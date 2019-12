Bermúdez asegura el futuro de la marcha española

ROMA. Manuel Bermúdez, de 18 años, lanzó una promesa esta mañana en Roma en forma de medalla de plata. La 24ª edición de la Copa del Mundo de marcha no pudo empezar mejor en el intrincado circuito diseñado junto a las Temas de Caracalla y bajo un calor considerable. En la prueba de los 10 kilómetros masculinos para atletas junior, el murciano, otro más, demostró carácter de campeón y buenas perspectivas de futuro. Rebajó su marca casi un minuto (de 41.23 a 41,27, 5ª mejor marca junior de siempre), se sobrepuso a un momento delicado y pisó los talones al chino Jun Zhank, ganador solo por cuatro segundos, una vez dentro del estadio Martellini.

Bermúdez era consciente de que estuvo cerca de dejar escapar las medallas cuando el chino, el mexicano Noel Chama (3º, 40:29), y el británico Callum Wilkinson (4º, 40:30) se alejaron y le dejaron solo. “Creía que se me iban pero confiaba mucho en mis últimos kilómetros, he entrenado para ellos. Y aunque me falten fuerzas no sé de dónde las saco”. En Roma el extra se lo dio su familia. En la última recta no se oyeron otros gritos que los 'Vamos Manu'. Tanta emoción le hizo arrodillarse y llorar.

Mirar en #Periscope: Bermúdez, subcampeón mundial de marcha. Las declaraciones. https://t.co/lTKOXtVYxj

— Ismael Pérez (@Ismael_Prz) 7 de mayo de 2016 " rel="nofollow">http://





También ayudó desde la barrera su entrenador, el prodigioso José Antonio Carrillo, capaz de sacar constantemente perlas desde su base en Cieza (Murcia). Las más notables, Juanma Molina, bronce mundial en 2005, y Miguel Ángel López, la actual estrella de la marcha española, campeón mundial y europeo absoluto y, ahora, queriendo seguir sus pasos, Bermúdez. “Carrillo es el mejor del mundo, desde pequeño sabe qué atleta pueda llegar y al que no pueda lo entrena para que sea el mejor”, dice convencido. Y entrenarse con Miguel Ángel es un plus para seguir sus pasos. Ahora piensa ya en el mundial de su categoría de Polonia, donde quiere otra medalla, aunque parece que se acaba de dar cuenta de ello. “No me esperaba para nada esta medalla”, es lo primero que dice. “Pero ahora, hay que ir a por más”. Su plata impulsó a España hasta la sexta posición por equipos, con Daniel Chamosa 21º (43:00) e Iván López, solo casi toda la prueba, 25º (43:20).

Duelo chino

La Copa del Mundo la abrieron a primera hora de la mañana las mujeres, un asunto de las enjutas chinas Ma, que se jugaron al sprint el oro y terminaron en el mismo segundo (45:25) Zhenxia, la mayor, por delante de Li, la pequeña. México demostró su tradición y su futuro colocando a Valeria Ortuño (45:28) en el podio. España nunca tuvo opción de llegar tan lejos. Marina Peña, 16ª, fue la mejor y mejoró su marca (48:04); Irene Montejo entró 24ª (49:14) y enfadada por su actuación. “Esperaba hacerlo mejor, ha sido muy raro”, declaraba, escueta, todavía en fase de reflexión, sin buscar excusas. Peor aún estuvo Carmen Escáriz (51:38 y 38ª. Por equipos, las chicas fueron novenas.

Los mayores saltan al asfalto romano por la tarde con la clasificación olímpica por dirimir en los 20 kilómetros. A las 16:30 comparece Miguel Ángel López, en su primera prueba de 20 kilómetros del año en su camino a la cita olímpica, que ya tiene asegurada. Por el resto de plazas pugnan Álvaro Martín, Diego García, Alberto Amezcúa y Benjamín Sánchez, obligados a bajar de 1:21:45 para asegurar la clasificación. Pasadas las seis, es el turno de las chicas, con tres billetes a Río en disputa. Las dos primeras entre Beatriz Pascual, Raquel González, Ainhoa Pinedo, María José Poves y Julia Takacs podrían asegurar el billete su bajan de 1.29.30. Para el cierre del domingo, quedan los hombres de los 50 kilómetros con el incombustible Jesús Ángel García Bragado.