Entrevista. Peter Alonso-Martínez: "Vamos a marcarnos un objetivo ambicioso en Málaga"

Pedro Alonso-Martínez Satrústegui, conocido deportivamente como Peter, atendió en exclusiva a VAVEL.com en el incomparable marco de Formentera, días antes de que dé comienzo el Costa del Sol International Open que se disputará del 29 de julio al 4 de agosto en el Palacio de Deportes "Martín Carpena" (Málaga).

Fue en su casa de la isla Pitiusa donde nos abrió sus puertas y tuvimos la ocasión de charlar con él. Peter nos señala algunas de las claves por las que el pádel puede continuar creciendo así como de la puesta en marcha de Padel Welt, una empresa en la que ocupa el cargo de director deportivo y que tiene como principal objetivo la internacionalización de dicho deporte.

Pregunta: ¿Cómo empezó a practicar pádel? ¿Cuál fue el principal motivo que le llevó a jugar a este deporte?

Respuesta: Empecé con 8 años, jugando en unas pistas de al lado de mi casa en Marbella. Lo hacía como hobby y me gustó tanto que comencé a competir.

P: ¿Dentro de la pista, como qué clase de jugador se definiría?

R: Soy un jugador bastante rápido y muy luchador, que no da ninguna bola por pérdida. Esa actitud me ha hecho ganar más de un partido. Estos últimos años he desarrollado mucho la potencia.

P: ¿Cómo le conocen dentro del circuito?

R: Todo el mundo me conoce como Peter, mi nombre en inglés, aunque en la etapa como junior me llamaban ‘Pedrito’.

"Juani Mieres es un referente para mí, como persona y jugador"

P: ¿Hay algún jugador referente para usted dentro del mundo del pádel, en el que se haya querido reflejar?

R: Sí, por supuesto. Desde que compito, la pareja número 1 del mundo que es la formada por Juan Martín Díaz Martínez y Fernando Belasteguín. El jugador que más me ha ayudado es el actual número 2 del mundo, Juani Mieres, y al cual estoy tremendamente agradecido. Es un referente para mí tanto como persona como jugador. Y además mi entrenador, Roby Gatiker, 10 veces campeón del mundo. Esas son las figuras a las que me he querido parecer.

P: Actualmente, ocupa el número 59 en el ranking de World Padel Tour, ¿cuál ha sido su mejor posición hasta el m omento?

R: En 2010 acabé el 51 o 52. Este año empecé el 73, llevo 7 torneos jugados, estoy subiendo en el ranking y espero que no pare la racha.

P: ¿Qué rol juegan tanto su entrenador (Roby Gatiker), como su preparador físico (Diego Suárez) y psicólogo (Marcos Gaspar)?

R: Desempeñan un rol fundamental porque soy una persona que necesita estar continuamente en contacto con ellos. Dependo mucho de que estén pendientes de mí. Marcos es mi ‘coach’, me lleva la parte mental con el que trabajo un día a la semana, me ayuda sobre todo a plantear los partidos dependiendo del rival al que me enfrente y a reforzar el estado anímico. Diego es el más importante para mí, está empezando a entrenarme también en labores de técnica y él es el que me vigila absolutamente todo lo que hago. Entreno una hora y media al día con él aunque ahora hemos empezado a hacer tres. Y por último Roby; es un fenómeno. Me ha hecho cambiar mucho técnicamente, tenía algunos problemas técnicos que él ha conseguido pulirlos en poco tiempo.

P: ¿Hay mucha diferencia entre un entrenamiento de cara a un torneo que el que puede realizar diariamente?

"Roby Gatiker (entrenador) ha conseguido pulirme problemas de técnica rápidamente"

R: Sí, es distinto. La parte física en los días previos a un torneo, empezamos a cuidarla para no llegar fatigados. Durante el año si no tenemos algún partido cerca, trabajamos bastante más el aspecto físico. Y en cuanto al ámbito técnico, cuando ya sabemos qué partido vamos a jugar, lo enfocamos de una forma u otra dependiendo del contrincante.

P: El próximo torneo que está a la vista es el Costa del Sol International Open. ¿Con qué expectativas llegáis tanto su pareja como usted?

R: Nos pusimos unos objetivos a principio de año que han cambiado radicalmente porque nos está yendo mucho mejor de lo que pensábamos. Vamos a marcarnos un objetivo ambicioso en Málaga, entrar en el cuadro final y si tenemos un partido más o menos accesible, entrar en octavos. Una vez allí, ya hemos demostrado que podemos estar peleando con parejas muy del top.

P: ¿Cuánto tiempo lleva con su pareja de pádel actual?

R: Con Matías Nicoletti llevo desde este año, 2013. Me perdí el primer torneo por lesión pero la verdad es que estamos muy contentos los dos y ojalá sea por mucho tiempo.

P: ¿Qué otras parejas ha tenido dentro del circuito profesional?

R: Casi todo el año pasado jugué conun padelista brasileño, Lucas Cuña. Cada año he ido cambiando de compañero, no es algo fácil.

P: ¿Qué requisitos tiene que cumplir una pareja? ¿Cómo se lleva a cabo su elección?

"La empresa Padel Welt tiene como objetivo principal la internacionalización del pádel"

R: Lo primero es que sea jugador del revés, ya que yo juego en la derecha. Algo que considero fundamental para que una pareja dure tiempo, es la buena relación tanto dentro como fuera de la pista porque si no todos los malos rollos que pueda haber también se terminan trasladando ahí. Y a su vez, la compenetración a la hora de jugar además de tener el mismo objetivo en mente.

P: ¿En qué consiste Padel Welt?

R: Es una empresa que se dedica como objetivo principal a internacionalizar el pádel, además de la creación y gestión de clubes deportivos propios y de terceros, gestión de eventos deportivos y la representación de jugadores profesionales. Hemos comenzado en Alemania, Múnich –donde se encuentra la sede- y ahora tenemos idea de crear otras cuatro pistas en un club de tenis. Ojalá que dentro de unos años podamos contar con mayor influencia.

P: ¿Cómo surgió este proyecto?

R: Un año después de que se iniciase la idea de crear Padel Welt, me llamaron y me ofrecieron el puesto de director deportivo. Discutimos los términos y llegamos a un acuerdo con el cual yo estoy encantado. Era algo que yo tenía en mente para hacerlo en un futuro y lo acepté sin ningún tipo de dudas.

P: ¿Cómo compagina su trabajo de director deportivo en Padel Welt con su labor como jugador de pádel profesional?

R: Ahora mismo está comenzando todo. El mayor problema sería tener que estar trasladándome allí constantemente.Tanto ellos como yo, prefieren que los años que yo pueda competir profesionalmente, esa sea mi prioridad. Creemos todos que es algo bueno tanto para mí como para la empresa ya que cuando más arriba esté en el ranking, mayor reconocimiento tendrá. Intento viajar siempre y cuando no tengo torneo, al menos una vez al mes para ver los avances que se van produciendo.

Sobre el pádel: "Es el 2º deporte más practicado en España de manera amateur, después del fútbol"

P: ¿En cuántos países está iniciándose Padel Welt?

R: Está en Alemania aunque tenemos proyectos en muchos lugares como Suiza, Australia y algunos países de Asia.

P: ¿Qué papel pueden jugar los medios de comunicación en la internacionalización del pádel?

R: Creo que pueden jugar un papel relevante y en especial la televisión ya que mucha gente fuera de España, no conoce este deporte. Hacer eventos con personalidades importantes de cada país y que sean emitidos por televisión, es una de las cosas que provocaría un crecimiento más rápido. Los medios de comunicación son fundamentales para dar a conocer cualquier asunto.

P: En algunas ocasiones se le ha puesto la etiqueta de “elitista” al pádel, ¿qué opina sobre ello?

R: Al principio se le puso esa etiqueta pero se le ha quitado rápido porque ahora mismo es el 2º deporte más practicado de España, sólo por detrás del fútbol. Es un deporte barato de practicar y muy divertido. Sobre todo, en un ámbito amateur no hace falta tener un nivel alto para pasártelo bien.

2 claves para el crecimiento del pádel: "La televisión (medios de comunicación) y la internacionalización"

P: ¿Cree que ha evolucionado de manera favorable?

R: Sí. Creo que ha sido un ‘boom’, y estoy seguro que en el extranjero también lo será.

P: ¿Cuál cree que son las claves para que el pádel continúe creciendo y se convierta en un deporte de mayor referencia?

R: La principal es como dije anteriormente la TV. El problema llega cuando preguntas a un alguien que practica el pádel de manera amateur por un jugador profesional, no saben decirte ninguno.La otra clave es la internacionalización. Este año ya empezamos a viajar en el circuito, teniendo pruebas en el extranjero. Para mí son las 2 claves de este deporte.

Fotos: Flickr.com - mariomagrosanchez

Test personal: @peteralonsomar

¿Qué le hace feliz?

Mi familia, mi novia y mis amigos.

Su mejor virtud.

La honestidad.

Su peor defecto.

La inocencia. Fiarme demasiado de alguna gente.

Su mayor temor.

La alta mar.

Un ídolo.

Rafa Nadal

¿Qué cualidad valora más es una persona?

La honestidad

Una comida.

Las de Con Amor

Una bebida.

Coca-Cola

Un libro.

La biografía de Rafa Nadal

Una película.

Braveheart

Una canción.

Eye of the tiger – Rocky.

Un deporte.

Fútbol

Una pista para jugar a pádel.

La pista de cristal del RACE en donde gané tres campeonatos de España en mi etapa como junior.

Un hobby.

Salir con mis amigos

Un lugar para vivir.

Asturias

Un lugar para visitar.

Formentera

Un sueño.

Llegar a ser el número uno del mundo.