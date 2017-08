Guía VAVEL Valencia CF 2017/18: jugadores que estuvieron en la presentación pero no tienen sitio

La plantilla al completo posa en el verde de Mestalla | Foto: Valencia CF

La primera pretemporada del Valencia junto a Marcelino García Toral toca a su fin, y ha resultado ser la primera en la que las promesas de años anteriores en cuanto a salidas de jugadores se han cumplido.

A las ya salidas de jugadores con pocos minutos como Bakkali y Ryan, se les ha de sumar la de los cedidos en años anteriores como Piatti o Negredo.

A esta "gran" lista que ha dejado dinero en las arcas del conjunto blanquinegro, se le ha de sumar otra lista, en ella se aprecian nombres de jugadores que no han rendido al nivel que se esperaba en el momento que se les fichó, pero que por la imposibilidad de encontrarles acomodo en algún equipo, disputaron la presentación ante su público en Mestalla.

Defensa

Empezando por la zona defensiva, en la que ya ha habido movimiento en este mercado de fichajes, se espera que haya más incluso.

-Abdennour: el tunecino nunca ha estado a la altura de las exigencias dentro del feudo valencianista, tanto que el club no puso problema a la hora de que saliera a jugar la Copa África el pasado año, dando minutos a un joven Javi Jiménez, e incluso colocando a Mario Suárez en el centro de la zaga. El que fuera jugador del Mónaco y Werder Bremen "entre otros" parece tener los días contados en la capital del Turia, su destino parece actualmente ligado al Watford de la Premier League, del que se ha llegado a filtrar una oferta de cesión.

-Vezo: el internacional con las categorías inferiores de la selección Portugal, es otro de los cedidos en años anteriores por el Valencia, aunque todo apunta a una nueva cesión, el Valencia no vería con malos ojos la permanencia del jugador en la actual plantilla, ya que ejercería la situación de tercer central (en caso de efectuarse la marcha de Abdennour) y ahorraría un problema más a la hora de sumar nuevos efectivos. El portugués ya es uno de los conocidos en Mestalla, en 2014 se alzó con la titularidad en la defensa, temporada en la que jugó con la absoluta de Portugal un partido. El zaguero, en ningún caso parece estar interesado en marcharse, en el Trofeo Naranja del pasado viernes, marcó un gol y en las redes sociales mandó un mensaje muy claro a la afición valencianista: "Como echaba de menos sentirte Mestalla". Una reivindicación de las ganas de triunfar con la zamarra blanca.

-Garay: posiblemente el que mejor y peor convendría que saliera para el club, el argentino peleó por venir a Valencia, pero en un mal año colectivo en todos los niveles, el pensamiento del jugador se encuentra fuera del club. La marcha de Garay podría ser un mal menor para el Valencia, ya que desde la dirección técnica ya se tienen previstas soluciones con el dinero que aportaría su salida. A diferencia de los dos anteriores, cuando al argentino le han respetado las lesiones, ha sido la espina dorsal de la zaga junto a Mangala, por lo que en caso de salir, sería la tercera reestructuración completa del club en la zona trasera.

-Cancelo: el joven y prometedor lateral luso, a la vez que extremo es posiblemente el jugador que más suena para salir, y no precisamente a clubes de bajo nivel, grandes potencias como Chelsea o Juventus pelean por contar con sus servicios de cara al próximo curso. El astro portugués llegó a pasar por todas las situaciones en la 2016/17, de ser querido por todo el estadio a desear su salida con su famoso gesto a la grada de animación "Curva Nord". Actualmente el jugador parece entrar en las negociaciones con Kondogbia y Murillo, en la que entraría como cedido al club italiano, esto supondría otro quebradero de cabeza para el Valencia, que vería forzada la asignatura de reforzar el carril derecho.

Centro del Campo

En la sala de máquinas el refuerzo invernal del año pasado Maksimovic, es el único que podría no contar con un sitio fijo en los esquemas de Marcelino, por lo que depende de lo que llegue en los próximos días de mercado podría resolver su salida, momentánea, con una cesión.

Después de no contar con un solo minuto con su antiguo club después de conocerse su incorporación a la escuadra che, llegó al europeo sub-21 como referente en el centro del campo de su selección, y no defraudó, fue el mejor de su selección, cosa que le llevó a contar con bastantes minutos en el Valencia de pretemporada, pese a no empezar con el pie derecho dado al ritmo que tenía, poco a poco fue cogiendo forma, pero con la posible llegada de mediocentros y Medrán ocupando su demarcación, se le hace difícil la continuidad en el club, a esto se suma la posición indiscutible de Parejo como jefe absoluto del mando del equipo, y la posible suma de Carlos Soler si finalmente Marcelino descarta su posición de extremo izquierdo.

Extremos

Pasando a la zona de interiores, el jugador que más clara ve su salida es Fabián Orellana, el "recién" fichado el año anterior, no cuenta con la confianza del técnico asturiano, que llegó a declarar que no lo quería en su equipo, por lo que obligaba al chileno a buscar un nuevo equipo. “Orellana sabe su situación. No me consta que su salida esté próxima, no se ha quedado sin minutos por eso”, comentaba Marcelino al término del Trofeo Naranja.

El extremo ex del Celta de Vigo, cuenta con una oferta de Turquía, precisamente del Fenerbahçe. El chileno fue el único del actual plantel que sin estar lesionado, no jugó ni un minuto en el trofeo que organiza el propio club.

Delanteros

Referente al ataque, el único caso que queda por cerrar es el de Vinicius Araujo, tanto el club como técnico no cuentan con su aportación de cara al próximo año, de hecho, Marcelino no le convocó para irse a Inglaterra con el resto de efectivos. El ariete llegó a disputar los playoff de ascenso el año pasado junto al Huesca, club en el que estuvo cedido mitad temporada. La eterna promesa brasileña, cuenta con varias ofertas de Segunda División a la vez que de ligas extranjeras, pese a que ninguna de ellas es firme, el club trabaja de forma constante para encontrarle acomodo al delantero.

Canteranos

En cuanto a los canteranos, los jugadores que posiblemente más ilusionen a la afición valencianista. En el pasado viernes se presentaron en especial dos jugadores de las categorías inferiores que cuentan con ofertas de alto nivel.

-Nacho Gil: el apellido suena a toda la afición che, y es que se trata del hermano del que ya militara en su día en las filas blanquinegras, Carles Gil. El extremo, apuesta personal de Marcelino y de Mateu Alemany, ha contado con numerosos minutos de juego en esta pretemporada, en la que ha dejado destalles de la calidad que atesora en sus botas, destellos que le han valido para estar en boca de todo aficionado. El jugador pese a ser apuesta de dos grandes pesos de la entidad valencianista, podría salir para no ver cortada su progresión, el joven jugador cuenta con ofertas de cesión de clubes de primera, pero la apuesta más fuerte por el joven valenciano llegó por parte del Barça B, oferta que se declinó por parte de la secretaría técnica del equipo.

-Fernando Garcia "Nando": otro de los canteranos con más proyección desde el Mestalla, el jugador ha sido de las mejores noticias en esta parte previa de la temporada, su desempeño en la banda es todo lo que Marcelino García Toral pedía a Cancelo, del que todos los indicios marcan una salida inminente del club. El jugador ya conoce lo que es salir del Valencia, y sabe lo que es competir en la categoría de plata, cedido en dos ocasiones, una al Córdoba, disputando 37 partidos, y la última de ambas, al Oviedo el año pasado, equipo en el que disputó 32 partidos.