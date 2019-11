Cincinnati y Oakland siguen sólidos mientras que Seattle resurge dejando a los Bears a cero

Nueva jornada en la NFL, la tercera, en la cual equipos como los Ravens empiezan a vislumbrar los playoff como algo lejano. Por su parte Seattle no dió opción a los Bears mientras que Oakland se lleva un partido muy disputado ante los Browns.

Cincinnati Bengals 28 - 24 Baltimore Ravens

Los Ravens sufrieron la tercera derrota consecutiva y se ponen cuesta arriba para meterse en playoff, con Cincinnati 3-0 y Pittsburgh 2-1 van a tener que ganar cuanto antes si no quieren que la temporada se les vaya en unas pocas semanas. Cincinnati siguió sólido en defensa, Baltimore en la primera parte no anotó y solo las clásicas 'pájaras' de los Bengals permitieron a los Ravens remontar en la segunda parte pero un touchdown a falta de dos minutos de AJ Green donde recibió otro pase largo de Andy Dalton y tras una rocambolesca jugada donde los safetys de Baltimore no consiguieron tirar al suelo a Green, como en 2013 y en 2014, puso a los Bengals por delante 28 a 24, marcador que sería definitivo.

Andy Dalton hizo un gran partido con 20/32 para 383yds y 3TD, AJ Green por su parte tuvo su 'career high' con diez recepciones, 227 yardas y 2TD. El juego de carrera de Cincinnati no funcionó demasiado bien, Jeremy Hill por segunda vez consecutiva no rindió a su nivel (13carr, 49yds) pero el ataque aéreo de los visitantes funcionó y de nuevo Baltimore no estuvo bien en la defensa, sobre todo en secundaria. Por Baltimore, Joe Flacco jugó un buen partido con 32/49 para 362 yardas, 2TD y 1INT, pero de nuevo arriesgándose mucho en pases largos y claudicando en jugadas en el campo de Cincinnati contra la defensa visitante. Steve Smith con 36 años se marcó un partido con 13 recepciones para 186 yardas y 2TD.

Oakland Raiders 27 - 20 Cleveland Browns

Los Raiders volvieron a ganar y se comenzar a postular como un equipo que ha abandonado el pozo, que ya no está entre los equipos que perdían un partido tras otro y que apenas competía, estos Raiders compiten y mucho. Cleveland con la vuelta de Josh MCcown mejoró en ataque pero en defensa no estuvo demasiado bien, a pesar que es su mejor unidad.

Derek Carr lanzó 20 pases de 32 para 314 yardas y 2TD para Oakland, estuvo muy bien secundado por Latavious Murray que corrió 26 veces para 134 yardas y 1TD. El ataque de Oakland corrió muy fluido y eso permitió a Derek Carr conectar hasta con ocho jugadores diferentes. El rookie Amari Cooper se volvió a salir con ocho recepciones y 134 yardas. Un ataque fluido y consistente y una defensa que hizo cinco sacks a un Josh MCcown (28/49, 341yds, 2TD, 1INT) y que a pesar de conseguir 21 primeros downs (dos mas que Oakland) no consiguió pases importantes, es mas ese tipo de pases como el último del partido para poner a Cleveland muy cerca de la end zone y anotar el TD del empate a 38 segundos del final fué interceptado por el veterano Charles Woodson. Cuidado con estos Raiders que vienen fuertes confiados en los dos lados del campo. Cleveland seguirá con el debate de Manziel.

Chicago Bears 0 - 26 Seattle Seahawks

Los Seahawks no son un equipo que destaque por su ataque, no tienen una OL a la altura y Marshawn Lynch no está tan dominante en este inicio de temporada, además Jimmy Garaham no esta siendo demasiado protagonista. Los locales sufrieron con Chicago para anotar puntos, si Bears tiene algo es defensa, no top pero si bastante decente y a Seattle le costó abrir la lata, en toda la primera parte no hubo ningún TD y Seahawks se fué al vestuario con dos FG de ventaja.

Ya en la segunda parte un retorno de los locales puso el 13-0 y Chicago con una incapacidad de conseguir un primer down se veía incapacitado de anotar ni si quiera un FG. Cómoda victoria de Seattle que tuvo que trabajar en ataque pero los de 'atrás' cogen confianza para los siguientes importantes partidos contra Lions y Bengals. Por Chicago, Jay Cutler no jugó por conmoción y Jimmy Clausen rindió a un nivel pírrico, solo lanzó nueve pases de 17 para.... 63 yardas, eso lo dice todo del ataque de Chicago que solo consiguió siete primeros downs. John Fox se tiene que estar tirando de los pelos, de venir de trabajar con Peyton Manning a estar con Jimmy Clausen. Tiene mucho trabajo por delante.