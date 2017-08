Guía VAVEL Valencia CF 2017/18: la hora de la cantera

Los pilares de la gran temporada del Mestalla formarán parte del primer equipo. Fuente : Valencia CF

UN NUEVO VALENCIA

El nuevo Valencia CF de Marcelino Garcia Toral avecinaba cambios drásticos respecto a la plantilla que acabó la temporada a las ordenes de Voro. Además la salida de los que hasta el momento se consideraban jugadores de peso en dicha plantilla, de un cambio de sistema desde que Nuno Espirito Santo apostara por el 4-3-3 y que tan solo Cesare Prandelli apostó por un cambio en el dibujo parecía que por fin llegaba un entrenador que apostaba por jugadores del filial.

LA CANTERA, POR FIN

No es ninguna novedad la apuesta del técnico asturiano por la cantera. Si repasamos sus años en Villarreal nos daremos cuenta que jugadores como Mario Gaspar, Jaume Costa (en su día en la cantera valencianista), Manu Trigueros, Gerard Moreno, Moi Gomez... se han consolidado en la élite y alguno de ellos incluso ha sido internacional absoluto con la selección española.

MARCELINO, MUY ATENTO AL MESTALLA

El entrenador valencianista, conocedor de la gran temporada que estaba realización el filial no perdió de vista ningún partido de los play-off de ascenso a sabiendas que más de uno de ellos podría formar parte de su equipo ante el bajo presupuesto con el que contaría en club para acometer fichajes en la temporada 2.017/18, todos ellos condicionados antes a las salidas de los jugadores con los que Marcelino no contaba para iniciar la temporada.

Vamos a repasar los jugadores que tienen pie y medio en ilusionante proyecto de Marcelino Garcia Toral:

Lato será la competencia de Gayà en el lateral izquierdo.

LATO: Toni Lato no tiene pie y medio, tiene los dos dentro de la plantilla. La temporada pasada después del partido en el Bernabeu pasó a ser jugador de la primera plantilla a todos los efectos. El joven lateral valencianista es el siguiente en dar el paso desde que en el 2.009 Jordi Alba debutara con el primer equipo. A diferencia de Jordi Alba y Bernat y a su vez, lo que le hace más similar al perfil de Gayà es que Lato, al igual que el de Pedreguer no es un "extremo reconvertido" si no su posición siempre ha sido la de lateral pese a que sus condiciones hace que haya jugado en mas de una ocasión de extremo. Dos campañas con el Mestalla han sido suficientes para dar el salto a la máxima categoría. Colocación, anticipación, rapidez y una más que notable proyección en ataque hacen de el un valor seguro para competir con Gayà en el lateral izquierdo.

Nacho Vidal le pondrá las cosas muy difíciles a Monyota en el lateral derecho.

NACHO VIDAL: Si lo de Lato ha sido rápido lo de Nacho Vidal ha sido fugaz. En su primer año completo y consolidado en el lateral del Mestalla ha tenido más que de sobra para dar un salto de gigante y quedarse en la primera plantilla. Las condiciones son para entusiasmarse. Las lesiones le respetan y gracias a su físico y potencia admirable le permite estar los 90 minutos a un ritmo muy alto. Es un "muro" defensivamente y en el "uno contra uno" es muy difícil superarlo. Además, tiene una sobresaliente proyección en ataque aprovechando su profundidad en banda y su olfato goleador. Se avecina una competencia preciosa en este puesto junto a Montoya.

La calidad y polivalencia de Nacho Gil le aseguran un puesto en el primer equipo.

NACHO GIL: Si hay un jugador que sobresale en cuanto a calidad sobre el resto ese es Nacho Gil, no en vano, la pasada temporada estuvo cerca de recalar en el Alavés. También estuvo cerca de marcharse en el mercado invernal ya que numerosos equipos de segunda llamaban a su puerta, finalmente se quedó en el Mestalla y la oportunidad le ha llegado. Rápido y versátil, Nacho tiene la brillante condición de poder jugar en cualquier zona de ataque ya que la pasada temporada alternó ambas bandas llegando a jugar incluso como referencia ofensiva. Formó una sociedad terrorífica (para los rivales) con Nacho Vidal. Además de ser un jugador desequilibrante, tener un gran "uno contra uno" es un gran asistente y tener buen olfato goleador. Obra suya fue el mejor gol de la pretemporada valencianista.

La llegada de fichajes podría truncar el sueño de Nando que, por ahora, está cerca de cumplirse.

NANDO: Extremo "de los de antes". Después de dos temporadas irregulares en Córdoba y Real Oviedo, el canterano llegaba a la pretemporada con pocas opciones de quedarse pero muy pronto hizo cambiar de opinión a Marcelino. En los primeros cuatro partidos dio tres asistencias y anotó un gran gol tras un espectacular pase de Dani Parejo. Ante la posible salida de Cancelo y la espera de fichajes parece que tendrá hueco en la plantilla para la banda derecha. Jugador rápido, de regate y centro además de ser un buen goleador. Después de dos años está ante la oportunidad que siempre quiso.

Javi Jimenez será el cuarto central del Valencia y tendrá ficha con el Mestalla.

JAVI JIMÉNEZ: La gran sorpresa de la pretemporada en cuanto a canteranos se refiere. La defensa era una de las mayores preocupaciones de Marcelino donde quería una amplia reestructuración. Javi junto a Abdennour y Vezo tenían la posibilidad de dar un paso adelante y demostrar que tienen nivel para estar en la plantilla pero el único que lo ha demostrado ha sido el canterano. Pese a no tener una gran altura el juego por alto es una de sus virtudes debido a su potencia de salto. Tiene una gran salida de balón demostrando mucho aplomo en los partidos de pretemporada unido también a su velocidad y gran poder de concentración. Hasta que se concreten los fichajes en la zona defensiva tiene serias opciones de disponer de minutos pese a que la idea de Marcelino es que sea el cuarto central de la plantilla y alterne el primer equipo con el Mestalla, eso si, estará en la dinámica del primer equipo en los entrenamientos.