por el club y bajar a Segunda B sería un palo muy duro para ellos".

Renovación (casi) descartada

Refiriéndose a su futuro, el granadino afirma estar tranquilo pese a que no esconde que "está complicado" estampar su firma en un nuevo contrato que le vincule a la entidad del Mediterráneo por más temporadas: "Sé que quedan cuatro partidos, que termino contrato y que no he renovado, pero no estoy pensando mucho en eso. Donde tenga que estar, estaré. Lo que sí tengo muy claro es que doy el máximo por este equipo y lo que quiero es ayudar, hacer buenos partidos y, si me marcho, haber sido importante y contribuido a conseguir la permanencia".

En los prolegómenos del partido del pasado sábado ante el Numancia, los jugadores de la UD Almería se toparon en el vestuario con una agradable sorpresa que les insufló motivación a la hora de afrontar el envite. El "4" rojiblanco ha explicado cómo nació esta medida y lo que supuso para ellos: "Cuando entramos al vestuario, detrás de cada camiseta que estaba colgada se veían unas pancartas en las que había fotografías y mensajes de nuestras familias y amigos, y eso te ayuda muchísimo cuando juegas partidos tan importantes. El club puso en marcha esa iniciativa y la verdad es que recibir ese cariño de nuestra gente es de agradecer".