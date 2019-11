Jaguars gana in-extremis, Rams y Giants vencen a Browns y Cowboys

Nueva jornada en la NFL dónde de nuevo se vieron grandes choques e igualados con auténticas palizas.

Buffalo Bills 31 - Jacksonville Jaguars 34

Gran partido el que se vivió en Londres, en el que un servidor tenía entradas para el mismo pero por ciertos motivos personales no ha podido ir al final, una pena porque el partido fué muy emocionante y vistoso. Con 7-3 en el marcador para Jaguars, en el segundo cuarto, tres turnovers seguidas de EJ Manuel (24/42, 2TD, 2INT), QB de Buffalo cometió 1 fumble y 2 intercepciones que propiciaron 21 puntos seguidos de Jacksonville en apenas 3 minutos, una explosión en el partido que sorprendió a todos. En dos pases seguidos, Manuel cometió un fumble (retornado por Jacksonville para Touchdown) y una intercepción (retornado por Telvin Smith (8 tackles, 1 INT para TD)), dos pases mas tarde, Paul Posluszny (6 tackles, 1 INT) también volvió a interceptar a Manuel, aunque no lo retornó para TD, fué Yeldon(20carr, 115yds, 1TD) en jugada de carrera quien lo anotó. Estas tres turnovers seguidas pusieron en duda la continuidad del quarterback de Bills en el partido, a pesar de eso siguió y con un marcador de 27-3, Buffalo hizo borrón y cuenta nueva y anotaron un TD antes del descanso, la defensa de Jaguars flojeó después de minutos de máxima presión.

Jacksonville empezó la segunda parte con un gran drive, el ataque del equipo de Florida esta rindiendo a buen nivel demostrando que tienen buenas armas, pero en la yarda 1, a punto de conseguir otro Touchdown, el playcall de Jacksonville fué malo no, lo siguiente y el RB Toby Gerhart (8carr, 6yds) volvió a demostrar que no tiene nivel. Cuatro oportunidades consecutivas de carrera en la yarda 1 y Jacksonville no pudo anotar Touchdown, les estuvo a punto de costar el partido. Buffalo vió que podia ser un momento de remontar y aunque el tercer cuarto acabó con el 27-13 del descanso, el ataque de Jacksonville después de esa oportunidad desperdiciada no volvió a ganar un primer down hasta los ultimos minutos del partido. Salió el ataque de Buffalo y Lesean MCcoy(18carr, 68yds) llegó a la yarda 2 en una jugada de carrera pero hizo un fumble y recuperaron los Jaguars, parecia que ya estaria decidido pero no mucho menos, con el ataque de Jaguars 'out', Bills se animó y ahora si consiguieron un Touchdown por medio de Robert Woods(rec, 98yds) en un gran pase de 58 yardas donde la secundaria de Jacksonville estaba a por uvas. Buffalo consiguió además la conversión de 2 y ponian el marcador 24-27, a punto de remontar 24 puntos en un partido que tenian completamente perdido. Jacksonville seguia con su cabezonería de perder el partido y Bortles(13/29, 182yds, 2TD, 1INT) en una jugada de novato entregó el balon a un defensor de Bills y Buffalo se puso por delante con un 'pick-six', Bills 31-Jaguars 27. Los de Florida parecian muertos habiendose dejado remontar 28 puntos consecutivos, pero en un buen drive a falta de 2 minutos para el final, esta vez si, el ataque de Jacksonville salió, Yeldon volvió a correr con comodidad, Bortles lanzó un pase a Allen Hurns(2rec, 53yds, 1TD) que con una espectacular recepción certificó un sufrido triunfo visitante, gran partido en Londres que hace ver que Jaguars no son tan malos, ni Bills son tan buenos (en defensa).

Cleveland Browns 6 - Saint Louis Rams 24

Un mal inicio de Cleveland, con dos fumbles en su yarda 20 fueron los que practicamente finiquitaron el partido, y eso fué en 5 minutos. Los Rams controlaron totalmente en defensa a los Browns y apenas pusieron resistencia en el campo Todd Gurley(19carr, 128yds, 2TD) se marcó un partidazo anotando sus dos primetos touchdowns de su carrera en la NFL y ayudó a su equipo a ganar a unos Browns que venian de ser muy peleones contra equipos supeiores a ellos como Ravens, Chargers y Broncos. Los Rams en casa dan muy buen nivel y es que rcuperaron 4 fumbles en totales hicieron 4 sacks, no dejaron que el ataque de Josh McCown(26/32, 270yds) aunque falló muy pocos pases no tuviera ritmo a partir de la yarda 50. Nick Foles(16/23, 168yds) hizo lo justo ya que el juego de carrera llevó todo el peso del partido. Cleveland no tuvo ayuda en el backfield y fué Barnidge, el TE de Browns que recibió 6 pases para 101 yardas el que mas aportó al ataque de los de Ohio.

Fácil victoria de Saint Louis que se colocan segundos en la clasificacion divisional.

Dallas Cowboys 20 - New York Giants 27

Los Cowboys con Matt Cassel(17/27, 1TD, 3INT) al mando estuvieron en el partido hasta el descanso, pero a partir de la segunda parte no dieron sensación de poder ganar el partido, un Cassel haciendo lo justo y un backfield que a pesar de coseguir 152 yardas de Mcfadden no amenazaban en la parte importante del campo. Un retorno de Dwyane Harris a pocos minutos del final dió la victoria a New York que tampoco jugó un gran partido pero que contra unos Cowboys que amenazan tan poco en ataque les bastó. Beckham Jr obtuvo su primer partido sin una gran cantidad de yardas de recepción (4rec, 43yds) y Eli con 170 yardas aéreas le dejó el trabajo a la defensa que interceptó 3 veces a Matt Cassel y que a pesar de haber ganado de un solo Touchdown, cuando tuvieron que salir, salieron y ganaron. Los Cowboys suman 4 derrotas consecutivas y los Giants se ponen 4-3, liderando la división.