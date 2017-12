Anuario VAVEL Villarreal 2017: Víctor Ruiz, la estabilidad llegó con Calleja

Google Plus

Víctor Ruíz en el partido frente al Levante | Foto: LaLiga.es

El canterano españolista llegó al club en la temporada 2014/15, llegado de uno de los rivales de la comunidad, el Valencia, y es que Víctor Ruiz se quedó sin jugar aquel año con la llegada de Otamendi y Mustafi, sin embargo desde su llegada al Villarreal siempre ha sido uno de los fijos en defensa.

La temporada pasada comenzó de la peor manera, con la eliminación en la fase previa para jugar la Champions League, y con la llegada de Fran Escribá al banquillo, por la destitución de Marcelino, por problemas internos con la directiva y los jugadores. El equipo se rehízo y acabó haciendo una buen inicio de temporada, pero centrándonos en lo que nos incumbe, este año 2017, el año no comenzó muy bien para los amarillos, con dos derrotas, tres empates y una victoria nada más en el primer mes de del año, y tampoco fue el inicio perfecto para Víctor Ruíz, ya que fue algo irregular en el once de Fran Escribá, es cierto que jugó más partidos en comparación a los que se quedó fuera, aunque no llegó a jugar más de cinco partidos seguidos.

Febrero tampoco fue un gran mes para los groguets, sobre todo tras la dura derrota en casa frente a la Roma en los dieciseisavos de final de la Europa League, ese día el central fue uno de los señalados y estuvo en el banquillo los dos siguientes partidos, en los que además la plantilla ganó ambos encuentros dejando la portería a cero. Los siguientes partidos fueron bastante mejores, pero las cosas se torcieron con la visita a Las Palmas, el catalán fue expulsado antes de cumplir los veinte minutos de partido, además el equipo ya iba perdiendo, aunque se resarció en los partidos siguientes, en su vuelta ante el Betis el equipo logró la victoria dejando una buena imagen defensiva, y ante el Athletic de Bilbao abrió la lata, pero finalmente volvió a ver la cartulina roja a falta de quince minutos para el final.

A partir de aquí, “el seis” estuvo más de un mes alejado de los terrenos de juego por una lesión condral en su tobillo, que le obligó a perderse todo el final de temporada, en donde además tanto Musacchio como Álvaro dieron la talla en el centro de la zaga, y el equipo acabó cumpliendo su objetivo de clasificar para la Europa League, además de cerrar la temporada de la mejor manera ganando al Valencia por 1-3 en Mestalla.

El primer gol del Sevilla fue a balón parado | Foto: Laliga.es

La temporada actual comenzó con la marcha de Musacchio al Milán, lo que hizo que la pareja Víctor Ruíz-Álvaro se consolidara como la “titular”, aunque Bonera también cumple siempre que le toca. Esta temporada comenzó de manera similar que la anterior con revuelo en el banquillo y cambio de entrenador de manera temprana, y es que la derrota frente al Getafe por 4-0 precipitó la caída de Escribá, con la llegada de Calleja se produjo el famoso efecto que sufren los equipos con la llegada de un nuevo técnico, y es una mejora de resultados considerable, además Calleja apostó por Víctor Ruíz mucho más de lo que los estaba haciendo Escribá, ya que de hecho en la derrota frente al Getafe decidió no convocar al central catalán, sin embargo con la llegada de Javi Calleja jugó todos los partidos al completo, salvo la ida de la primera ronda de la Copa del Rey, con aquella derrota frente a la Ponferradina.

Pero al igual que todo, el “efecto Calleja” llegó a su fin en el partido frente al Sevilla, con aquella dura derrota en casa con remontada de los andaluces incluida, lo curioso es que aquel día la defensa por primera vez mostró debilidad desde su llegada y el propio Víctor Ruíz acabó expulsado, lo que hizo que no estuviera en la derrota en Leganés.

Finalmente parece que con su vuelta tras la expulsión la defensa ha vuelto a ser lo que era, con una gran imagen frente al FC Barcelona, que no pudo marcar hasta verse con superioridad numérica y con las dos recientes victorias por 0-1 frente a Celta y Valencia fuera de casa, en las cuales el central ha demostrado ser el líder de la zaga, pero lo cierto es que la vuelta de Asenjo a un gran nivel también ha influido.