Anuario VAVEL 2016: Bruno Hortelano, la consolidación

El joven corredor de 25 años ha copado gran parte de las portadas durante el año. Su progresión le ha llevado a un gran estado de forma que le ha permitido dar un gran salto de calidad en la alta competición.

El año de competición de Bruno Hortelano empezó con el Mundial de pista cubierta en Portland, donde llegó a las semifinales de 60 metros. En el campeonato Iberoamericano en Río donde logro el segundo puesto en los 200 metros. Pero lo mejor aún estaba por llegar.

Récord España

En junio, en el Mitin de Madrid, el velocista consiguió batir en un mismo día el récord de España de 100 metros lisos en dos ocasiones. En semifinales dejó la marca en 10.08s y en la final lo rebajó hasta 10.06s. El español reconoció su alegría: "Estos récords son muy importantes para mí y me alegro mucho de haberlo hecho ante el público español".

En 200 metros lisos, Bruno también fue capaz de pulverizar el récord de España en julio, tras quedar cuarto en la Diamond League, dejándolo en 20.18s. Sin embargo, el récord no quedó allí. En los Juegos Olímpico lo volvió a bajar hasta los 20.12s.

Grandes actuaciones

Al margen de las grandes marcas conseguidas, su gran consagración se produjo en las grandes competiciones del año. Primeramente, el campeonato de Europa de Ámsterdam. En la capital holandesa, el español se clasificó para las dos finales por las que peleaba. Y no le bastaron. En 100 metros se quedó a un solo paso de los metales, quedó en cuarta posición. No obstante, el gran título se produjo en la final de 200 metros lisos, donde se proclamó campeón de Europa, tras la descalificación del holandés Martina. La imagen del español enterándose de su título fue todo un viral en las redes sociales. El español no se podía creer que había ganado la prueba: “He dado la vuelta de honor como segundo y ahora soy oro. Todavía no me creo esta medalla. Hasta que no tenga el oro colgando no me lo creo. Ya he llorado, pero ahora volveré a llorar con el himno.”

Pero sus grandes actuaciones no terminaron allí. Faltaba la gran competición del año. El mayor escenario que puede haber, los Juegos Olímpicos. Bruno Hortelano renunció a disputar los 100 metros para centrarse de la mejor manera en los 200 metros y hacerlo lo mejor posible. Y no defraudó. Todo el país en vilo para ver como el velocista podía hacer historia. En las series, fue capaz de clasificarse de manera solvente para las semifinales. Batiendo el récord de España, dejándolo en 20.12s. Bruno tenía la oportunidad de entrar en la final de unos juegos olímpicos. Marcó la décima mejor marca de la tres semifinales. No consiguió pasar el corte, pero ilusionó a todo un país, que no había visto nunca a un velocista con opciones de entrar en una final olímpica.

No ve límites

Su propio entrenador, Adrian Durant, reconoció que ve capaz a Hortelano de hacer grandes cosas aún: “Bruno puede bajar de los 10 segundos en 100 metros”. Y asegura que la fuerza mental del corredor es fundamental: “Tiene una mente muy dura. Por eso es tan eficaz cuando corre varias rondas seguidas como sucedió en Amsterdam. Es capaz siempre de dar de sí lo que sea necesario. Competir a nivel mundial con atletas que has visto superiores durante mucho tiempo puede ser difícil y más enfrentarte a ellos ejecutando una estrategia sin entrar en pánico. Bruno no se agobia. Para ser un superclase internacional tienes que ser fuerte física y mentalmente. Bruno tiene las dos cualidades.”

Y aseguró que Bruno se veía con posibilidades de ganar medallas antes de correr las semifinales de Río. Ahí es de dónde saca su mayor rendimiento: “Bruno está pensando en las medallas”.

El accidente

Tras su magnífico año en las pistas. El 5 de septiembre, Bruno Hortelano tuvo un grave accidente de tráfico en Madrid. Su mano derecha se vio afectada hasta tal punto, que debió ser operado en tres ocasiones para poder reconstruir los tendones de la mano. Sin embargo, su carácter positivo y fuerza de voluntad se han visto aún más incrementados durante estos últimos meses tras el accidente.

Él mismo reconoció que en un principio se asustó mucho: "Al principio no sabía de qué iba la lesión, pero luego cuando me lo explicaron me tranquilicé. Estoy seguro de que voy a volver mejor que antes. Yo quiero volver al 110 por ciento y me han asegurado que todo va bien".

Aunque decidió no mirarse la mano hasta la segunda operación: “Cuando te describen una 'mano catastrófica' ya sabes que va a ser un proceso de recuperación muy largo y lo que no quería era tener una imagen muy gráfica en un primer momento porque me podía impedir estar positivo y mantenerme optimista durante la recuperación. Por eso decidí no mirar la mano hasta que estuviera ya tapada con el injerto, hasta después de la segunda cirugía”.

El atleta ya ha empezado a entrenar y quiere volver con aún más fuerza. El mismo Hortelano se ha puesto el gran objetivo de llegar a los Mundiales de Londres del próximo verano: “Volveré al 110% y daré todo en Londres 2017”. Parece que todo ha quedado en un susto y que el velocista tiene la mirada puesta en la competición y deja atrás los problemas ocasionados por el accidente.

Además, el español ha sido nominado como mejor atleta masculino del año junto a Orlando Ortega y a Sergio Fernández. El premio se otorgará el próximo sábado 21 de enero en Madrid.

En definitiva, el espectacular año de Bruno Hortelano ha quedado empañado por el accidente. Aunque, él mismo reconoce que hay que mirar hacia delante para conseguir los nuevos objetivos. Y con la actitud que nos demuestra día tras día el velocista, seguro que conseguirá superar todos los retos que se proponga.