Anuario VAVEL Villarreal 2016: Mateo Musacchio, decisivo cuando las lesiones le han respetado

Fotomontaje: Iñaki Fernández (VAVEL España)

No comenzaba nada bien la temporada 2015-16 para el rosarino, ya que aun se encontraba recuperándose de una gravísima lesión sufrida en abril en el estadio del Getafe, donde se fracturó tibia y peroné. El 5 estuvo en el dique seco desde el 12 de abril de 2015 hasta diciembre, seis meses de largo calvario para el hábil zaguero; Eric Bailly asumió su función durante su largo periodo de baja. Su reaparición se produjo en la ida de los dieciseisavos de Copa, ante el Huesca, con no demasiada fortuna; los oscenses terminaron imponiéndose por 3-2. Su vuelta al césped en liga fue algo más abpruta e inesperada. Las lesiones de Jaume Costa y Jonathan Dos Santos, ambos improvisados laterales derechos en aquel duelo, provocaron la entrada de Musacchio. Su entrada se produjo mediada la segunda parte, ante el Rayo Vallecano; con la correspondiente ovación de El Madrigal. Un 14 de diciembre que el ex de River no olvidará. También disputó todos los minutos en los cuatro restantes embates de la liga en 2015, con grandes actuaciones.

El 2016 de Musacchio ha tenido altibajos, más por temas extradeportivos que dentro de la cancha, aunque la media general resulta satisfactoria. Disputó todos los partidos de Liga y Europa League (donde se mostró imperial) en enero y febrero, con muy buenos desempeños e incluso un gol, ante el Espanyol, que dio a los suyos el empate a dos final. Todo parecía perfecto para el Guacho, apodado así por sus compañeros, hasta que sufrió una elongación en la pierna en el duelo ante el Levante, el 28 de febrero. No parecía grave al principio, pero acabó prolongándose durante todo marzo y la mayor parte de abril.

Mateo se perdió los octavos y cuartos de final de la Europa League y las nueve siguientes jornadas ligueras. El equipo notó terriblemente su ausencia en el campeonato doméstico, donde sumó nueve puntos de 27 posibles, mas no en Europa; superaron con solvencia a Bayer Leverkusen y Sparta Praga. Volvió a tiempo para las trascendentales semifinales ante el Liverpool, e incluso disputó los últimos 10 minutos en El Madrigal por lesión de Bailly. Ya totalmente recuperado, disputó los últimos minutos del choque ante el Valencia y salió de titular en Anfield, donde el Liverpool remontó la eliminatoria. 13 partidos en liga, cinco en Europa League y uno en Copa del Rey son unas cifras que sólo explican la gran cantidad de problemas físicos que ha sufrido.

En la temporada 2016-17 su suerte está siendo ciertamente similar, aunque algo mejor. Ha disputado los dos encuentros de la previa de Liga de Campeones, 12 partidos de 16 en liga, donde se ha perdido cuatro por lesión, y dos en Europa League. Una cantidad de partidos que, viendo sus actuaciones, demuestra que es uno de los mejores defensas de la liga si se encuentra bien físicamente.