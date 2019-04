¿Luchará Daniel Bryan en WrestleMania 34?

El pasado martes, el mundo del wrestling saboreó una de las mejores noticias de los últimos tiempos cuando WWE confirmó en una nota de prensa que Daniel Bryan había sido dado de alta para volver a los cuadriláteros. El de Washington, que tuvo que anunciar su retiro hace dos años, logró lo que venía persiguiendo: el permiso para hacer lo que más le gusta. Además, este factor puede ser determinante para que se lleve a cabo su renovación con WWE, pues su contrato finaliza el próximo 1 de septiembre.

Médicamente apto para competir después de ser evaluado por varios especialistas, resta por conocerse cuándo se producirá el retorno oficial de The American Dragon a los encordados. A falta de la comunicación pertinente por parte de la empresa, todo hace indicar que Bryan volverá a sentirse luchador el 8 de abril, en WrestleMania 34. Curiosamente, en el mismo estadio en el que alcanzó la gloria como wrestler tras ganar el WWE World Heavyweight Championship ante Randy Orton y Batista en el main event de WrestleMania 30.

Daniel Bryan lleva varios meses inmerso en una de las principales rivalidades desarrolladas en WWE y en la que participan, aparte del propio Daniel, el comisionado Shane McMahon, Kevin Owens y Sami Zayn. Las desaveniencias existentes entre las dos figuras de autoridad de SmackDown LIVE respecto al trato que merecen Owens y Zayn podrían disiparse en The Grandest Stage of Them All.

The King of Beards regresó a televisión durante el último episodio del show azul y tomó una decisión importante, la de despedir a los dos canadienses. Estos no se lo tomaron muy bien y atacaron brutalmente a Bryan, que recibió una Powerbomb cortesía de The Prizefighter en el apron. Visto el panorama, ¿harán equipo Shane y Daniel en New Orleans para vengarse de las acciones de Kevin y Sami?