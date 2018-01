Google Plus

Calleja: "Seremos un equipo valiente y muy ofensivo" | Imagen: villarrealcf.es

Un equipo listo y valiente para darle la vuelta a la eliminatoria. Calleja incluirá algunos cambios en el once, pero no habrá una rotación masiva. El Villarreal quiere la Copa y lo va a poner todo sobre el césped. "Tenemos que darle la vuelta y ser valientes y desde el primer minuto que se va con ambición de pasar la eliminatoria. Intentaremos sacar un equipo para ello y llevar el peso del partido con un equipo ofensivo y sin volverse locos para no encajar. Habrá rotaciones pero será un partido parecido al del Deportivo".

"Le he visto bien dentro del poco tiempo que hemos tenido para coger sensaciones. Su estado físico a pesar de que lleva un mes sin competir, se encuentra a disposición de poder contar aunque sea unos minutos. Entiende muy bien el juego y se ofrece siempre. Técnicamente es bastante bueno y es potente y nos va a venir muy bien para romper líneas de presión", comentó sobre el debut de Roger Martínez.

"Tienen un resultado favorable y es un equipo complicado de sorprender. Son compactos y con ventaja más todavía", afirmó sobre la dificultad del Leganés fuera de casa.

"Para mi el partido de Leganés en Copa hicimos muchas cosas bien, nos faltó marcar y tuvimos el control. Nos faltó acierto y contundencia en ciertas acciones como el gol. Ante el Deportivo si es verdad que el equipo estuvo más atascado y nos faltó fluidez", aclaró tras la falta de frescura de su equipo.

"Nuestra idea es hacer dos goles de diferencia, tenemos que conseguir marcar dos goles y vamos a ir a por ello. Si ellos marcan tendríamos que buscar un tercero. Valientes pero a la vez maduros en la toma de decisiones y no decisiones alocadas", confirmó.

"Tenemos que cambiar esta dinámica de resultados en casa. Se han escapado varios partidos. Sevilla, Barça, el del otro día. Tenemos que cambiar esa situación y tenemos que cambiarla ya", mencionó sobre la negativa dinámica de resultados en casa.