Guía NHL Vavel 2023-24: Pacific Division

Clasificación 2022-23

1.- Vegas Golden Knights (*) | 51-22-9 | 111 puntos

2.- Edmonton Oilers (*) | 50-23-9 | 109 puntos

3.- Los Angeles Kings (*) | 47-25-10 | 104 puntos

4.- Seattle Kraken (*) | 46-28-8 | 100 puntos

5.- Calgary Flames | 38-27-17 | 93 puntos

6.- Vancouver Canucks | 38-37-7 | 83 puntos

7.- San José Sharks | 22-44-16 | 60 puntos

8.- Anaheim Ducks | 23-47-12 | 58 puntos

(*) clasificados para playoff.

La división del campeón. Seis años después de su debut en la NHL, los Vegas Golden Knights alzaron el pasado mes de junio la Stanley Cup. Solo cedieron seis partidos a lo largo de las cuatro rondas que tuvieron que superar y firmaron uno de los playoffs más dominantes en la historia de la NHL.

Y los de Nevada no estaban en una división nada sencilla. La Pacífica fue la única de las cuatro en la que todos los equipos clasificados para la postemporada llegaron a la centena de puntos. Calgary, con 93, se quedó a dos unidades de la segunda plaza de Wild Card, que recayó en manos de los Winnipeg Jets.

Edmonton, eterno aspirante al título con McDavid como estandarte, fue la segunda víctima de Vegas, que extendió la sequía sin títulos de los Oilers a treinta y tres años.

Las sorpresas más gratas de la temporada pasada fueron Los Angeles y Seattle. La franquicia californiana afrontaba el curso sin grandes expectativas, pero terminó colándose en tercera posición y disputó los playoffs, aunque el recorrido fue cortó: cayó en seis partidos ante Edmonton. En cuanto a los Kraken, en su primera aparición en la postemporada, dieron la gran campanada eliminando en el séptimo partido a los Colorado Avalanche, entonces vigentes campeones. Contra Dallas, en cuartos de final, también forzaron el choque decisivo, pero terminó con final feliz para los Stars.

El resto de equipos se movió en sus pretensiones. Calgary se quedó fuera de los playoffs por segunda vez en tres años y Vancouver, San José y Anaheim nunca llegaron a estar en la pelea y firmaron una campaña de transición.



Fuente: nhluniforms.com

Altas: Mason Geertsen (D)

Bajas: Laurent Brossoit (G), Jonathan Quick (G), Teddy Blueger (C), Nolan Patrick (C), Reilly Smith (RW), Phil Kessel (RW)

Lo que funciona no se toca. Y ese es el lema que han aplicado en Las Vegas. El actual campeón de la Stanley Cup apenas ha introducido variaciones en su plantilla respecto a la del año pasado y con esa estrategia anhelan alcanzar de nuevo el éxito.

Ganar la NHL dos años consecutivos se ha convertido en los últimos años en algo relativamente habitual teniendo en cuenta la dificultad que ello entraña. A lo largo de la década más reciente, lo consiguieron los Pittsburgh Penguins (2015, 2016) y los Tampa Bay Lightning (2020, 2021).

La principal clave para que los Golden Knights vuelvan a ser candidatos a todo: estar sanos.

Alineación

Ataque

Ivan Barbashev – Jack Eichel – Jonathan Marchessault

Brett Howden – Chandler Stephenson – Mark Stone

Paul Cotter – William Karlsson – Mike Amadio

Will Carrier – Nicolas Roy – Keegan Kolesar

Defensa

Alec Martinez – Alex Pietrangelo

Bayden McNabb – Shea Theodore

Nicolas Hague – Zach Whitecloud

Portería

Adin Hill

Logan Thompson





Fuente: nhluniforms.com

Altas: Sam Gagner (C), Ben Gleason (D), Lane Pederson (C), Adam Erne (LW), Drake Caggiula (LW), Connor Brown (RW)

Bajas: Ryan Murray (D), Nick Bjugstad (C), Klim Kostin (C), Devin Shore (C), Kailer Yamamoto (RW)

Esta será la novena temporada de Connor McDavid en los Oilers, una franquicia que no para de batir récords en ataque, pero con la sensación de que en defensa sigue habiendo alguna que otra carencia.

Sin embargo, la llegada de Mattias Ekholm a finales de febrero cambió la dinámica del equipo. La franquicia se jugó todas sus fichas al zaguero sueco y, por el momento, la apuesta está saliendo ganadora. Edmonton ganó 18 de los 21 partidos de temporada regular desde que llegó Ekholm y concedió una media de 2,6 goles cada noche en ese lapso de tiempo, cuando el promedio total de la temporada fue de 3,2. Incluso, los Oilers no encajaron más de dos tantos en ninguno de los siete últimos encuentros.

Por el ataque, evidentemente, no hay preocuparse. Si la defensa está férrea, cuidado con este equipo.

Alineación

Ataque

Evander Kane – Connor McDavid – Connor Brown

Ryan Nugent-Hopkins – Leon Draisaitl – Zach Hyman

Dylan Holloway – Ryan McLeod – Mattias Janmark

Warren Foegele – Lane Pederson – Derek Ryan

Defensa

Darnell Nurse – Cody Ceci

Mattias Ekholm – Evan Bouchard

Brett Kulak – Vincent Desharnais

Portería

Stuart Skinner

Jack Campbell

Fuente: nhluniforms.com

Altas: Cam Talbot (G), David Rittich (G), Kevin Connauton (D), Andreas Englund (D), Joe Hicketts (D), Trevor Lewis (C), Pierre-Luc Dubois (C), Mikhail Maltsev (LW)

Bajas: Cal Petersen (G), Joonas Korpisalo (G), Sean Walker (D), Sean Durzi (D), Alexander Edler (D), Lias Andersson (C), Rasmus Kupari (C), Zack MacEwen (C), Nate Schnarr (C), Gabe Vilardi (LW), Alex Iaffalo (LW)

La temporada pasada, pocos metían en sus quinielas a esta franquicia, que no solo sacó billete para los playoffs, lo hizo como tercer clasificado en la División Pacífica, es decir, sin necesidad de una Wild Card. Ahora, con la llegada de Pierre-Luc Dubois, los Kings parecen un establecer un proyecto de futuro, pues el canadiense firmó por ocho años.

Una de las incógnitas de este equipo está en la portería. Jonathan Quick se fue a Las Vegas a mitad del año pasado y, si bien Pheonix Copley estuvo excepcional (2,64 goles/partido, 90,3 % paradas), habrá que ver cómo se desenvuelve en una temporada al completo. Su escolta será Cam Talbot, que ya atraviesa los estertores de su carrera y cuyos números en Ottawa el año pasado fueron mediocres (2,93 goles/partido, 89,8 % paradas).

Alineación

Ataque

Quinton Byfield – Anze Kopitar – Adrian Kempe

Kevin Fiala – Pierre-Luc Dubois – Arthur Kaliyev

Trevor Moore – Phillip Danault – Viktor Arvidsson

Carl Grundstrom – Blake Lizotte – Trevor Lewis

Defensa

Mikey Anderson – Drew Doughty

Vladislav Gavrikov – Matt Roy

Tobias Bjornfot – Brandt Clarke

Portería

Pheonix Copley

Cam Talbot

Fuente: nhluniforms.com

Altas: Brian Dumoulin (D), Pierre-Edouard Bellemare (C), Kailer Yamamoto (RW)

Bajas: Martin Jones (G), Carson Soucy (D), Morgan Geekie (C), Ryan Donato (C), Daniel Sprong (RW)

La segunda temporada de los Kraken fue 40 puntos mejor que la primera. Con esa base, el equipo no ha sufrido demasiadas alteraciones este verano, aunque sí hay un punto débil que la franquicia debe poner remedio. Seattle anotó en un 19,8 % de situaciones de superioridad y concedió en un 24,3 % cuando estaba con un hombre menos, unas estadísticas que lo colocan vigesimoprimero en el ranking de la NHL. Son números ciertamente pobres para un equipo de playoff.

El ataque seguro que no será un problema. Jared McCann viene de firmar 70 puntos y Matty Beniers fue el rookie del año (24 tantos y 57 puntos), así que los goles están asegurados.

Alineación

Ataque

Jared McCann – Matty Beniers – Jordan Eberle

Jaden Schwartz – Alexander Wennberg – Andre Burakovsky

Eeli Tolvanen – Yanni Gourde – Oliver Bjorkstrand

Brandon Tanev – Pierre-Edouard Bellemare – Tye Kartye

Defensa

Vince Dunn – Adam Larsson

Jamie Oleksiak – William Borgen

Brian Dumoulin – Justin Schultz

Portería

Philipp Grubauer

Chris Diedger

Fuente: nhluniforms.com

Altas: Jordan Oesterle (D), Yegor Sharangovich (LW)

Bajas: Troy Stecher (D), Michael Stone (D), Trevor Lewis (C), Milan Lucic (LW), Nick Ritchie (LW), Tyler Toffoli (RW), Matthew Phillips (RW),

Los de Alberta no han sido los más activos este verano, algo que puede sorprender de primeras, pues el equipo viene de no clasificarse a los playoffs esta última temporada, pero la principal razón es que la solución puede estar en casa.

Jonathan Huberdeau abandonó Florida después de una década y tras haber firmado 115 puntos en su última temporada allí. Firmó con Calgary por 8 años y 84 millones de dólares, pero su primer año en los Flames no pudo ser más decepcionante. Logró 15 goles y 55 puntos en 79 partidos, su peor registro desde la campaña 16/17, cuando se perdió dos tercios por una lesión.

Por lo demás, la franquicia fue la segunda menos goleada de la División Pacífica este último curso, así que el aspecto defensivo no parece un problema. Sí lo es la portería. Jacob Markstrom y Dan Vladar vienen de hacer un año muy por debajo del nivel esperado. Ninguno de ellos alcanzó el 90 % de paradas y apenas bajaron de los tres goles encajados por partido.

Alineación

Ataque

Jonathan Huberdeau – Elias Lindholm – Andrew Mangiapane

Yegor Sharangovich – Mikael Backlund – Matt Coronato

Adam Ruzicka – Nazem Kadri – Dillon Dube

Blake Coleman – Cole Schwindt – Walker Duehr

Defensa

MacKenzie Weegar – Rasmus Andersson

Noah Hanifin – Chris Tanev

Nikita Zadorov – Jordan Oesterle

Portería

Jacob Markstrom

Dan Vladar

Fuente: nhluniforms.com

Altas: Casey DeSmith (G), Zachary Sawchenko (G), Carson Soucy (D), Ian Cole (D), Matt Irwin (D), Jack Studnicka (C), Pius Suter (C), Teddy Blueger (C), Sam Lafferty (RW)

Bajas: Collin Delia (G), Oliver Ekman-Larsson (D), Ethan Bear (D), Brady Keeper (D), Travis Dermott (D), Justin Dowling (C), Vitali Kravtsov (RW)

Es una temporada muy importante para los Canucks por varios motivos. De no entrar en playoff, igualarían la peor racha de su historia (cuatro años seguidos), y podría influir en la decisión de continuar, o no, de Elias Pettersson, que viene de firmar 102 puntos y entra en el último año de los tres que firmó en 2021. Al final de temporada será agente libre restringido y su futuro bien podría depender de cómo se desarrolle este curso en Vancouver.

Por lo demás, Rick Tocchet podrá iniciar la campaña desde el principio tras haber llegado al banquillo de los canadienses el pasado mes de enero. Bajo la dirección técnica de Bruce Boudreau, Vancouver logró un récord de 18-25-3 y, con Tocchet, hubo un balance positivo de 20-12-4.

La clave para los Canucks, que vienen de encajar 298 goles la temporada anterior, pasa por apretar las clavijas en defensa. Y las noticias en pretemporada no son nada alentadoras, pues Carson Soucy sufrió una lesión de rodilla y es una incógnita cuál podrá ser su rol dentro del equipo en el inicio de temporada.

Alineación

Ataque

Anthony Beauvillier – Elias Pettersson – Andrei Kuzmenko

Phil Di Giuseppe – J.T. Miller – Brock Boeser

Nils Hoglander – Pius Suter – Conor Garland

Nils Aman – Teddy Blueger – Jack Studnicka

Defensa

Quinn Hughes – Filip Hronek

Ian Cole – Tyler Myers

Corsan Soucy – Noah Juulsen

Portería

Thatcher Demko

Casey DeSmith

Fuente: nhluniforms.com

Altas: Mackenzie Blackwood (G), Kyle Burroughs (D), Andrej Sustr (D), Jan Rutta (D), Ryan Carpenter (C), Justin Bailey (C), Mikael Granlund (C), Mike Hoffman (LW), Filip Zadina (LW), Givani Smith (RW), Anthony Duclair (RW), Scott Sabourin (RW)

Bajas: Aaron Dell (G), James Reimer (G), Erik Karlsson (D), Derrick Pouliot (D), Noah Gregor (C), Steven Lorentz (C), Jonah Gadjovich (LW), Andreas Johnsson (LW), Evgeny Svechnikov (LW)

La franquicia californiana está atravesando la peor etapa en sus poco más de treinta años de vida. No se clasifica para playoffs desde 2019 y sería una sorpresa mayúscula que lo consiguiera esta próxima temporada.

Los Sharks están reconstruyéndose. En poco más de un año se han ido Brent Burns, Timo Meier o Erik Karlsson, entre otros, y solo quedan cuatro jugadores de la plantilla que llegó a la final por la Stanley Cup en 2016. El objetivo de San José para este año no pasa por otro lado que no sea intentar amarrar el número del draft de 2024. Vienen de ser el tercer equipo más goleado de la NHL, así que todos los caminos llevan hacia un año muy largo al sur de la bahía de San Francisco.

Alineación

Ataque

Alenxander Barabanov – Tomas Hertl – Luke Kunin

Mike Hoffman – Logan Couture – Anthony Duclair

Filip Zadina – Mikael Granlund – Fabian Zetterlund

Oskar Lindblom – Nico Sturm – Kevin Labanc

Defensa

Mario Ferraro – Jan Rutta

Marc-Edouard Vlasic – Matt Benning

Jacob MacDonald – Radim Simek

Portería

Kaapo Kahkonen

MacKenzie Blackwood





Fuente: nhluniforms.com

Altas: Alex Stalock (G), Radko Gudas (D), Robert Hagg (D), Ilya Lyubushkin (D), Alex Killorn (LW)

Bajas: Anthony Stolarz (G), Olle Eriksson Ek (G), Kevin Shattenkirk (D), Simon Benoit (D), John Moore (D), Nathan Beaulieu (D), Michael Del Zotto (D), Derek Grant (C), Dylan Sikura (C), Jayson Megna (C), Max Comtois (LW)

A ningún equipo le metieron más tantos (338), tuvo peor diferencia goleadora (-129) e hizo menos puntos (58) que los Ducks la temporada pasada. Y solo los Blackhawks (204) anotaron menos dianas que Anaheim (209). En otras palabras, fue el peor equipo de la NHL.

Sin embargo, este año no tiene por qué ser tan fatal. Gracias a los malos resultados, la franquicia pudo hacerse con Leo Carlsson en el número 2 del draft y, quizás, eso sea suficiente para no volver a ser colista, aunque las expectativas tampoco son mucho más altas. La plantilla de los Ducks está conformada en buena medida por jugadores jóvenes y algún que otro veterano, lo que parece una buena mezcla para que los más novatos crezcan y puedan tratar de adaptarse a la liga.

Alineación

Ataque

Adam Henrique – Trevor Zegras – Troy Ferry

Frank Vatrano – Mason McTavish – Ryan Strome

Max Jones – Leo Carlsson – Jakob Silfverberg

Brock McGinn – Benoit-Olivier Groulx – Brett Leason

Defensa

Cam Fowler – Jamie Drysdale

Robert Hagg – Radko Gudas

Olen Wellzweger – Ilya Lyubushkin

Portería

John Gibson

Lukas Dostal