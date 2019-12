Voleibol 2014: un año de luces y sombras

2014 será una de los años en los que los seguidores más fieles del voleibol español recuerden con un sabor agridulce. La cara amable de este deporte han sido los títulos, la entrega en el terreno de juego, el ambiente en algunos pabellones de la Superliga 1 y de la Superliga 2 tanto de la SVM como de la SFV, la ilusión por los fichajes, el regreso de equipos a la Superliga 1 como Atlantic Holding CV Miranda de Ebro, el conseguir determinados objetivos, etc. La cara desagradable del voleibol la desaparición de CV Andorra o de CV Vall d'Hebron de la SVM y de la SFV respectivamente por temas económicos, las lesiones, los descensos, el no conseguir ciertos objetivos, el mal sabor de boca por no haber podido dar más de sí en los partidos cruciales, los problemas financieros, etc.

Primer trimestre: el sueño del Mundial

Las jugadoras de Pascual Saurín se quedaron a las puertas de la gran cita. La selección nacional femenina se quedó a las puertas del Mundial pero el seleccionador se mostró satisfecho con el juego desplegado por sus pupilas y confía en un grupo que tiene mucho potencial para dar la talla no solamente a nivel europeo sino también mundial. La selección española masculino corrió la misma suerte que la femenina y no consiguió su billete para el Mundial y cerraron el Premundial con una victoria. Guillermo Hernán y compañía vencieron a Bielorrusia por 3-1 pero cayeron anteriormenre ante Francia lo que les apartó del Campeonato del Mundo.

A mediados del mes de enero, Emevé Élide se proclamó campeón de la Copa Princesa por un contundente 3-0 (25-14, 25-22 y 25-22) al CV Torrelavega en el Multifuncional de Bayas de Miranda de Ebro. En la Copa Príncipe, CV Llars Mundet se adjudicó el título copero de la SVM 2 por 3-1 ante Textil Santanderina (23-25, 26-24, 25-21 y 25-17). Los hombres de Toni Alemany levantaron la Copa con un Sergi Arranz como MVP de la competición.

Embalajes Blanco Tramek Murillo (esta temporada conocido com Naturhouse Ciudad de Logroño) se hizo con la Copa de la Reina tras vencer por 3-0 a Valeriano Allés Menorca (actualmente, Avarca de Menorca). El conjunto riojano sumó el primer título de su historia. Yoraxí Meleán fue la MVP del torneo.

Professional Answer Alcobendas (Feel Volley Alcobendas) fueron las vencedoras de la Superliga Junior Femenina después de vencer por 3-2 (25-15, 30-28, 23-25 y 15-12) a Haro Rioja Vóley en A Coruña. Segundo título para el conjunto de Alcobendas, mientras que CV Esplugues acabó la competición como tercero tras vencer en el partido por el 3º y 4º puesto a CV Sant Cugat por 3-2.

Unicaja Almería se hizo con la corona en la Copa del Rey después de superar por 0-3 a Ushuaïa Ibiza Voley en el Pabellón Multiusos de Guadalajara. Pablo Bugallo fue el MVP de la competición copera, el central ahorrador fue decisivo durante los tres partidos de su equipo.

A mediados de marzo, CyL Palencia 2014 se proclamó campeón de la Superliga 2 de la SVM. La Concentración Permanente se hizo con la segunda máxima categoría del voleibol español con una plantilla en la su media de edad era de 17,8 años. Cáceres Patrimonio de la Humanidad y Textil Santanderina consumaron el ascenso a la Superliga 1. El primer trimestre se cerró conociendo a los equipos que iban a luchar por el título en la SVM por la Superliga 1: CAI Voleibol Teruel, Unicaja Almería, Vecindario ACE Gran Canaria y Ushuaïa Ibiza Vóley disputaron los playoffs.

Se cerró otra edición de la Superliga Femenina 2 proclamando a Emevé Élide como campeón de la divisón de plata del voleibol femenino español. CV Torrelavega certificó su ascenso a la Superliga Femenina 1 y cerca estuvo de llevarse el título que finalmente se adjudicó el cuadro gallego. En la Superliga Femenina 1 se conocieron los cuatro equipos que iban a disputar el playoffs: CVB Barça, GH Leadernet, IBSA CV ACE Gran Canaria y Embalajes Blanco Tramek Murillo.

Segundo trimestre: los títulos en juego

CAI Voleibol Teruel se hizo con la Supercopa de España tras vencer por 3-0 a Unicaja Almería en el Pabellón Parque de Albacete.

A final de abril, Cataluña (masculina) y Galicia (femenina) se hicieron con el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Cadete. En la categoría infantil, la Comunidad Valenciana y Cataluña fueron los vencedores de la competición masculina y femenina respectivamente.

CAI Voleibol Teruel y Embalajes Blanco Tramek Murillo fueron los campeones de la Superliga 1 de la SVM y de la SFV respectivamente. Ambos conjuntos dominaron en la fase regular y siguieron con su buen juego y dinámica positiva de resultados en los playoffs que les dieron el título liguero.

Los primeros días de mayo se conocieron los campeones del Campeonato de España Juvenil de clubes. En la competición femenina, Professional Answer Alcobendas (Feel Volley Alcobendas) se coronó como campeón juvenil tras superar por 3-0 a CV Sant Cugat. En el apartado masculino, Santo Domingo VB Petrer se proclamó campeón de la categoría ya mencionada. Los levantinos se llevaron la final por 3-0 ante Vecindario ACE Gran Canaria. A finales del mismo mes, San Felipe Neri y Elche CF Salesianos A se proclamaron campeones de España de clubes de la categoría infantil masculino y femenino respectivamente.

Durante la tercera semana de junio se disputó el Campeonato de España de clubes en la categoría cadete. CP Conqueridor y Sierra Elvira Las Gabias fueron los campeones de la categoría masculina y femenina respectivamente.

La selección española femenina disputó durante los primeros días de junio el Preeuropeo y la Liga Europea. Mientras que la selección masculina disputó la Liga Mundial. En voleibol playa dio comiendo al Madison Beach Volley Tour 2014, el clasificatorio para el Campeonato del Mundo sub 17, Campeonato del Mundo sub 23, World Tour y el Campeonato de Europa; en la que hubo representación española. Ángela Lobato y Paula Soria se proclamaron campeonas del Satélite CEV de vóley playa. Liliana Fernández Steiner y Elsa Baquerizo se adjucidaron la prueba de Stavanger (Noruega) del Wolrd Tour.

Tercer trimestre: más vóley playa y fichajes

En la primera semana de julio se abrió el proceso para inscribirse en la Superliga 1 tanto de la SVM como de la SFV. 12 equipos habían de cumplir la documentación necesaria. La selección masculina junior disputó el Preeuropeo a mediados del mes de julio. Las selecciones juveniles masculinas y femeninas disputaron el torneo WEVZA.

En voleibol playa siguen las competiciones con representantes españoles, el Grand Slam, Madison Beach Volley Tour 2014, Torneo WEVZA, Mundial sub 19, Campeonato del Mundo sub 23, Mundial Universitario, World Tour y el Campeonato de Europa, Campeonato de Europa sub 18.

Inscritos satisfactoriamente los 12 equipos de la Superliga Femenina 1: CV Murillo, CVB Barça, Iruña, Vóley, JAV Olímpico, CD Haro Rioja Vóley, CV Ciutadella, CV Alcobendas, CV Nuestra Señora de la Luz, CV Aguere, CV Emevé Lugo, UCAM Vóley Murcia y CV Miranda.

A principios de septiembre se empezaron a disputar los primeros partidos amistosos de la Superliga, tanto masculina y femenina.

En cuanto a incorporaciones en la Superliga Masculina 1, Diego Almeida volvió a Unicaja Almería. Almeida compartiendo vestuario con los receptores Héctor Salerno (nueva incorporación), Jorge Almansa, Alejandro Fernández (nueva incorporación) y Raúl Muñoz; el líbero Toni Llabrés; los colocadores Ignacio Sánchez yJesús Bruque; el opuesto austriaco Thomas Zass (nueva incorporación) y los centrales Miquel Ángel Fornés (nueva incorporación tras su paso por Italia) y Pablo Bugallo. Andrés Hernández (central, Islas Canarias) fue uno de los fichajes de Fundación Cajasol Juvasa tras su paso por el Cáceres Patrimonio Humanidad; Óscar Prades fue otra de las caras nuevas en el conjunto sevillano. UBE L’Illa Grau se hizo hecho con los servicios de Nacho Gómez (1995, ex CyL Palencia), Álvaro Villalba (1989, punta-opuesto) y Víctor Lomuto (1978, Buenos Aires); además el conjunto valenciano se aseguró la continuidad de Sergi Martín y Augusto Colito,Tomás Agost y Mihai Costache finalmente tendrán ficha del primer equipo. Saulo Costa (Brasil, central) y el sevillano, Daniel Muñoz Barciela fueron dos incorporaciones para el Electrocash Cáceres Patrimonio de la Humanidad, destacando el fichaje del jugador brasileño que le da al conjunto extremeño un salto de calidad en el conjunto de Raúl Rocha. CAI Voleibol Teruel dejó de contar con los servicios del colocador Carlos Mora Sabaté que puso rumbo al voleibol alemán.

En la Superliga Femenina 1, Mabel Caro (ex CV Vall d’Hebrón) ficha por el CVB Barça. Mar Pérez-Portabella Cusó (ex CV Vall d’Hebrón) esta temporada no está jugando en ningún equipo y se está dedicando a sus estudios universitarios de Periodismo. Mar Arranz pone fin a una trayectoria tan exitosa como dilatada como jugadora, la ex jugadora del CV Vall d’Hebrón se ha aventurado en los banquillos entrenando a AE Sàndor Cornellà (2ª División Catalana). La nueva entrenadora catalana dirigirá al primer equipo del Sándor Cornellà (2ª división masculina de Cataluña). Haro Rioja Voley se hizo con los servicios de nada más ni nada menos que la internacional Janeliss Torres (receptora, Puerto Rico) y también a Shelby Kintzel (central, Estados Unidos). La jugadora estadounidense está viviendo su primera experiencia internacional tras su paso por la liga universitaria de EE.UU. con la Universidad de Northern Iowa; refuerzos de lujo para el equipo de José Miguel Pérez. Desiree Nouwen (receptora, Holanda) fichó por el CV Aguere dirigida por Ambrosio González. La jugadora a sus 26 años vivirá su segunda temporada lejos de su país natal, tras su paso por el voleibol canadiense militando en las filas del Dalhhousie Tigers. Diana Sánchez Garijo y Raquel Egea son tan solo dos de las caras nuevas del Atlantic Holding en su regreso a la Superliga Femenina 1, Ane Cengotitabengoa, Carmen Morales y Jadranka Budrovic son otras de las incoporaciones del club burgalés. El club que más se ha reforzado es el GH Leadernet Navarcable que solo mantiene 3 jugadoras respecto a la pasada campaña: Silvia Bedmar, Carlota García Conrado y Jaione Esain; el resto de jugadoras son nuevas incorporaciones sumando un total de 7 fichajes: Isabel Guerra (líbero, ex JAV Olímpico), Rese McNatt (opuesta-receptora, ex Valeriano Allés Menorca), Silvia Araco (colocadora, ex Haro Rioja Voley), María Larrakoetxea (colocadora, ex Extremadura Arroyo), Clara Canet (receptora, Concentración Permanente Femenina), Ashley Frazier (opuesta-receptora, ex Kopenicker SC alemán) y Wiviam Gadelha (central, Géminis peruano).

Cuatro trimestre: Mundiales y Superliga

El Campeonato del Mundo Masculino se disputó en Polonia y los anfitriones se proclamaron campeonas tras vencer a Brasil en la gran final. Estados Unidos venció a China por 3-1 en el Campeonato del Mundo Femenino que tuvo lugar en Italia.

Inicio de la Superliga Masculina 1 con 12 equipos: CV Andorra, CAI Voleibol Teruel, Vecindario ACE Gran Canaria, VP Madrid, Ushuaïa Ibiza Vóley, Unicaja Almería, Fundación Cajasol Juvasa, UBE L'Illa Grau, CDV Textil Santanderina, Emevé Lugo y Río Duero San José. Por problemas con el patrocinador y por temás económicos, CV Andorra deja la competición que se queda con 11 equipos.

Inicio de la Superliga Femenina 1 con los 12 equipos que se inscribieron correctamente en julio: CV Murillo, CVB Barça, Iruña, Vóley, JAV Olímpico, CD Haro Rioja Vóley, CV Ciutadella, CV Alcobendas, CV Nuestra Señora de la Luz, CV Aguere, CV Emevé Lugo, UCAM Vóley Murcia y CV Miranda de Ebro.

CVB Barça debuta en la Challenge Cup pero no supera su eliminatoria ante el Asterix Kieldritch. CAI Voleibol Teruel sigue su andadura en la fase de grupos de la Champions League. Naturhouse Ciudad de Logroño se clasifica a los cuartos de final de la CEV Cup.

Final de la primera vuelta y se conocen los equipos que irán a la Copa de la Reina, la Copa del Rey, la Copa Príncipe y la Copa Princesa.

Del 27 al 29 de diciembre se llevó a cabo en Guadalajara la Copa de España, competición dedicada a las categorías inferiores (infantil y cadete) en un formato de inscripción abierta en la que los ganadores se repartieron por la extensión de la territorio nacional.