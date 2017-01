El Valencia asalta Villrreal

Google Plus

ÁRBITRO: González González (C. Castellano-Leonés). Amarilla a los locales Víctor Ruiz y Jaume Costa; así como a los visitantes Enzo Pérez y Garay.

Dicen que un derbi es un partido muy especial en el que nada está escrito y en el que pueden pasar multitud de cosas impredecibles para cualquier analista futbolístico. Y en el partido disputado en el coliseo amarillo se ha cumplido a las mil maravillas, un Valencia necesitado llegaba a Vila-real con la necesidad de ganar para empezar a alejarse de la zona peligrosa de la tabla, el conjunto de Voro ha sabido imponerse a su rival aprovechando los errores ajenos y minimizando los propios. Otro dato positivo para los blanquinegros es que tras 26 jornadas, logran acabar con la portería a cero.

No es fácil explicar lo que ha pasado al Villarreal en el día de hoy, ha sido un equipo irrreconocible con muchas carencias en ataque y con errores de bulto en defensa personificado en el grave error de Asenjo que supuso el 0-2 justo al filo del descanso y que fue el desencadenante de tan dolorosa derrota. Escribá sabe que si no logra una solución al problema en el ataque del Submarino la temporada puede hacerse larga y eso es algo que hay que evitar a toda costa, puesto que el mes que viene toca jugar una dura eliminatoria contra la Roma.

Primera media hora muy equilibrada

A pesar de lo que dice el resultado, hasta el gol de Carlos Soler el encuentro fue bastante parejo. El Submarino era el dominador del choque con una alta posesión del balón, aunque con graves carencias a la hora de clarificar las ideas en la zona de ataque, además cabe destacar que el Valencia estaba muy cómodo en defensa esperando la oportunidad de cazar a su presa. Lo cierto es que en estos primeros 30 minutos solamente un disparo muy peligroso de Pato desde la frontal del área asustó a un solvente Diego Alves.

Dos goles en 10 minutos

En el minuto 34 empezó el desastre, Nani protagonizó una jugada personal en la que dribló con gran maestría primero a Jonathan dos Santos y posteriormente a Mario para asistir con precisión al canterano Carlos Soler que puso el 0-1 en el marcador. El conjunto blanquinegro apenas había llegado a la portería de Asenjo, pero normalmente en el fútbol los errores se pagan muy caros y el Submarino se había descuidado en la parte defensiva haciendo que un equipo del nivel del Valencia no lo desaprovechara como había quedado demostrado.

El gol dejó noqueado al Submarino que no supo reaccionar y poco después llego el mazazo, Roberto Soriano cedió un balón comprometido a Asenjo, que al querer engañar a Santi Mina con un regate erró y el atacante vigués puso el segundo en el marcador. Este tanto fue el que realmente hizo mucho daño a nivel psicológico al Villarreal, el Valencia no había hecho demasiado y tenía el partido encarrilado, bien es cierto que el conjunto de Escribá no estuvo al nivel habitual, además el cúmulo de lesiones sobretodo en la parte ofensiva estaban haciendo más daño del que en el entorno amarillo pudiera llegar a imaginarse.

Los jugadores del Valencia celebrando el gol de Santi Mina | PhotoSilver

Querer y no poder

El camino a los vestuarios no le sentó nada bien el Villarreal, el conjunto amarillo seguía en shock y el técnico valenciano no logró transmitir a los jugadores lo necesario para que el clima de la remontada se gestara. De hecho, Asenjo en varias ocasiones se redimió de su error evitando el 0-3, los últimos 20 minutos el Valencia acabó embotellado teniendo incluso el palo como aliado, pero estaba visto que no era el día del Submarino que ve como el cuarto puesto se aleja cada vez más y debe pensar en amarrar los puestos de Europa League.