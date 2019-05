Miguel Ángel López: "El 20 y el 50 es un reto muy ambicioso"

Después de coronarse campeón de Europa en Zurich 2014 y hacer lo propio en el Mundial de Beijing 2015, Miguel Ángel López vive en este 2016 su gran reto, y es que después de concluir en los Juegos Olímpicos de Londres en quinta posición con un diploma olímpico, quiere mejorar su resultado en Río de Janeiro cuatro años después, siendo el máximo favorito a hacerse con la medalla de oro. La preparación va sobre ruedas y en ella ha entrado la participación del murciano en el campeonato de España en la prueba de los 10000 metros marcha, prueba en la que se impuso cómodamente, quedando a un paso del récord de España. En la cita olímpica es atrevido, queriendo doblar el 20 y el 50 kilómetros marcha. La gloria le espera en Río a Miguel Ángel López.

"He pasado muy bien el 5000, pero del siete al ocho me ha costado mantener el ritmo y se me han escapado unos segundos que no he podido recuperar en el último kilómetro"

Con el récord de España en el horizonte, Miguel Ángel empezó con un ritmo espectacular para poco a poco ir perdiendo fuelle quedando a un paso de conseguirlo, dejando el tiempo a un lado para asumir que las sensaciones son buenas. "Sabía que aquí en Gijón tenía una importante oportunidad para conseguir el récord, me veía bien con una pista rapídisima y un tiempo muy bueno, pero al final cuando vas a por el récord se te puede terminar yendo, he pasado muy bien el 5000, pero del siete al ocho me ha costado mantener el ritmo y se me han escapado unos segundos que no he podido recuperar en el último kilómetro. Las sensaciones son buenas, me encontraba con fuerza y eso es lo positivo, intentaré el récord el año que viene, pero no me presiono con ello porque lo importante es que la preparación va por el buen camino", comentó

Para terminar, Miguel Ángel López no dudó en asumir que los entrenamientos van mejor que la pasada campaña, continuando preparándose a fondo en Font-Romeu para afrontar el 20 y el 50 kilómetros en Río de Janeiro. "En los entrenamientos me siento mejor que el año pasado, en Río será otra historia, pero va todo por buen camino. La mente la tengo en el 20 kilómetros, voy paso a paso, y luego ya pensaré en el 50, es un reto muy ambicioso, pero es algo que me marqué y voy a ir para hacer las dos. En Font-Romeu el tiempo se ha pasado muy rápido, porque hay otros marchadores españoles allí, como Raquel González, eso ha hecho más ameno el tiempo que no estamos entrenando, el último tiempo he estado solo con Carrillo", concluyó.