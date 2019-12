Kopitar es nombrado nuevo capitán de Los Angeles Kings

Anze Kopitar será el nuevo capitán de los Kings a partir de la próxima temporada, sustituyendo a Dustin Brown que lleva ocupando el "cargo" desde 2008. Por lo tanto desde este octubre veremos la "C" en el pecho de Kopitar. Esto ha aumentado las especulaciones en torno a Brown aunque la franquicia a través de su Gm Dean Lombardi ha dicho que no se contempla el buyout en ningún caso.

Kings' Lombardi not considering a Dustin Brown buyout. "I believe he can get his game back…he's still in his prime."

El anuncio no coge por sorpresa a nadie ya que desde mediados de mayo se lleva tanteando la posibilidad de este relevo. Kopitar firmó en enero una extensión de contrato de ocho años y 80 millones de dólares que quedaba de la siguiente manera: nueve millones los dos primeros años, 12 el tercero, 11 el cuarto, ocho el quinto y sexto año. Los últimos dos se rebajarían a siete.

Por su parte Brown tiene contrato hasta 2021 al que le restan todavía 35 millones de salario. Este año su sueldo será de 7 millones. Ante la posibilidad de venderlo por su rendimiento, y bajar así la presión sobre el cap que ahora tiene el equipo angelino Dean Lombardi digo que el equipo necesita de Brown para ser competitivo y que Brown debe volver a jugar como antes.

Lombardi says Brown recognizes he needs to get his game back in order for team to be successful. (Brown not available for comment today).