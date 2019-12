Kelly Slater, el Neptuno del surf

Nacido oficialmente el 11 de febrero de 1972 en Cocoa Beach, Florida, Robert Kelly Slater creció con sus ojos clavados en la línea del horizonte, en las dos tonalidades azul celeste en las que creía identificar una silueta volando sobre la espuma de una gran ola. La de su héroe de infancia Tom Curren, una infancia en la que su madre al verlo enfermo le solía decir, vete al mar que lo cura todo. Y lo enviaba a atrapar sueños de espuma en las pequeñas olas de Cocoa Beach, su primer campo de prueba. Tenía tan solo cuatro años y desde entonces se acostumbró a observar el mar, donde otros veían olas, Kelly veía brazos que le transportaban por la superficie del agua. Conocía a la perfección sus movimientos, sus espumosos quejidos, el caprichoso sonido de las olas que le susurraban al oído si aquella mañana el gran azul estaba enfadado o calmado, por lo que siempre sabía la hora, la marea y el lugar exacto para atrapar sueños en un tubo de agua. Con 11 años Slater consiguió el primer puesto en un campeonato nacional de categoría junior.

De aquel pequeño lugar y proveniente de una familia humilde, sus ancestros irlandeses y sirios, hicieron la mezcla genética que dio como resultado a un dios del mar. Cambió las tranquilas aguas de Florida por los salvajes muros de espuma de Hawaii o California, donde las olas triplicaban el tamaño de las que acostumbraba a surcar. Hizo su nacimiento oficioso para el surf en el “greenroom”, maravilloso y verdoso arco de aguamarina que le abrió el camino hacia la leyenda. Formaba parte de la 'New school', siendo el icono de aquella generación de inicios de los años 90 que aportó nuevos conceptos y frescura al surf. Slater, como Neptuno, eligió el mar como morada, pues en sus profundidades le aguardaba la ola perfecta para surfear. En competición era un devorador de olas y rivales, sumamente inteligente, que alternaba periodos de competición con otros de surf libre en los que se dedicaba disfrutar y crear con su gran pasión. Como Dios del mar no vestía con ropajes suntuosos, ya que su aspecto cabalgando sobre una ola era suficiente para demostrar su poderío. La tabla era su tridente y su caballo, sus emociones podían provocar desde terribles tormentas y tempestades hasta olas tranquilas y pacíficas, por lo que nunca nadie intentaba provocarlo sin un importante motivo. En otros mares era conocido como Poseidón, y su tabla mágica custodió el oráculo de Delfos del surf, que guardaba todos los secretos de cómo volar sobre una enorme muralla de agua. Comenzó a escribir su leyenda en 1992, cuando con veinte años se convirtió en el deportista más joven en conquistar el campeonato del mundo de surf. Este fue el primero de los once campeonatos conquistados, el último en 2013 en el Rip Curl Pro Search Somewhere in San Francisco, en Ocean Beach (San Francisco), convirtiéndose a los 39 años en el surfista más veterano en hacerse con la corona mundial ASP. Al conquistar su quinto título en 1997 superó a una leyenda como Mark Richards, convirtiéndose en el surfista con más campeonatos de la historia. Llegó a conquistar el campeonato en cinco ocasiones consecutivas, entre 1994 y 1998. Desde 1990 fue imagen e icono del gigante del surf Quiksilver, contrato al que recientemente pusieron fin tras una fructífera unión.

La rivalidad con Andy Irons

Durante un tiempo abandonó la práctica deportiva profesional del surf, junto con algunos amigos y sus compañeros Rob Machado y Peter King, formaron una banda llamada The Surfers. En aquel entonces le atraía más la música, pues no encontraba motivación para seguir compitiendo, quizás por la ausencia de un rival que realmente le hiciera sombra. Algo que cambió con la irrupción del genial Andy Irons, su Némesis natural, pues era absolutamente contrario a la figura referencial de Slater. Slater era un modelo de conducta, genial pero absolutamente sano, mientras que el malogrado surfista hawaiano, era un chico que vivía surfeando a toda pastilla, le gustaba ir por el filo de las olas de la vida. La batalla fue dura, a Slater le costó cuatro años retomar su reinado, pues Irons le venció en 2002, 2003 y 2004, pero en 2005 volvió la cima del surf mundial. Cuando se consumó la muerte de Irons, Kelly había ganado su décimo título mundial y le dedicó unas sentidas palabras: "¿Qué puedes decir cuando muere alguien que no debería estar muerto?" “Quiero enviar mis condolencias a la familia de Andy. Si no fuera por él, yo no estaría hoy en este lugar” Una rivalidad ciertamente mítica, el abatimiento tras la muerte de Irons, fue generalizado, y uno de los que más acusó el golpe fue el propio Slater, pues la rivalidad sobre una lengua de mar y espuma, jamás le impidió valorar la calidad de aquel chico, que le había devuelto la pasión por seguir disfrutando sobre una tabla. Oficialmente el deceso fue motivado por unas fiebres provocadas por el dengue, pero se llegó a hablar de un coctel de estupefacientes, tenía tan solo 32 años. Nadie jamás olvidará el duelo entre estos dos grandes de la historia del surf, entre el maestro y el insolente alumno que le sacó de sus casillas, consiguió convertirse en su amigo y le hizo volver a lucir el poderoso tridente de la pasión.

¿Mejor deportista de todos los tiempos?

Como gran observador que era, conocía a la perfección las debilidades de todos sus rivales, aprendía de ellas y sabía por dónde atacar para neutralizarlos. Además poseía un grandioso talento que rozaba la genialidad, unido a un gran sentido de la estrategia, una magistral lectura de la ola y una habilidad única para adaptarse a cualquier situación en el agua. En la historia del deporte nadie ha dilatado su reinado durante tan largo periodo de tiempo, ni Michael Jordan, ni Michael Scumacher, ni Federer, consiguieron semejante proeza. Encarnó a Jimmy Slade en la serie Baywatch, (Vigilantes de la playa) y aunque no se siente especialmente orgulloso de ello, lo considera una experiencia de aprendizaje más en la vida. Slater es un tipo comprometido, una buena persona que no duda en expresar su apoyo y opinión sobre las injusticias, sean favorables o contrarias a los intereses de su país. Especialmente significativa resulta su posición sobre el conflicto israelí-palestino; Kelly es de los que piensan que la gente solo quiere comer, vivir bien, cumplir sus sueños. Cree firmemente que va siendo hora de que en lugar de naciones, comencemos a luchar por las personas. Es el activismo volando sobre una tabla de surf.

Para muchos, especialmente para los jóvenes que comienzan en un deporte en el que a partir de los 28 se comienza a ser una especie de dinosaurio, Slater puede representar a un viejo, pero al verle marcarse un Frontside 540º, dos rotaciones enteras, la primera y media en el aire y la otra mitad en la espuma, solo pueden rendirse al maestro. Durante más de una década ha sido uno de los pocos capaces de hacerse un tubo de pie en una ola de más de tres metros sin caerse o planchar un aéreo reverso completo con viento de tierra. Con once títulos es el surfista con más campeonatos del mundo, el que más veces ha ganado el Pipeline masters con 6, acumulando 54 victorias en el ASP World Tour y más de 3 millones de dólares de ganancias en el circuito, por algo será… Y es que a Slater sus ojos azules se los prestó el mar, es un Dios cuyo espíritu se refleja en las olas y la tabla es el tridente de Neptuno que trazó las autopistas de agua que le llevaron hacia la leyenda. Ahora que en el horizonte divisa sus últimas olas, ahora que Slater planifica su vida fuera de la competición, aunque resiste amenazando seriamente en convertirse en el primer Dorian Gray del surf, llega el momento de reconocer que cuarenta y tres años atrás, la figura mítica de Neptuno se encarnó en un humilde niño de Florida, para poder surfear y experimentar como ser carnal, lo que se siente al dominar el mundo desde una pared de agua.