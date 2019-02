Entrevista a Oscar Pistorius: "Mis sueños fueron creciendo y creciendo"

Se escribe Oscar Pistorius, pero se lee determinación, dedicación, sacrificio. Lo repite a menudo el atleta sudafricano cuando habla de sí mismo y cuenta sus expectativas. Con 25 años, “Blade Runner” entra en la historia y se convierte en el primer atleta paralímpico en participar en los Juegos para atletas olímpicos, en la disciplina reina: atletismo.

Nacido con una grave malformación en los miembros, con la edad de 11 meses Pistorius sufre la amputación de las dos piernas. A pesar de la discapacidad, desde pequeño se dedica a la actividad física: waterpolo, rugby y por último, atletismo. Si el deporte es una vocación, la pasión por la carrera nace casi por casualidad debido a una lesión de rodilla jugando al rugby. Corre gracias a dos prótesis de fibra de carbono, pero a nivel de cabeza no tiene diferencia con otros atletas: Pistorius nació para combatir, caer, levantarse inmediatamente y conseguir sus sueños.

Teníamos la esperanza de verlo ya en Pekín 2008 pero, después de una larga lucha con la IAFF y la rehabilitación del Tribunal deportivo, “the fastest thing on no legs” no estaba capacitado para realizar el tiempo mínimo para la calificación olímpica. Ahora, estará en Londres al lado de sus compañeros de la nacional en el relevo 4x400m y sobre la misma de longitud en la competición individual.

Desde VAVEL le hemos entrevistado ante el inminente estreno de su sueño olímpico.

P: Su sueño se ha convertido en realidad, ¿qué espera de las Olimpiadas de Londres y cuales son sus próximos objetivos?

R: Haber sido seleccionado para representar el equipo de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los 400 metros individual y el relevo 4x400 metros es un verdadero honor para mí. Estoy muy contento de que estos años de duro trabajo, determinación y sacrificio hayan dado sus frutos. Tengo un equipo fenomenal a mis espaldas que me ha ayudado a llegar hasta aquí y, junto a mis compañeros, he concentrado todos mis esfuerzos en las últimas semanas de preparación antes de los Juegos Olímpicos. Espero hacer una buena competición, trabajar bien en las diferentes sesiones, hacer buen tiempo y, tal vez, e intentar superar mi mejor tiempo personal en el escenario más grande de todos.

Después de las Olimpiadas, debo defender mis 3 títulos a los Juegos Paralímpicos y no veo la hora, estoy emocionado. En esta edición creo que veremos tiempos extraordinarios y estoy esperando de verdad con impaciencia lo que serán las Olimpiadas y los Paralímpicos

P: ¿Cuándo fue consciente por primera vez de que era posible competir con los atletas sin discapacidad?

R: Siempre he soñado en competir en la élite de mi deporte desde que me di cuenta que tenía talento para correr y mis sueños fueron creciendo y creciendo.

P: ¿Cómo es tu relación con sus compañeros olímpicos y paralímpicos?

R: Tengo un gran respeto por todos mis adversarios. Quiero competir con los mejores del mundo y estar allí para jugármela con ellos. Las personas a mi alrededor me dan mucho apoyo y también mis compañeros.

P: Usted no es el primer atleta con alguna discapacidad en competir en los Juegos Olímpicos, pero usted es como una leyenda y todos los medios y gente está hablando ha hablado de usted y su historia. ¿Cual considera que es la razón? ¿Es porque usted es el primero en hacerlo en una competición de atletismo?

R: Me siento muy agradecido por la reacción de la gente y de su afecto cuando se ha anunciado mi participación a los Juegos. Busco ser una buena persona y trabajar mucho para dar el máximo como atleta. Espero que mi dedicación a mi historia pueda servir de inspiración a otras personas y motivarlas a iniciarse en el deporte y divertirse.

P: Usted comenzó a correr a causa de su rehabilitación después de una lesión de rodilla. ¿Por qué seguir haciendo este deporte? ¿Cuáles son sus sentimientos durante la carrera?.

R: Si, empecé a correr porque me lesioné jugando a rugby cuando tenía 16 años. Una parte de la rehabilitación conllevaba la carrera en pista de atletismo, y así, encontré a mi entrenador y comenzó todo. Me parecía que era bastante bueno y veloz, así que decidí dedicarme al atletismo a tiempo completo. Después de un año de entrenamiento he participado a mis primeros Juegos Paralímpicos donde he ganado la medalla de oro en los 200 metros lisos en la categoría T44 y el bronce en los 100 metros lisos T44.

P: ¿Cuáles son las diferencias entre su entrenamiento y la de sus compañeros del equipo olímpico?

R: Hago la misma formación que la mayoría de los atletas de pista, hago trabajo de gimnasio, trabajo de velocidad y el trabajo de acondicionamiento. También tengo una dieta muy estricta y tiene que cuidar de mí mismo también. Yo realmente no tengo ningún ritual de buena suerte me gusta estar tranquilo y centrado antes de una carrera y todo cuando corro.

P: ¿Hace algún ritual supersticioso antes de las carreras?.

No tengo ninguna superstición por fortuna, me gusta estar tranquillo y concentrado antes del inicio de una carrera y dar todo cuando corro.

P: ¿Cuáles han sido el momento más difícil de tu carrera? ¿Teme que la IAAF le diga otra vez que tiene una ventaja desleal por el uso de las prótesis de fibra de carbono?.

R: Cada obstáculo que supero me hace aumentar mi determinación y me motiva para trabajar todavía más duro. Mejorar como atleta conlleva dedicación y mucho empeño.

Ha estado científicamente demostrado que las prótesis con las que corro no me dan ninguna ventaja con respecto a los otros atletas. Con la IAAF ahora tengo una relación excelente y no tengo ningún tipo de preocupación.

P: ¿Cuál era tu sueño cuando eras un niño? ¿Pensó que sería un atleta campeón?

R: Siempre me he enfocado y dirigido para tener éxito, ¡es algo que llevo dentro! Soy un competidor feroz y no me gusta fallar, también de pequeño era competitivo y no me gustaba perder. He crecido en un ambiente deportivo y he madurado la ambición de practicar un deporte a tiempo completo, soy afortunado de haber llegado a este nivel y es fruto del trabajo y el sacrificio.

P: Eres un ejemplo para todas las personas que tienen problemas a nivel físico. ¿Cómo puede un deporte ayudar a personas discapacitadas?

R: El deporte puede unir naciones: he visto en primera persona lo que ha hecho por Sudáfrica el mundial de fútbol. El deporte enseña valores sanos: empeño, determinación, dedicación y trabajo de equipo. Estos valores pueden ser adaptados y usados en la vida cotidiana: es éste el motivo por el cual el deporte es así de importante en la sociedad y en las escuelas. Creo que los Juegos de Londres tendrán un efecto muy positivo e importante en los jóvenes, aquellos que practican un deporte cualquiera a cualquier nivel.