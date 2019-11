Resultado Seahawks - Broncos en la Super Bowl 2014 (43-8)

04:22. ¡Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión del Super Bowl XLVIII con una actuación inolvidable de los Seattle Seahawks! Recuerden leer la crónica del partido y todas las reacciones en unas horas en el portal de Vavel.com. ¡Buenas noches!



Será una noche larga en Seattle. El festejo de los Seahawks recien inicia.







04:11. El apoyador Malcolm Smith es nombrado MVP del Super Bowl XLVIII. 9 tacleadas, un balón suelto recuperado y una intercepción respaldan el nombramiento. Es la octava ocasión que se le otorga a un jugador defensivo.



04:09. ¡Paul G. Allen dueño de los Seattle Seahawks recibe y levanta el trofeo Vince Lombardi!



04:08. Marcus Allen lleva el trofeo Vince Lombardi para ser entregado a los Seattle Seahawks.



04:02. Peyton Manning deja 1-2 su marca en el Super Bowl, con actuaciones que aumentarán el volumen de sus críticos.



04:00. La mejor defensiva de la liga este año, no sólo superó, también aplastó a la que estadisticamente es la mejor ofensiva en la historia de la NFL.



¡FINALIZA EL SUPER BOWL XLVIII! ¡LOS SEATTLE SEAHAWKS DERROTAN CONTUNDENTEMENTE 43-8 A LOS DENVER BRONCOS Y SE CORONAN POR PRIMERA VEZ CAMPEONES DE LA NFL!



4to cuarto. Pete Carroll, coach de los Seahawks, recibe el ya tradicional baño del triunfo.



4to cuarto. Pausa de los 2 minutos. Los Seahawks a tan sólo 120 segundos de tocar la gloria.



4to cuarto. Los Seahawks ya dan juego a varios de sus jugadores suplentes.



4to cuarto. 3:52. ¡FUMBLE DE LOS BRONCOS! Tocan a Manning al momento de lanzar el pase y el balón es recuperado por los Seahawks en la yarda 29 de Denver.



4to cuarto. El jersey naranja no trae buena suerte a los Denver Broncos, con el perdieron las ediciones XII y XXIV. La última de ellas por una diferencia de 45 puntos.



4to cuarto. Los jugadores de los Broncos denotan una enorme tristeza en sus rostros. Está siendo una muy dura manera de culminar una temporada que fue espectacular.



4to cuarto. 9:48. Nuevo intento fallido en 4to down de los Broncos y los Seahawks iniciarán una nueva serie ofensiva desde su yarda 47.



Imagen del primer pase de touchdown de Wilson a Kearse.





Wilson ha logrado escabullirse de la defensiva de Seattle y ya tiene dos pases de touchdown en su estadística personal.







4to cuarto. 11:45. ¡TOUCHDOWN SEATTLE SEAHAWKS! Pase de 10 yardas de Wilson a Baldwin para poner a los Seahawks 43-8 ante los Broncos en el Super Bowl XLVIII.



4to cuarto. 13:57. Los Seahawks a la ofensiva ya en medio campo, buscando bajarle segundos al reloj y así evitar cualquier desagradable sorpresa para su causa.



FINALIZA EL 3ER CUARTO. Los Broncos rompen el cero en el marcador y se hacen presentes manteniendo la fe en poder lograr un histórico regreso. 15 minutos por jugar en el Super Bowl XLVIII.



3er cuarto. 0.01. ¡TOUCHDOWN DENVER BRONCOS! Pase de 14 yardas de Manning a Thomas para conseguir la conversión de 2 puntos y así acercar a los Broncos 8-36 a los Seahawks en el Super Bowl XLVIII.



3er cuarto. Los Seahawks visitaron el Metlife en la semana 15 de la temporada regular en su duelo ante los Giants y no permitieron puntos. Esta noche están cerca de conseguirlo de nuevo.



3er cuarto. 2:58. ¡TOUCHDOWN SEATTLE SEAHAWKS! Pase de 23 yardas de Wilson a Kearse para poner a los Seahawks 36-0 sobre los Broncos en el Super Bowl XLVIII. Aplastante.



3er cuarto. Estamos viendo un guión de partido que ni los más optimistas o pesimistas según sea el caso, podrían imaginar.



3er cuarto. 5:55. ¡FUMBLE DE LOS BRONCOS! Demaryius Thomas pierden el balón y los Seahawks lo recuperan en su yarda 20. Una jugada que puede terminar por liquidar cualquier reacción de los Denver.



Harvin a nada de terminar su carrera hacia las diagonales al tiempo de que ve su recorrido en una de las pantallas del MetLife. Foto vía ESPN







3er cuarto. 7:05. La defensiva de los Broncos se comporta y le da buena posición de campo a Manning desde su propia yarda 45 en su segunda ofensiva desde el descanso. Necesitan anotar y rápido.

3er cuarto. 10:38. Wilson y los Seahawks a la ofensiva por primera vez en la segunda mitad desde su yarda 8.

3er cuarto. 11:32. Manning y los Broncos nuevamente se quedan a las puertas de entrar en territorio para poder marcar puntos. Una noche que está siendo para el olvido para la mejor ofensiva en la historia de la liga.

Inicia el 3er cuarto. ¡TOUCHDOWN SEATTLE SEAHAWKS! Brutal regreso de patada de 87 yardas de Harvin para poner a los Seahawks 29-0 sobre los Broncos en tan sólo 12 segundos jugados de la segunda mitad. Super Bowl XLVIII

02:30. Los equipos que no han anotado puntos en una primera mitad del Super Bowl tienen marca de 0-11.

02:27. Denver se fue sin ningun 1er down en el primer cuarto. Es la cuarta vez que sucede en la historia del Super Bowl.



02:25. Otro gran espectáculo de medio tiempo el que suma la NFL en su organización del Super Bowl.



02:11. Ultiman detalles en el MetLife Stadium. Bruno Mars y los Red Hot ChiliPeppers a escena.

02:10. Seattle sabía que no podía recargar el peso en Wilson, quien simplemente se ha vuelto administrador del partido.

02:09. Peyton Manning luce presionado, ese error en la primera jugada de su primera ofensiva le ha puesto más peso a los hombros y lejos de ir mejorando, la situación se ve peor.

MEDIO TIEMPO EN EL METLIFE STADIUM. Los Seattle Seahawks con un primera mitad apabullante a la defensiva, se van al descanso con un marcador de 22-0 sobre los Denver Broncos. Un marcador que sorprende a más de uno.



2do cuarto. 1:01. La serie ofensiva de los Broncos termina con un intento fallido de 4to down y los Seahawks tienen el ovoide en su yarda 19.



2do cuarto. Pausa de los 2 minutos. Ofensiva en serie de los Broncos que ya se encuentran en la yarda 28 de los Seahawks buscando los primeros puntos a su cuenta.



2do cuarto. El rostro de Peyton Manning lo dice todo. Frustración. No logra decifrar la defensiva de los Seahawks. Foto vía NFL



2do cuarto. En un Super Bowl nunca ha sido remontanda una diferencia de 10 puntos. De lograrlo los Broncos, sería algo memorable.



2do cuarto. Este aparte de ser un golpe brutal en el marcador, es un golpe anímico que puede aniquilar a los Broncos que por primera vez en el partido habían logrado entrar en territorio rival.



2do cuarto. 3:21. ¡TOUCHDOWN SEATTLE SEAHAWKS! Manning fue interceptado luego de que su pase fue bateado y Smith lleva el balón 69 yardas hasta las diagonales para poner a los Seahawks 22-0 sobre los Broncos en el Super Bowl XLVIII.



2do cuarto. Los Broncos han logrado mantener su drive y le han bajado tiempo al reloj y ya están en territorio de Seattle.



2do cuarto. Más de 19 minutos de juego tuvieron que pasar para que los Broncos obtuvieran para su causa el primer 1er down cortesía de Moreno.



2do cuarto. Manning y compañia buscando soluciones para poder despertar y hacer daño. O al menos darle descanso a su defensiva que luce agotada.



2do cuarto. 12:00. ¡TOUCHDOWN SEATTLE SEAHAWKS! Acarreo de 1 yarda de "La Bestia" Marshawn Lynch para poner a los Seahawks 15-0 sobre los Broncos en el Super Bowl XLVIII



INICIA EL 2DO CUARTO. Los Seahawks tienen 1er down en la yarda 1 de los Broncos.



FINALIZA EL 1ER CUARTO. Los Seahawks han sorprendido con un gran inicio de su defensiva, pero su ofensiva aún busca anotar el primer touchdown del partido. La intercepción de Manning fue su segunda en la postemporada y Seattle se ve obligado a capitalizarla en el marcador. SUPER BOWL XLVIII



1er cuarto. 0:59. ¡Manning INTERCEPTADO! Los Seahawks tienen el balón en la yarda 38 de los Broncos. Vaya inicio de la mejor defensiva de la liga.



1er cuarto. Los Seahawks han tenido buenas ofensivas pero solo han sacado 6 puntos de ellas. Un factor a considerar. Manning y los Broncos de nuevo al emparrillado buscando aún su primer down del partido.



1er cuarto. 2:16. Un nuevo FG de 33 yardas de Hauschka pone a los Seahawks 8-0 sobre los Broncos en el Super Bowl XLVIII.



1er cuarto. Harvin se esta mostrando como una gran opción para darle variedad al ataque de Seattle, quienes están mostrando buena ejecución en el 3er down. Super Bowl XLVIII



1er cuarto. En toda la postemporada los Broncos sólo habían tenido una ofensiva de 3 jugadas. Hoy inician de esa manera.

1er cuarto. 8:45. La primera ofensiva en forma de los Broncos termina en 3 jugadas y tendran que entregar de nueva cuenta el balón a los Seahawks.



Aquí la imagen del safety que dio los primeros 2 puntos del partido a los Seahawks.







1er cuarto. 10:21. FG de 31 yardas de Hauschka para poner a los Seahawks 5-0 sobre los Broncos en el Super Bowl XLVIII.



1er cuarto. 14:45. La primera ofensiva de los Seahawks arranca desde su propia yarda 39. Deben aprovechar el momento anímico.



1er cuarto: 14:50. ¡Safety! Un mal centro al momento de salir la primera jugada, termina con el balón dentro de la zona de anotación de los Broncos sumando los primeros 2 puntos del partido para los Seahawks.



Inicia el 1er cuarto. La primera ofensiva de los Broncos inicia desde su yarda 14.



00:32. ¡Los Seahawks realizan el kickoff y el Super Bowl XLVIII está en marcha en el MetLife Stadium!



00:29. El volado lo gana Seattle y deciden darle la primera ofensiva a Denver.



00:27. Se realiza el volado para saber quien tendrá la primera ofensiva del partido. Momento clave en la estrategía del juego. Seattle Seahawks - Denver Broncos.



00:21. La cantante de ópera Renee Fleming interpreta en estos momentos el himno de los Estados Unidos.



00:19: ¡Ahora saltan al terreno de juego los Campeones de la AFC! ¡Los Denver Broncos! Super Bowl XLVIII



00:17. ¡Y saltan al terreno de juego los Campeones de la NFC! ¡Los Seattle Seahawks! Super Bowl XLVIII



00:05. Cada vez falta menos para que inicie el Super Bowl XLVIII. La atmosfera ya nocturna en el Metlife, es de total expectación.



00:01. Seattle Seahawks - Denver Broncos. Los aficionados que han asistido hoy al MetLife Stadium, recibieron un kit que entre guantes para el frio y calentadores termicos, contenia también con un cojin y un aparato receptor para escuchar la transmisión radial en ingles o en español.

00:00. Seattle Seahawks - Denver Broncos. Ambos equipos ya realizaron movimientos de calentamiento dentro del emparrillado. Imagen vía @PlayfsOfTheWeek







23:56. Seattle Seahawks - Denver Broncos. Muchos hablan que el duelo clave será entre la ofensiva de Denver y la defensiva de Seattle. Pero no hay que olvidar el lado opuesto. El duelo entre la ofensiva de Seattle y la defensiva de Denver.



23:55. Seattle Seahawks - Denver Broncos. De las primeras cosas que hizo Russell Wilson al pisar esta semana el MetLife, fue ubicar el reloj de jugada para evitar castigos por retraso de juego.



23:54. A pesar de que los Seahawks no fueron al Super Bowl anterior en New Orleans. Russell Wilson asistió como aficionado para reconocer el ambiente y no verse soprendido cuando llegará su oportunidad. Ese día ha llegado.



23:53. Cuando era niño Russell Wilson; QB de los Seahawks fue instruido por su rival de hoy, Peyton Manning en un campamento de verano.



23:52. El equipo local esta noche son los Denver Broncos, que jugará con su jersey naranja. Los Seattle Seahawks son el equipo visitante y jugarán con su jersey blanco.



23:51. El césped del MetLife está siendo inspeccionado por última vez previo al inicio del partido. Imagen vía NFL.

23:49. Los Seattle Seahawks regresan al Super Bowl luego de haber caido en su primera aparición ante los Pittsburh Steelers en la edición 40. Buscan su primer campeonato y su brutal defensiva es su carta fuerte para poder lograrlo.

23:46. Los Denver Broncos regresan al Super Bowl luego de 15 años, cuando eran liderados por John Elway. Será su septima aparición en la máxima cita buscando su tercer campeonato de la NFL.

23:45. Peyton Manning llega a su tercer Super Bowl buscando consolidar el legado que muchos le han cuestionado. Su primera aparición en la máxima cita se dio en el Super Bowl XLI cuando al mando de los Indianapolis Colts derrotó a los Chicago Bears. Ya en la edición XLIV los mismos Colts caerían derrotados ante los New Orleans Saints.

23:42. Para más información del partido, les dejamos la previa del Superbowl del partido de la final de NFL entre Seahawks - Broncos realizada por nuestro colaborador Pablo Ramón Ochoa.

23:40. Los artistas seleccionados para el espectaculo de medio tiempo este año son, Bruno Mars junto y los Red Hot ChiliPeppers.

23:38. La temperatura es un factor a considerar. Se espera que sea el Super Bowl más frio en la historia. La temperatura en estos momentos es de 3 grados pero se espera que baje hasta 2 grados bajo cero durante el transcurso del partido.

23:36. El escenario será el Metlife Stadium, casa de los Jets y los Giants, inaugurado en abril del 2010. Un escenario perfecto para un importante partido.

23:34. La mejor defensiva de la liga; los Seattle Seahawks liderados por el profundo Richard Sherman, se presentan igualmente con 15 victorias y 3 derrotas, buscando su primer campeonato dentro de la NFL.

23:32. La mejor ofensiva de la liga; los Denver Broncos, liderados por el historico Peyton Manning se presentan con 15 victorias en el año y sólo 3 derrotas, buscando culminar su historica temporada con su tercer anillo de campeonato.

23:30. ¡Amigos, buenas noches! Ya estamos aquí para la retransmisión en directo del partido más esperado del año por todos los fans de la NFL; El Super Bowl XLVIII entre los Seattle Seahawks - Denver Broncos, en un formato más dinamico e interactivo para el lector. ¡Comenzamos!