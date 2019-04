El debate: ¿el 'quarterback' del futuro, Carson Wentz o Dak Prescott?

Carson Wentz está siendo la sensación esta temporada y está en una gran posición para luchar por el MVP de la temporada. Dak Prescott deslumbró el año pasadao y ganó el rookie del año. A falta de dos semanas para que los dos quarterbacks de segundo año se enfrenten, queremos plantear este debate: ¿quién es el futuro de la NFL?

Carson Wentz tiene que demostrar lo que ya hizo Dak Prescott (Juan Andrade)

Dak Prescott es mejor, pero la gente se ha olvidado un poco de él. Los aficionados miran a Carson Wentz que está impresionando al mundo de la NFL con esta temporada. Su juego y sus estadísticas en las nueve semanas que van de liga le han puesto como candidato sólido de MVP. Y eso no es discutible, pero decir que Wentz es mejor que Prescott simplemente por estas nueve semanas es como decir que Matt Ryan es mejor que Tom Brady por una buena temporada.

La gente está atrapada en esta mentalidad mentalidad pre-draft, en la que importa más la selección del draft que las propias evidencias y el juego. La ronda en el que se haya seleccionado a un jugador no importa, eso está claro. Pero aún hay que descartar ese prejuicio que produce. El foco que existe sobre Wentz es grande porque se trata de un número 2 del draft. Si su juego es mediocre, está claro que las criticas le recaerán al primera ronda. No hay que olvidar que también existe el efecto opuesto: cada partido “pasable” que está realizando Wentz se tienda a exagerar y a defender con un “se nota que es un primera ronda”.

Foto: NFL

Este prejuicio también afecta a Prescott. Corrección, le afectó en la primera temporada y ahora se tiende a verle más como un veterano que como un sophomore. Y esto se debe en gran medida a su impacto la temporada pasada.

"Decir que Wentz es mejor que Prescott simplemente por estas nueve semanas es como decir que Matt Ryan es mejor que Tom Brady por una buena temporada"

En su primer año Dak Prescott brilló como nunca ningún otro quarterback lo había hecho (se llevó incluso el rookie ofensivo del año). Seleccionado en la cuarta ronda, tuvo el mejor inicio que se recuerda en la NFL. Mejor incluso que Tom Brady. El capitán de los New England realizó 32 touchdowns y 23 intercepciones en su primer año. ¿Dak? 23 touchdowns y tan solo cuatro intercepciones. Su inicio tampoco es que fuera fácil. Estamos hablando del rookie que mandó a la jubilación a Tony Romo. La presión fue constante, a cada victoria, a cada paso, el rookie se tuvo que enfrentar a las dudas de los fans, del dueño (Jerry Jones siempre quiso que fuera Tony Romo el titular). Aun así, la joven promesa cumplió al más alto nivel llevando su equipo a los playoff. No solo eso, sino que estuvieron a un pase milagroso de Cook, y un gol de campo de no ganar a Aaron Rodgers y Green Bay.

¿Que hizo Carson Wentz por su parte? Bueno, el inicio del de los Philadelphia fue algo más pausado. Sin presión de la afición, que daban por terminada la temporada tras la marcha de Sam Bradford a Minnesota tras la lesión de Bridgewater, Carson Wentz aun así tuvo sus problemas para cosechar victorias y liderar al equipo.

El debate Wentz-Prescott se inclina ligeramente a favor de Wentz por estas nueve semanas. Tan solo nueve semanas y ya parece ser suficiente, mientras con Prescott hay más de 14 meses de evidencias y ya se conoce su potencial. Hay tres factores clave para decantarse por el Cowboy aún esta temporada:

1 - Playoff

Los Philadelphia Eagles, con un récord 8-2, deberán no deshincharse en el último cuarto de la temporada tal y como les pasó en la anterior, que acabaron sin clasificarse. Por su parte, los Dallas Cowboys, que si se clasificaron, lo tienen algo más difícil esta temporada, pero no imposible. En Dallas ha habido muchas distracciones, demasiadas. El tema Ezekiel Elliot, Jerry Jones y sus comentarios, las protestas hacia el himno, etc. Todas estas acciones fuera del campo están afectando lo que ocurre dentro de él. Pero Prescott y los suyos están empezando a engrasar la maquinaria con tres victorias seguidas y es muy probable que se acaben clasificando.

2 - Conservador

No hay que descartar el talento de Dak Prescott, no solo tiene un brazo más fuerte que Wentz, sino que es el quarterback rookie o sophomore que ofrece más seguridad. Tan solo ha causado un fumble en toda la temporada frente a los sieye que lleva ya el de Philadelphia. Sobre las intercepciones, los números están siendo mucho mejores este año con tan solo cinco intercepciones pero le gusta demasiado arriesgar y hasta la fecha ha tenido demasiada suerte. En 2016 acabo con 14. Lleva dos en los últimos tres partidos.

3 - Habilidad y físico

Dak Prescott es lo más parecido que se puede encontrar a Russell Wilson. Un brazo potente y rapidez para salir del pocket y extender la jugada. Carson Wentz también tiene esta habilidad aunque si parece algo más lento se debe a que realmente lo es.

Prescott es fiable pero Wentz es una estrella (Alejandro Santibáñez /@alex_santiba94)

Claramente, Carson Wentz está realizando una magnífica campaña. Los números y las estadísticas le acompañan, no así una línea ofensiva que deja mucho que desear. Todo lo contrario a la de los Cowboys el año pasado, que tenían la mejor ofensiva. Y si bien es cierto que la presión de suplir a Tony Romo puede ser un problema, también lo es que el quarterback de los Cowboys pudo echarse una siesta tras cada snap, ya que sabía que los defensas no iban a llegar hasta él. Quizás ese sea otro de los motivos por los que Wentz tiene más fumbles, la facilidad con la que llegan a él.

"El quarterback de los Cowboys pudo echarse una siesta tras cada snap, ya que sabía que los defensas no iban a llegar hasta él"

El punto clave es que Prescott enseñó todo lo que tenía el año pasado y su progresión se ha ralentizado considerablemente, mientras que Wentz muestra que sigue mejorando día a día, drive a drive. Mientras que Wentz ha hecho crecer sus números de yardas por intento y su rating, ha bajado el número de intercepciones desde su año de novato. Prescott, en cambio, ha empeorado desde la campaña pasada, en la que sólo le interceptaron cuatro pases en total, pero es que, en siete partidos, ya había igualado ese número. Wentz ha hecho que Ertz y Agholor mejoraran con él. Mientras que el receptor estrella de los Cowboys, Dez Bryant, ha empeorado con el quarterback de segundo año.



Infogram E volución de Dak Prescott

Prescott el año pasado fue nombrado rookie ofensivo del año por una razón, se lo mereció. Su temporada fue muy buena, al igual que la de todo el equipo tejano. Sus números impresionaron a todos, y el que diga se lo esperaba, que diga el número de la lotería del fin de semana.

Foto:NFL

El año de sophomore es el de la consagración de las estrellas. Y aquí es cuando el quarterback de los Philadelphia está demostrando lo que vale. Está dando un puñetazo a la mesa (no como AJ Green, que se lo dio a su rival) y diciendo aquí estoy yo, quiero el MVP de la temporada, después de ser el jugador más valioso de mitad de temporada.



Infogram Evolución de Carson Wentz

Prescott es un buen jugador y puede llegar a ser un gran quarterback. Es un seguro a todo riesgo. Alguien que sabes que va a hacer lo correcto y que no va a fallar. Que no te va a hacer daño, pero que no te va a salvar la vida. Que corre (es el único jugador junto a Cam Newton que ha logrado más de 35 td de pase y más de 10 en carrera) y tiene un brazo potente. Pero para convertirse en el mejor quarterback hay que tener más que eso, y Wentz lo tiene. Porque aunque no corra tanto, sabe moverse por el pocket, es grande, fuerte, y adquiere más valor con los años.