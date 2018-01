Previa Campeonato AFC: Jacksonville Jaguars - New England Patriots

La ofensiva de Brady frente la secundaria de Ramsey Foto: NFL Vavel/ fotomontaje: Juan Andrade

La formula para ganar a los de Belichick es uno de los grandes enigmas de este mundo. ¿Donde está Atlantis? ¿Existe realmente el monstruo del Lago Ness? ¿Quién mató realmente a John F. Kennedy? Nada es más difícil de saber que cómo ganar a los New England Patriots de Belichick, Tom Brady y Robert Kraft.

Tras ganar a los Titans, los Patriots acogerán este domingo, a los Jacksonville Jaguars que vienen de ganar a los Pittsburgh Steelers en una de las mayores sorpresas del campeonato.

Por su experiencia en los playoff, los Patriots son los favoritos para hacerse con la victoria, a unos primerizos Jaguars que buscaran amargar por segunda vez a otro equipo de los grandes. Este enfrentamiento es sin duda el más difícil de toda la temporada para los Jaguars, pero sobre todo para los de New England, con una gran presión por llegar por 7ª vez a la Super Bowl.

La autoconfianza de Jacksonville...

Tras ganar a los Pittsburgh Steelers, la confianza de los Jacksonville Jaguars ha ido in crescendo. Pero existe un problema, no hay que confundir la confianza en uno mismo con la pavonería, sino que se lo pregunten a alguno de los jugadores de Pittsburgh (Le'veon Bell, Mike Mitchell) que daban por sentado su venganza ante los Patriots antes incluso de haber jugado contra los Jaguars.

Lejos de aprender de sus enemigos, ciertos jugadores- Jalen Ramsey sobre todo- están asegurando la victoria y afirman que el trofeo Lombardi será suyo. No es algo que les perjudique, ha sido esa confianza en ellos mismos, la de creer en ellos mismos quienes ha llevado a este joven equipo donde está.

Si fuera contra cualquier otro equipo, esta expresión de confianza (hacer comparecencias en público, asegurar ganar la Super Bowl por Twitter) sería algo positivo. Sin embargo, teniendo en cuenta a quien tendrá enfrente el domingo, esto puede suponer sus consecuencias:

Para motivar a los suyos para la Super Bowl XXXIX Belichick leyó la ruta entera, de todas las calles de Philadelphia por donde los Eagles pasarían a celebrar su victoria.

... la motivación de Brady.

La filosofía dentro del vestuario de los Patriots siempre ha sido de hablar en el campo y no fuera, pero dentro de la manera "Patriota" de hacer las cosas, es un equipo que actúa -demasiado- bien ante este tipo de comentarios.

Cuanto más hablan de ellos, mejor juegan. Alzaron el trofeo pocas semanas después cuando salió el tema "deflagate" incluso, fueron capaces de restregarle el trofeo al comisionado de la NFL, Roger Goodell, el mismo año que Brady recibió esa sanción. Muchos no lo sabrán, pero para motivar a los suyos para la Super Bowl XXXIX Belichick leyó la ruta entera de las calles de Philadelphia por donde los Eagles pasarían a celebrar su victoria. Algo que evidentemente, no acabó pasando.

Está claro que existe una relación de causa efecto cuando se trata de TB12. "Está bien hablar, pero lo importante no es lo que se dice es como se juega" esas fueron las palabras del quarterback en referencia a los múltiples comentarios del cornerback de los Jaguars, Jalen Ramsey.

Los Pats son maestros en sacar ventajas de las faltas personales, de los late hits, de prácticamente cualquier actividad extracurricular que pueda suceder en el campo que les lleve a ganar 15 yardas o primeros downs. Saben mantener la compostura porque confían en su quarterback al 100%, algo que los Jaguars no pueden asegurar con la misma confianza. No cuando se trata de Blake Bortless.

El problema de emparejamientos

Sobre el papel, los Steelers eran un equipo más asequible para los Patriots que los Jacksonville. Ya han jugado contra ellos en varias ocasiones, incluso en esta temporada y han salido victoriosos. Pero los Jaguars poseen la segunda mejor defensa en activo de la NFL, con Calais Campbell y Yannick Ngakoue, pueden suponer grandes estragos para la ofensiva liderada por Tom Brady.

Son estas diferencias tácticas las que hacen que este partido este abierto a sorpresas. La defensa física supone una superioridad ante los receptores más compactos de Nueva Inglaterra, pero por otra parte, los rápidos runningbacks de NE pueden marcar la diferencia ante la defensa con más talento en la secundaria.

Es trabajo de Tom Brady buscar fisuras en la defensa casi impecable de los Jaguars. Puede que Ramsey tenga la confianza absoluta en que será imposible avanzar por el campo con Calais Campbell o Ngakoue. Sin embargo, es más que probable que Brady seguirá encontrando esos fallos. Y quien dice fallos, dice problemas de emparejamiento.

La defensa de los Jaguars permitieron 42 puntos a los Steelers, pero lo hicieron ante jugadores del calibre como Le'veon Bell, a Martavis Bryant y Antonio Brown. Puede que los Patriots no tengan tanta calidad como los Steelers, pero está claro que tienen armas. Tienen a Brandin Cooks, a Danny Amendola, Chris Hogan, Dion Lewis, Rex Burkhead.... y ¿Gronk? Los Patriots tienen mucho más personal con el que conseguir yardas que cualquier otro equipo, no tienen prisa por llegar a la zona de anotación y eso es lo que les hace terriblemente tan letales.

Si Ramsey defiende a Gronkowski, la defensa delataría su táctica defensiva. Exponiendo así en cada jugada cuando estarían defendiendo en zona y cuando al hombre. Dar esta información a Belichick o Brady, no compensa.

Rob Gronkowski vs Jalen Ramsey

Ramsey se encuentra en una situación envidiable para cualquier rookie: primer año y ya puede oler su primer anillo. Hito que ya hiciera otro de los mejores cornerbacks de la liga, que estará al otro lado del campo, como Malcolm Butler, pero por su altura, su físico y su habilidad de defender al hombre, el potencial de Ramsey es mucho mayor que #21.

Uno de los problemas que causará la ofensiva liderada de los Patriots, es Rob Gronkowski. ¿Con un jugador prácticamente indefendible cómo pretenden los Jaguars defenderle?

Por mucho que Ramsey sea el rey de la secundaria, no será su tarea defenderle. No porque no sea capaz, sino porque sería una estrategia pésima. He aquí el motivo:

Si Ramsey defiende a Gronkowski, la defensa delataría su táctica defensiva. Exponiendo así en cada jugada cuando estarían defendiendo en zona y cuando se trata de una defensa al hombre. Dar esta información a un estratega como Belichick o Brady no compensa.

Además, si Ramsey saliera de su posición para defender a "The Gronk" ¿Quien ocuparía su lugar? Se pondría en peligro la integridad de la secundaria, y Brady muy posiblemente, acabaría forzando un mano a mano entre cualquier defensa y uno de sus receptores abiertos, posiblemente, Brandin Cooks.

El malentendido con Tom Coughlin

Sobre la mitad de la temporada, Bill Belichick se sitúo como tercero en la historia de la NFL, tras Don Shula y George Halas. En esta era está claro que no hay nadie más dominante que él, pero B.B ha tenido sus derrotas. De todas ellas, las pocas, seguramente las que más le duelan sean sus dos derrotas en la Super Bowl ante los Giants.

Tom Coughlin es el único entrenador del planeta que puede decir que lleva 0-2 en postemporada. El que fuera Head Coach de los Giants en esos dos partidos, es la kryptonita de Belichick y los Patriots.

No obstante, muchas personas piensan, sobre todo David Carr, hermano de Derek y uno de los mayores fraudes de la NFL, piensan que solo por el hecho de que Coughlin sea miembro de los Jaguars vaya a suponer la diferencia en el partido, se equivocan.

¿Es Tom Coughlin el entrenador? No. Ni tan siquiera estará en el banquillo con los jugadores. Coughlin es el vicepresidente ejecutivo de las operaciones futbolísticas de los Jaguars. Nada más. Puede que durante estas semanas, haya podido transmitir algo de su sabiduría a Doug Marrone y a los suyos, pero aún así no lo hace suficiente como para asegurar que los Jaguars podrán neutralizar a Belichick.

Qué debes saber:

Jacksonville Jaguars

1. Llevan 6 victorias y 0 derrotas (incluyendo Playoffs) ante quarterbacks categoría probowl. Su víctima más reciente: Ben Roethlisberger.

2. Existe otra estadística a su favor: 7 de los 8 partidos (en partidos de playoff) lo han ganado los equipos de TOP 2 en defensa frente a equipos TOP 2 en ataque.

New England Patriots

1. Tom Brady posee un record 7-0 frente a los Jaguars en su carrera.

2. 14-0 en playoffs contra equipos a los que no se enfrentaron en la temporada regular.

Conclusión

Puede que no tenga tanta repercusión, pero la estrategia levada por alguno de los jugadores de Jacksonville para debilitar a Tom no es efectiva, no lo fue cuando toda la prensa hablaba del fin de la dinastía mucho menos será esto. Tan solo hay algo que se ponga enfrente de llegar a su 8ª aparición a la SB, y posiblemente su 6º anillo, y eso ahora mismo para él es Jacksonville.

Por su parte, los Jacksonville Jaguars poseen el talento y la confianza en ellos mismo, como para jugar en cualquier campo, da igual que se trate de los Patriots y sea en Foxborough Stadium.

Asimismo, ha habido muchas críticas hacia Blake Bortless, a veces de manera injusta. Los Jags tienen en él una baza única: su habilidad para realizar el RPO (Run Pass Option) es única, lo ha demostrado en sus últimos dos partidos y está claro que la confianza es algo que le ha ayudado a mejorar su juego, haciendo una exhibición no solo con sus piernas sino también con los pases en profundidad.