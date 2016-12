Anuario VAVEL UD Las Palmas 2016: David García: capitanía y segunda juventud

Google Plus

David García | Fotomontaje: Anxo Rei

David García ha atravesa un 2016 repleto de emociones deportivas que le han permitido seguir siendo una pieza clave en el engranaje de Quique Setién. Su presencia en el once es habitual, tanto como la inspiración que demuestra en el eje de la zaga. El defensa amarillo vive una segunda juventud acompañada de su condición de capitán. De jugar en Segunda División B a visitar los mejores estadios del panorama nacional. De ahí, tal vez, su humildad.

Comenzó el año con titularidad en San Mamés, catedral del balompié español. No tardó en estrenar su cuenta goleadora tras el año nuevo. Marcó en partido de vuelta de los octavos de final de la Copa, ante el Éibar; de hecho, fue el tercer jugador amarillo en ver portería en el Estadio de Gran Canaria tras comenzar enero, detrás de Tana y Momo. La idea del cuadro canario era, entonces, huir de los puestos de descenso.

Pasaron las primeras semanas del año y David García continuaba siendo de la partida. Su actitud fue premiada por el entrenador cántabro, quien además veía en el exjugador del Vecindario un líder dentro del campo. Veteranía, contundencia y solidez en los quehaceres defensivos avalaban sus titularidades. Y lo hizo reconvertido en lateral derecho a partir de febrero.

La reconversión al lateral

El 14 de febrero, más allá de ser el día en que los enamorados, acorde con las convenciones sociales y religiosas, se declaran su amor, será recordado como un día clave en la faceta más polivalente del central grancanario. La Unión Deportiva visitaba el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla y Setién, tras la derrota en Vallecas por 2-0 ante el Rayo, pretendía dar una vuelta de tuerca a la situación.

El técnico santanderino introdujo en el lateral derecho a David García, una posición extraña para él, que acostumbraba a situarse en el centro de la defensa. Los infortunios en forma de lesiones que asolaban las filas amarillas obligaron a buscar alternativas. Y desde ese momento, un futbolista que se encontraba a once días de cumplir 34 años (sopla las velas el 25 de febrero) cambió su marco habitual de actuación y supo adaptarse a la tarea que se le había encomendado.

A partir de esa jornada, la vigésima cuarta fecha liguera, un gran porcentaje de sus actuaciones se saldó desde la banda. Partiendo de esa posición jugó frente a rivales como el Barcelona o el Deportivo, al que marcó en Riazor. No titubeó al tomar las riendas del equipo desde un lugar desconocido para él. Sus condiciones no cambiar pese a que sus circunstancias sí se transformaron.

La salvación, un sueño logrado con sudor y lágrimas

El objetivo marcado en el club, pese a la racha de buenos resultados encadenada, especialmente, entre finales de febrero y principios de abril, era la permanencia. Había costado tanto ascender que perder la categoría de forma fugaz era el mayor de los temores, sobre todo para los jugadores consolidados. Pero la cobardía no se apoderó de ellos. La esencia del fútbol canario no lo permitiría. Hasta el más retrasado en posición de los centrales podía saciar sus ansias ofensivas.

En este sentido pugnó David García, que tras llegar a Las Palmas en 2003 no había conocido las mieles de la Primera División. Sí los infamia de la Segunda B, en las peores temporadas de la Unión Deportiva como entidad. Pareció aunar todos esos recuerdos y vomitarlos a modo de elemento vigorizador. No decayó. Y si cayó se levantó. Pero el futbolista canario no estaba dispuesto a dejar pasar el tren de la salvación.

Participó en 17 de las 20 jornadas disputadas de la temporada 2015-2016 desde el 3 de enero hasta el 15 de mayo, momento en que concluyó la campaña. Marcó en feudos como El Madrigal para dar a los suyos victorias increíbles, en el sentido estricto del concepto. Hizo eclipsar sus defectos en favor de sus virtudes y no dudó en ejercer de comandante cada vez que en Siete Palmas sonaba por megafonía aquello de 'con el cinco, y como capitán, David García'. Y logró vivir, en primera persona, la permanencia.

Un verano con dudas sobre su contrato

El central todavía no ha renovado con Las Palmas. Su vinculación efectiva con el club termina el 30 de junio de 2017, con lo que tendría que abandonar el equipo a finales del presente periplo liguero. El periodo estival, en su caso concreto, giró alrededor de su posible renovación. En las oficinas de Pío XII, no obstante, prefirieron no mover ficha al respecto, sino centrarse en las operaciones de entradas y salidas más urgentes.

En una entrevista concedida a UD Radio semanas antes del comienzo de competición, García afirmaba estar tranquilo al respecto y querer centrar sus esfuerzos en su futuro más cercano. Sin embargo, posteriormente ha declarado que el presidente, Miguel Ángel Ramirez, se ha puesto en contacto con él para sugerirle una ampliación de sus condiciones contractuales.

David García, en el momento de sus declaraciones a UD Radio | Fotografía: UD Las Palmas

Nueva temporada y carpe diem

Tal y como reza la frase en latín, David García ha querido vivir el momento. Sus aventuras en la isla han sido tantas y tan variadas que su objetivo para esta temporada, a título personal, es disfrutar y contribuir al equipo a conseguir lo que se proponga. Y ya lo ha hecho, incluso con goles salvadores sobre la bocina, como el que marcó en Pamplona para empatar a dos ante Osasuna.

Asimismo, el dorsal número '5' de Las Palmas totaliza 1142 minutos en la campaña 2016-2017, divididos en 13 partidos, en los cuales 12 ha partido como titular. Su pareja de baile ha ido cambiado, desde Pedro Bigas, el más habitual, hasta Mauricio Lemos. Pero sea quien sea, el de Maspalomas se ha convertido en un seguro de vida en el área. Hasta el momento no ha visto más de cinco cartulinas amarillas, aunque supera ya en tres el número de amonestaciones que recibió el pasado curso.

Con el fin de año llegan los balances, espacios breves en el tiempo en los que valorar cómo ha transcurrido un hecho desde que es tal. El cómputo global, a nivel de sensaciones, es favorable para David García, que atraviesa una dulce coyuntura que no está dispuesto a dejar escapar. La meritocracia, compuesta esta vez por la pericia, la maestría y la destreza, le ha llevado al éxito colectivo en un equipo construido por todos.