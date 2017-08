Sergio Ramos, baja ante el Valencia en el Bernabéu

Google Plus

Ramos controla un balón | Foto: Dani Mullor, VAVEL

Ramos es el capitán del Real Madrid y uno de los mejores centrales del mundo, pero más de una vez deja a su equipo con diez. Es la 18ª vez que el andaluz es expulsado en Primera División, con un total de 23 con la camiseta del Real Madrid, igualando a jugadores ya retirados como Aguado o Pablo Alfaro. Algo que pese a lastrar a los blancos al final compensa por todo lo que suma el jugador madridista, tanto en defensa y en ataque.

El pasado domingo en Riazor Zidane apostó por Nacho en defensa en el lugar de Varane, que había sido titular en los dos partidos de la Supercopa de España. Pese a ello y con el plan de rotaciones del Real Madrid, el canterano ya cuajó una gran temporada el pasado año, y aunque no es titular es una garantía en defensa para los blancos.

Nacho y Varane formarán ante el Valencia El otro central de la plantilla, Vallejo, está lesionado desde hace varias semanas por lo que parece claro que la pareja que formará en el Bernabéu ante el equipo blanquinegro será la compuesta por Nacho y Varane. Dos centrales de garantías y la nueva generación defensiva de un Real Madrid que tiene dos pilares en su zaga para rato. Lejos queda ya la pareja Pepe – Ramos, que poco a poco y aunque al camero le queda cuerda para rato, irá desapareciendo por completo.

El Real Madrid recurrirá la segunda amonestación de Sergio Ramos pero es más que probable que el recurso no llegue a prosperar. No lo tendrá fácil el Valencia CF para romper la defensa formada presumiblemente por Carvajal, Nacho, Varane y Marcelo. Pese a ello, no se le da mal a los de Mestalla el equipo de la capital en los últimos partidos, ya que en los seis anteriores siempre han visto portería.