Una mujer entre 66 hombres: Erin Taylor-Talcott hace historia en los 50km marcha

ROMA. Apenas podía caminar, se tambaleaba por la zona de prensa cuando la multitud de periodistas que había entrevistado una hora antes al italiano Alex Schwazer, el ganador en 3 horas y 39 minutos, se había disipado, mientras en el centro del pequeño estadio Martellini de Roma se entregaban las últimas medallas y los operarios estaban a punto de desmontar carpas y cables de la Copa del Mundo de Marcha. Sin embargo, irradiaba felicidad y contenía las lágrimas, encantada de contar a quién quisiera escucharle lo orgullosa que estaba de ser la última, entrar en la 40ª posición tras 4 horas, 51 minutos y 8 segundos, casi siete minutos después que el último hombre, y pese a ello hacer historia.

La estadounidense Erin Taylor-Talcott cumplirá 38 años en un par de semanas. Ha esperado hasta este domingo para apuntarse el mayor hito de su carrera, convertirse en la primera mujer que participa en unos 50 kilómetros marcha de una competición oficial de la Federación Internacional. Una puerta que la nueva IAAF de Sebastian Coe abrió inesperadamente el pasado 12 de abril para esta Copa del Mundo y que solo ella, única en carrera con 66 hombres, ha aprovechado. “Ha habido muy poco tiempo, si lo hubieran dicho antes habrían venido muchas más mujeres, pero ha sido como 'sorpresa, podéis hacer un 50 en un mes”, explicó a VAVEL, siempre feliz, convencida de que hay muchas mujeres en el mundo que reclamaban esto.

Los 50 kilómetros marcha son la última barrera de la mujer en el programa del atletismo. Las últimas se superaron definitivamente cuando en los Juegos Olímpicos de Sidney el lanzamiento de martillo y el salto con pértiga entraron en el calendario. Como antes el maratón y tantas otras, se consideraban demasiado duras o peligrosas para las féminas. Taylor-Talcott no dudó un momento en aprovechar la oportunidad de refutar esa teoría. “En cuanto me enteré de que podía, quise venir”.

No solo se trataba solo de estar presente. Jesús Ángel García Bragado, ya retirado, la veía pasar a mitad de la prueba y no dudaba que la terminaría completando. Era también, decía, una cuestión de 'marketing'. Una estadounidense no iba a dejar pasar la oportunidad de escribir una historia así. Y ella, épica y extenuada, confirmaba que no corrían solo sus piernas, sino una responsabilidad mayor. “Solo sabía que tenía que acabar como fuera, por mi personalmente pero también para demostrar que las mujeres pueden hacer esto, mientras muchos hombres hoy no acabaron”, contaba a VAVEL.

Una marcha contra el tiempo

Taylor-Talcott lo tuvo aún más difícil porque caminó sola desde el inicio por el circuito junto a las Termas de Caracalla. No le preocupaba la posición ni el tiempo, solo llegar. De hecho, su marca se quedó lejos de su mejor registro personal, las 4 horas y 33 minutos en las que completó unos 50 kilómetros hace cuatro años en California. Su relajo le pudo costar caro, porque el cierre de control establecía llegar a la última vuelta antes de las 4h35. “Tenía miedo de quedarme fuera, pero en un momento dije 'tengo que hacerlo y he gritado muy fuerte para empujarme'”, contaba emocionada. Y sus marcas lo demostraban. Al inicio caminaba por delante de sus compatriotas, que la escoltaban de lejos, pero sufrió tanto que cada parcial fue más lento que el anterior, hasta que en los últimos 5 kilómetros volvió a acercarse a la barrera de la media hora.

Espera que su esfuerzo sirva para que se establezca la prueba femenina de 50 kilómetros, aunque no será fácil meter una prueba más de marcha en un momento en que la especialidad no goza de gran popularidad dentro del atletismo y con el programa olímpico en revisión. Ella, con 38, es consciente de que ya no podrá participar en un mundial o ser olímpica. En junio participará en los 'trials' en los 20 kilómetros, donde su marca, que no baja de la hora y 40 minutos, es más que discreta para clasificarse. “Lo intentaré, pero los 20 no son mi prueba, soy de fondo, de 50”, reconoce sin tapujos. Con haber abierto el camino ya se siente satisfecha.