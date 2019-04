Galardonado completo según PFWA

La temporada, lamentablemente, va llegando a su fin. Este fin de semana ya tendremos las finales de conferencia, duelos que definirán quienes irán a la Super Bowl LII a disputarse 4 de febrero en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis. En este entretenido año hemos tenido algunas revelaciones en cuanto a equipo y jugadores, y un par de historias bastante interesantes.

Teniendo en cuenta esto, Pro Football Writers of America (PFWA, por sus siglas en inglés) ha dado su veredicto de los jugadores más valiosos de la temporada. Este año fue altamente competitivo, y las elecciones no eran nada fáciles, pero aquí están los galardonados de este año.

MVP: Tom Brady

Brady continúa siendo el líder emocional y deportivo de los Patriots. El veterano QB, que este año cumplirá 41, ya está en la final de conferencia con New England, en lo que será su décimo segundo partido en esta instancia en sus 18 años en la liga.

El producto de la Universidad de Michigan es el líder en la NFL en yardas aéreas con 4577, conectando 32 touchdowns (5to en la liga) y solo ocho intercepciones. Es su tercer galardón como el jugador más valioso de la temporada según PFWA, quedando solo a uno solo del máximo ganador del premio: Peyton Manning (cuatro).

Offensive Player of the Year: Todd Gurley

Gurley se convirtió en el tercer integrante del equipo de los Rams en ser el jugador ofensivo del año, detrás de Kurt Warner y Marshall Faulk (quien lo ganó en dos oportunidades).

El ex jugador de los Bulldogs de Georgia fue la principal arma ofensiva del equipo de Sean McVay –quien fue nombrado Coach of the Year-. Gurley culminó el año como el segundo mejor corredor con 1305 yardas terrestres (promedio de 4,6 yardas por acarreo) y siendo líder del equipo con 64 recepciones para 788 yardas. Sus 2093 yardas y 19 TDs totales fueron insuperables para cualquier otro jugador de la liga.

Gurley, ofensivo del año (Foto: NFL.com)

Defensive player of the Year: Calais Campbell

Merecido premio para un jugador que lleva ya 10 años atormentando a las líneas ofensivas de la NFL. Campbell se unió este año a los Jaguars desde la agencia libre y parece haber sido la mejor inversión de Jacksonville. El ex jugador de los Broncos fue segundo en la NFL con 14.5 capturas al QB, rompiendo el récord de la franquicia. Tuvo cuatro capturas en la apertura de temporada ante Houston, otra marca histórica para Jacksonville.

Los Jaguars buscarán su primer Super Bowl en la final de conferencia ante los Patriots, y sin dudas Campbell será un dolor de cabeza para Bill Bellichick.

Campbell, defensivo del año (Foto: Jaguars)

Team of the Year: sin sorpresas

Offense

La ofensiva obviamente la comanda el MVP Tom Brady, con una pareja de backfields capaces tanto de correr como de atrapar pases, y completada obviamente por receptores y una línea ofensiva de primer nivel.

QB – Tom Brady, New England Patriots

RB – Le’Veon Bell, Pittsburgh Steelers; Todd Gurley, Los Angeles Rams

WR – Antonio Brown, Pittsburgh Steelers&; DeAndre Hopkins, Houston Texans

TE – Rob Gronkowski, New England Patriots

C – Jason Kelce, Philadelphia Eagles

G – David DeCastro, Pittsburgh Steelers; Zack Martin, Dallas Cowboys

T – Lane Johnson, Philadelphia Eagles; Andrew Whitworth, Los Angeles Rams

Defense

La defensa tiene un temerario front-seven, y una sorpresa en la secundaria. Mientras que la mayoría de los analistas dan a la pareja de CBs a los dos de Jacksonville (Ramsey y Bouye), pero PFWA puso de Xavier Rhodes de los Vikings. De todos, sería una defensiva difícil de pasar.

DE – Calais Campbell, Jacksonville Jaguars; Cameron Jordan, New Orleans Saints

DT – Aaron Donald, Los Angeles Rams; Fletcher Cox, Philadelphia Eagles

OLB – Chandler Jones, Arizona Cardinals; Von Miller, Denver Broncos

MLB – Bobby Wagner, Seattle Seahawks

CB – Jalen Ramsey, Jacksonville Jaguars; Xavier Rhodes, Minnesota Vikings

S – Kevin Byard, Tennessee Titans; Harrison Smith, Minnesota Vikings

Special Teams

Aquí la nota la dan los Rams. El equipo de McVay tuvo tres jugadores de equipos especiales en la nomina final de este año.

PK – Greg Zuerlein, Los Angeles Rams

P – Johnny Hekker, Los Angeles Rams

KR – Pharoh Cooper, Los Angeles Rams

PR – Jamal Agnew, Detroit Lions

ST – Budda Baker, Arizona Cardinals

Otros premios entregados por la PFWA

Rookie of the Year: Kareem Hunt, Kansas City Chiefs

Offensive Rookie of the Year: Kareem Hunt, Kansas City Chiefs; Alvin Kamara, New Orleans Saints

Defensive Rookie of the Year: Marshon Lattimore, New Orleans Saints

Coach of the Year: Sean McVay, Los Angeles Rams

Executive of the Year: Howie Roseman, Philadelphia Eagles

Assistant Coach of the Year: Pat Shurmur, Minnesotta Vikings

Comeback Player of the Year: Keenan Allen, Los Angeles Chargers

Most Improved Player of the Year: Jarred Goff, Los Angeles Rams