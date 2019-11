Las renovaciones siguen su marcha en Tampa

El trabajo de Yzerman con los Tampa Bay Lightning sigue su camino que no es otro que el de ganar la segunda Stanley Cup de la franquicia de Florida. El reto está temporada se veía en buena parte determinado por las renovaciones como la de su capitán Steven Stamkos que renovo por ocho años y 8,5 millones por temporada.

Ayer se confirmó la renovación de otra de las estrellas de la plantilla: Victor Hedman que amplia su contrato por ocho temporadas y 63 millones de dólares, lo que le supone un sueldo de 7,875 millones al año. Yzerman afirmó a la prensa que "Victor es un de los mejores defensores de la NHL y es uno de los miembros más importante del equipo. Afirmó también que agradece a su representante y al propio jugador la confianza depositada en el equipo y a la postre la renovacion. El jugador escribó un tuit muy contento con la renovación en la misma línea que lo hizo el día anterior su capitán, (tuit inferior). El contrato empezrá la temporada 2017/18. Hedman obtuvo 10 goles y 37 asistencias en la pasada temporada regular que fue su séptima temporada en la NHL.

Couldn't be more excited to stay in Tampa for another 8 years! Let's do this..