Entrevista. Isaías Guardiola: "Voy a Dinamarca con el objetivo de volver a Alemania"

Isaías Guardiola es toda una institución en el balonmano alicantino. Él y su hermano Gedeón llevan viviendo muchas temporadas en la élite del balonmano mundial. Tras pasar las dos últimas campañas compartiendo vestuario en el Rhein-Neckar Löwen alemán, el zurdo de los hermanos pasará las dos próximas temporadas vistiendo los colores del Aalborg HB danés.

Su tirón le hace destacar entre el jurado del concurso Miss & Mister Torrellano Cup 2014, en el que ha compartido honores con las internacionales Lara González y África Sempere. Y tras finalizar el evento, atiende a VAVEL con una gran sonrisa en la cara.

Pregunta. ¿Cómo valora la aventura en la Bundesliga durante estas dos últimas temporadas en el Rhein-Neckar Löwen?

Respuesta. Ha sido muy gratificante para mí. Es otro país, donde la competición es muy dura, al balonmano y a los jugadores se les trata muy bien... la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Mi idea es ahora irme a Dinamarca y hacer muchos minutos allí para poder volver a Alemania en condiciones.

P. Entonces, ¿su ilusión es volver a Alemania?

"Naturhouse es un modelo a seguir"

R. Me encantaría volver. He aprendido un idioma, he aprendido cómo es la competición y me gustaría volver. Luego ya puede pasar cualquier cosa, pero mi idea es esa, invertir dos años en Dinamarca y hacer todo lo posible para volver cuanto antes a Alemania.

P. Si la situación económica en España hubiera sido otra, ¿se hubiera quedado en la ASOBAL o tenía ganas de probar en el extranjero?

R. Yo tenía firmados cinco años en el Atlético de Madrid/Ciudad Real. Nunca había pensado en salir de España, lo que pasa es que las únicas condiciones parecidas a las que me ofrecían en el Atlético eran las que me llegaban desde la Bundesliga y en Dinamarca. Una carrera deportiva es muy corta y hay que intentar aprovecharla al máximo, sobre todo, intentar que tu balonmano se pueda apreciar y, ahora, en España eso no puede ser.

P. ¿Ve un halo de esperanza en equipos como el Naturhouse?

R. No es un halo de esperanza, sólo veo que es un equipo que está trabajando bien, que están siendo serios a la hora de ofrecer contratos a los jugadores y no ofertan contratos exagerados que luego no pueden pagar. Yo creo que si todos los clubs partiesen de esa base, todos iríamos mejor. Tú puedes tener sólo 2.000 € para ofrecer a un jugador y debes de administrarlos bien. Además, Naturhouse está ofreciendo un balonmano muy diferente al que muestran el resto. Yo creo que es un modelo a seguir.

P. ¿Está viendo partidos de la Torrellano Cup?

R. (Risas) Desgraciadamente no, no puedo venir. Estoy con la rehabilitación del hombro, tengo la familia en Petrer y yo vivo en Los Arenales del Sol (pedanía de Elche). Necesito relajarme y desconectar bastante del balonmano.

P. ¿Y cómo ve las opciones de entrar en la selección?

R. En la selección hay mucha competencia, pero yo siempre he peleado y he competido para estar en ella. Para mí es uno de los objetivos, lo que pasa es que es muy complicado. Son dos personas por puesto y es un puesto muy complicado el mío (lateral derecho). Ahora lo único que me queda es pelear y trabajar muy duro para que Manolo (Cadenas) se fije en mí.

P. Por último, confiese, en la elección de míster Torrellano Cup 2014 ha presionado para que ganase su paisano de Petrer.

R. (Carcajadas) Hombre, yo he avisado de antemano que iba a barrer para casa, pero luego el resto del jurado ha votado igual que yo. Me alegra no haber tenido que pelearme con nadie para decidirlo.