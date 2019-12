Jaguars, Cardinals y Patriots ganan en partidos dispares

Nueva jornada en la NFL, destacando el partido ajustado en Florida. También la nueva actuación de Brady en la victoria de los Patriots y la exhibición de los Cardinals ante los Bears.

Jacksonville Jaguars 23 - 20 Miami Dolphins

Gran partido vimos en el Everbank Field de Jacksonville, derbi del estado de Florida entre los Miami Dolphins que no convencieron en la victoria en Washington y los Jacksonville Jaguars que perdieron pero no se vieron mal en el debut contra los Panthers. El partido estuvo de cierta manera igualado todo el partido, porque aunque Jacksonville fué por delante todo el partido, cuando tenian balon de ataque no daba la sensación que se pudieron poner dos touchdowns por delante. La primera parte de los locales fué brutal, Blake Bortles(18/33, 272yds, 2TD) y Allen Robinson(6 rec, 155yds, 2TD) van a ser los dos grandes puntales del presente y futuro de este equipo, tanto el QB con buenos pases, buenas carreras y buenas decisiones jugueteó con la secundaria de Dolphins mientras Robinson se iba de su par todo el rato y atrapó increíbles pases de 36, 52 y 46 yardas. La primera parte del WR fué tremenda, con 5 pases recibidos para 145 yardas y 2 touchdowns. Los Dolphins se iban al medio tiempo perdiendo 13-20 aunque pudo ser mas, el ataque de los del sur de Florida no funcionó y la defensa local dominó a Tannehill toda la primera parte.

La segunda parte hizo que Miami espabilara con un primer drive de libro de Ryan Tannehill (30/44, 359yds, 2TD) que empató el partido a 20, a partir de ahi los Jaguars se empeñaron en correr y el front seven de Miami liderados por Ndamukong Suh(1 tackle) y Jelani Jenkins(9 tackles) que pararon al RB de los locales, TJ Yeldon(25 carr, 70yds) una y otra vez, por otro lado el ataque de Miami desde ese primer drive volvió a las andadas y no volvió a hacer un buen drive hasta el final del partido. En los últimos minutos con el partido por decidir, un buen drive de Blake Bortles permitió a los locales estar en zona de Field Goal y el kicker Jason Myers(3 FG) puso el 23-20 final, Miami sin tiempos muertos y con 40 segundos no pudo empatar el partido. Jacksonville se llevó el encuentro y por primera vez en 4 años el mes de septiembre no será sin ninguna victoria, quizás es el inicio del arranque de la franquicia hacia otro lugar mejor en la NFL. Por otro lado, Miami sigue mal, deben mejorar ya que han sufrido con dos equipos con buenas defensas y sus próximos dos partidos son de nuevo contra rivales defensivos, como Bills y Jets.

Como detalle, los Jaguars no recibieron ningún sack en todo el partido, cosa que no pasaba desde 2012.

Arizona Cardinals 48 - 23 Chicago Bears

La primera jornada pareció indicar que estos Bears habían mejorado y que este año podían dar guerra, nada mas lejos de la realidad, ayer volvieron a ofrecer un lamentable espectáculo. Los Cardinals hicieron lo que quisieron en ataque, que un equipo como Arizona te meta 48 puntos cuando no tiene un juego ofensivo destacado y mas cuando su RB titular (Andre Ellington) esta semana estaba fuera por lesión no habla nada bien de tu equipo, parece que los Bears se motivaron para el clásico contra los Packers y ayer mostraron el equipo que es.

Nada mas empezar el partido, en el retorno del kick off los Cardinals ponían el primer touchdown del partido, 108 yardas de retorno para David Johnson( 5 carr, 42yds, 2TD) en una jugada donde los jugadores de los Bears parecían no querer placar al jugador de blanco. Los locales comenzaron bien en ataque, empataron el partido a 7 y luego a 14, pero a partir de ahí los Cardinals se escaparían y es que Jay Cutler (8/9, 120yds, 1TD, 1INT) saldría del partido con una lesión tras una intercepción suya, la cual acabo en touchdown. Salió Jimmy Clausen (12/23, 121 yds, 1INT) y no dió el nivel ni mucho menos.Chris Johnson(20 carr, 72yds) y Carson Palmer(17/24, 4TD, 1INT) estaban haciendo avanzar a los Cardinals poco a poco y en el inicio del tercer cuarto tras una jugada de engaño y posterior pase de 28 yardas para Fitzgerald(8 rec, 112yds, 3TD), que hizo un partidazo, puso el 35-20 para Arizona, distancia que sería insalvable ya que la única anotación de Chicago en la segunda parte sería un field goal de Robbie Gould (3 FG). Partido horrrible de Chicago en su propio campo, donde ni la defensa ni el ataque (desde la salida de Cutler) funcionó y se hundieron hasta encajar 48 puntos. Derrota que hace bajas a la realidad a Chicago y victoria que hace volver a ver otra vez a los Cardinals como un equipo temible.

New England Patriots 40 - 32 Buffalo Bills

Los Patriots de Brady dieron un golpe en la mesa venciendo a los "sorpresivos" Bills en un duelo divisional, la laureada defensa de Buffalo no pudo con Brady que lanzó para 466 yardas.

Tyrod Taylor(23/30, 242yds, 2TD, 3INT) y Lesean McCoy(15carr, 89yds) comenzaban con un gran drive para los de Buffalo que hacían presagiar otro gran día, se adelantaban los Bills 7-0 pero a partir de ahí, al saltar Brady(38/59, 466yds, 3TD) comenzó el espectaculo de pases. Los Patriots tras un pase del mismo Brady a Edelman(11rec, 97yds, 2TD) empataron el partido y en el siguiente drive de Buffalo, la defensiva de Patrios paró a los locales al borde de su end zone, no dieron un safety para New England pero permitió comenzar el ataque muy cerca de la zona de touchdown, dicho y hecho, Dion Lewis(7carr, 40yds // 6rec 98 yds) corrió hasta la end zone y puso el 14-7 en el marcador. En la siguiente jugada los Patriots interceptaron a los Bills en un mal pase de Tyrod Taylor y New England se volvió a distanciar con un pase para el de nuevo imparable Rob Gronkowski(7rec, 113yds, 1TD). Los Bills no encontraron antídoto para parar a Brady, la línea ofensiva de New England tuvo un gran día y Dareus(1 tackle), Williams(3 tackles, 1 sack), Hugues(2 tackles, 1 sack) y compañía consiguieron dos sacks pero en momentos poco importantes donde no tuvieron gran importancia dado que el marcador por momentos fué amplio. La defensa de New England si que llegó muchas veces a Tyrod Taylor, ahí estan las 3 intercepciones del QB de Buffalo, 7.5 sacks consiguieron los Patriots en el partido de ayer, determinantes, sobre todo Chandler Jones(5 tackles, 3 sacks) que presionó mucho la OL de los locales. Al final los locales maquillaron el resultado, pudieron haber empatado el partido y todo pero en el ultimo drive la defensa de New England salió de nuevo y el partido se dió por concluido. Gran victoria de los Patriotas que se ponen como único equipo de su división con 2-0 a la espera del [email protected]