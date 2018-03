El último Wrestlemania en Nueva Orleans

Google Plus

Si hablamos de la trigésima edición de Wrestlemania, nos viene a la mente el fin de la racha de Undertaker, cortando así las 21 victorias consecutivas. Más de 75 mil personas se citaron en el Mecedes Benz Superdrome y presenciaron ese momento además de muchos otros que hicieron historia.

En el Pre-Show tuvo lugar la lucha por el campeonato de parejas entre Los Usos, Real Americans y los Matadores.

Ya en la cartelera el primer combate fue entre Triple H y Daniel Bryan y el que ganara se enfrentaría en el Main Event a Randy Orton y a Batista por el WWE World Heavyweight Championship. Tras varias semanas donde se formó el "Yes Movement" y Daniel Bryan estaba sin combate para el evento más grande del año, se pactó el combate a última hora. En el combate Bryan consiguió la victoria tras aplicar un Running Knee y como resultado Daniel completó la triple amenaza por el título.

The Shield tuvo su segundo combate en Wrestlemania y se volvió a llevar la victoria ante Kane & The New Age Outlaws y este sería su último combate en Wrestlemania como stable hasta el momento.

Este fue el primer año de la Andre Giant Memorial Match en la que ganó contra pronóstico Cesaron consiguiendo eliminar a Big Show, el que era gran favorito.

Tras un largo feudo que parecía que iba a acabar en Wrestlemania (aunque no fue asi), John Cena venció a Bray Wyatt tras aplicarle un Attitude Justement.

El primer y único Vickie Guerrero Battle Royal Divas Championship Invitional Match fue ganado por AJ Lee tras vencer a Naomi y retener su Divas Championship.

Sin lugar a dudas, la sorpresa más grande de la noche y una de las más de la historia del wrestling fue la primera derrota del Undertaker contra Brock Lesnar, tras un brutal combate en el que la Bestia dominó casi de principio a fin y puso el 1 en la racha que hasta entonces estaba inmaculada con un 21-0.

El main event de la noche fue la triple amenaza por el campeonato mundial entre Daniel Bryan, Randy Orton y Batista. Este combate fue uno de los más emotivos de la historia de los Wrestlemanias ya que Daniel Bryan logró sobreponerse a todos y a todo para conseguir su momento Wrestlemania y salir como campeón de la WWE y de los pesos pesados. Una noche increíble.