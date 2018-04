Braun Strowman necesita un compañero

A falta de una semana para la celebración del evento más grande del entretenimiento deportivo, WrestleMania, aún existen incógnitas que despejar. Una de ellas es la que incumbe al combate en el que estará en juego el WWE Raw Tag Team Championship.

Cesaro & Sheamus, que recuperaron los cinturones en WWE Royal Rumble el pasado enero, deberán defenderlos el 8 de abril en New Orleans ante Braun Strowman... y alguien más. Es en ese "alguien más" donde está el interrogante, ya que todavía no se sabe quién acompañará a Braun en The Grandest Stage of Them All y, para más inri, todo hace indicar que no se sabrá hasta el mismo día del show.

The Monster Among Men se ganó el derecho a una oportunidad titular durante un episodio de Monday Night Raw tras salir victorioso en una batalla real en la que competían varios equipos de la marca roja.

Pese al dominio mostrado por Strowman, que no necesitó a nadie para imponerse, el General Manager de Raw, Kurt Angle, le ordenó que se buscase un socio si quería optar al título en WrestleMania 34. Dicho lo cual, ¿cuáles son las opciones que baraja WWE de cara al próximo domingo?

A la vista de lo publicado por distintos portales informativos, el favorito sería Elias. The Sinister Songsmith, que está bastante over con el público y cuyas actuaciones musicales causan grandes reacciones, ha tenido en los últimos meses varios combates con el gigante, por lo que WWE formaría un dúo carismático y peculiar si el elegido es Elias.

Otra posibilidad de la que se ha hablado es la que tiene como protagonista a Rey Mysterio, aunque el enmascarado se ha encargado en las últimas horas de desmentir su aparición en The Show of Shows. Además, Mysterio está lidiando con una lesión que le dificultaría competir.

Al margen de estos dos nombres, también se especula, en menor medida, con los regresos de Big Show, Big Cass o incluso Neville. ¿Quién será finalmente el compañero de Braun Strowman?