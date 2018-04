Gargano tiene su revancha

Google Plus

Los luchadores de NXT ofrecieron ayer, en la noche previa a WrestleMania, un nuevo TakeOver. En esta ocasión el Smoothie Center de Nueva Orlean fue el encargado de acoger el evento y a los asistentes. El pabellón registró un lleno absoluto y el público estuvo encima de todos los combates. El evento constó de cinco combates en los que los cinturones de la marca amarilla estuvieron en juego.

Campeonato Norteamericano de NXT

EC3 vs. Adam Cole vs. The Velveteen Dream vs. Ricochet vs. Killian Dain vs. Lars Sullivan

Entre cánticos de "This is awesome" empezó el combate. Dain y Sullivan limpiaron el ring para empezar a dominar. Los dos se encararon, pero Ricochet con un movimiento aéreo los derrumbo. El rookie de NXT empezó a dominar sobre Dream, pero este impidió un salto para cambiar las tornas. Adam Cole reapareció y dominó sobre todos, menos sobre EC3. Todos los luchadores intercambiaron golpes y dominio del combate hasta que Dain y Dream dominaron sobre el resto, siendo los perjudicados Cole y Ricochet. Sullivan entró con una escalera y controló el combate. Todos hicieron equipo para aplicar una Powerbomb desde la escalera a Sulliavan. EC 3 y Cole se unieron para atacar a Dain y a Sullivan. EC3 trató de reírse de Cole y este le atacó, Cole repartió Superkicks a todos sus rivales y trató de buscar la victoria, pero Sullivan derribó la escalera. Dream se levantó y aplicó tres saltos desde la tercera cuerda, y un Purple Rainmaker desde la escalera a Sullivan. Velveteen buscó el campeonato, pero EC3 se lo impidió con una Powerbomb sobre una escalera. El ex de Impact dominó hasta que llegada de Cole, aun así le aplicó una llave desde la escalera para deshacerse de él. Dain reapareció y aplicó un Senton reforzado con una escalera sobre EC3. Sullivan y Dain fueron los primeros en levantarse, pero Ricochet reapareció. Los dos gigantes jugaron con Ricochet antes de encararse. Dain llevo el peso de la ofensiva, pero Sullivan invirtió una llave para quedarse solo en el cuadrilátero. Ricochet reapareció y aplicó un Moonsault sobre Dain y Cole.

El luchador aéreo aplicó un Shooting Star Press reforzado con una escalera a EC3. Dream y Ricochet empezaron a pelear sobre una especie de puente de escaleras hasta que Dream le aplicó a su rival un Death Valley Driver. Sullivan aprovechó una escalera para atacar a EC3 y a Dream, rompiendo la escalera con sus dos rivales. Dain imitó a Sulliva, pero en su caso utilizó los cuerpos de Ricochet y Cole. El público enloqueció con la actuación de los wrestlers mientras que Sullivan ascendía por la escalera. Dain subió por el otro lado, EC3 puso una segunda escalera y Dream la tercera. Los seis luchadores pelearon sobre las escaleras, saliendo como victorioso Ricochet. Sulluvan derribó a Dain y volvió a subir las escaleras, pero Ricochet apareció de la nada. Ricochet subió, pero Cole lo lanzó fuera y empezó a escalar para conseguir la victoria.

Victoria: Adam Cole tras bajar el cinturón. De esta forma Cole se convirtió en el primer campeón norteamericano de NXT.

Campeonato de femenino de NXT

Ember Moon (c) vs. Shayna Baszler

Moon falló el primer golpe y Baszler le sorprendió con un gran derechazo. Moon se rehizo inmediatamente y aplicó varios movimientos rápidos. La pelea pasó al ringside donde Baszler dio la vuelta al combate. Moon consiguió dar un par de golpes, pero la aspirante sorprendió con un rodillazo. Moon evitó un golpe y realizó un breve comeback realizando algunos movimientos propios de su rival. Moon buscaba altura para aplicar el Eclipse, pero su rival impidió el salto. Tras un momento de descanso, Moon aplicó un Eclipse dirección al ringside. Baszler sorprendió a su rival con un Kirifuda Clutch, que Moon invirtió con una Powerbomb. La campeona buscó el Eclipse, pero Baszler lo invirtió con un Kirifuda Clutch. La campeona de NXT trató de romper el candado, pero finalmente se desmayó acabando de esta forma el combate.

Victoria: Shayna Baszler por sumisión. De esta forma Baszler se convirtió en la campeona femenina de NXT. Baszler bajo al ringside para abrazarse con Ronda Rousey.

Final del Dusty Rhodes Tag Team Classic por los campeonatos por parejas de NXT

The Undisputed Era (c) vs. The Authors of Pain vs. Pete Dunne y Roderick Strong

El combate comenzó con AOP dominando sobre todos sus rivales. Los excampeones aplicaron una Powerbomb a Adam Cole sobre la mesa de los comentaristas.

O’Reilly apareció y empezó a dominar sobre sus rivales con movimientos rápidos hasta que apareció Strong. Roderick aplicó varias llaves, pero O’Reilly le aplicó una llave de sumisión. Rezar trató de atacar a sus rivales, pero O’Reilly le aplicó una nueva llave de sumisión, Akam rompió las dos llaves de O’Reilly aplicando una Powerbomb a Dunne sobre sus rivales. AOP dominaron sobre Strong hasta que O’Reilly apareció, aun así, los dos gigantes mantuvieron el control. Tras un momento de caos, Dunne tomó el relevo para hacer el hot tag sobre todos los rivales. Dunne y O’Reilly intercambiaron golpes hasta que Rezar y Akam aparecieron y aplicaron una Doble Powerbom. AOP aplicaron el Last Chapter, pero Strong rompió la cuenta. Strong tomó el relevo y dominó sobre el resto. El equipo de Dunne y Strong tuvieron buenos minutos dominando en le ring y en los aledaños. Dunne aplicó el Bitter End, pero cuando buscaba la cuenta Strong la rompió aplicó le aplicó el End of Heartache y colocó a O’Reilly sobre Dunne para que consiguiera la victoria.

Victoria: The Undisputed Era por cuenta de tres. De esta forma el equipo retuvo los cinturones, ganaron el torneo y Strong se unió al stable de Adam Cole. Antes de acabar el segmento todos los miembros de The Undisputad Era aparecieron para posar con la copa.

Campeonato de NXT

Andrade "Cien" Almas (c) vs. Aleister Black

Black con movimientos rápidos empezó dominando aplicando un Moonsault de la nada. Balck aplicó una llave de sumisión. Zelina aprovechó que el árbitro estaba despistado para atacar a Black. Este ataque le dio aire a Cien Almas que empezó a dominar con llaves un tanto sucias. Los dos luchadores intercambiaron golpes hasta que Black sorprendió con una patada voladora de la nada. Con una serie de patadas rápidas Aleister consiguió el control del combate hasta que buscó altura. Cien Almas impidió el salto y aplicó un Moonsault para dañar a su rival. Los dos luchadores intercambiaron golpes, pero Black aplicó un rodillazo y buscó la cuenta. Los dos luchadores cayeron al suelo al dar una patada. El primero en levantarse fue Cien Almas que lanzó a su rival al ringside y le aplicó una llave aérea. Cien Almas distrajo al árbitro para que Zelina aplicase un DDT. El campeón buscó la cuenta, pero solo llegó a dos. Aleister sorprendió con su famosa patada, pero Zelina colocó el pie de Cien Almas en la cuerda. Zelina siguió interfiriendo dando ventaja a Cien Almas, que aplicó un Double Stomp Kick seguido de un Running Knee Strike y de una cuenta que solo llegó a dos. La pelea paso al filo del ring donde de nuevo Andrade aplicó un Running Knee Strike. Black reaccionó de la nada, pero Andrade aplicó el Hammerlock DDT y una cuenta que se quedó en dos. Zelina se lanzó sobre Black, pero cayó sobre Cien Almas. Black sorprendió con una Black Mass para conseguir la victoria.

Victoria: Aleister Black por cuenta de tres. De esta forma Black consiguió el cinturón máximo de NXT.

Johnny Gargano vs. Tommaso Ciampa

Con un intercambio rápido de puñetazos comenzó el combate. Gargano salio con algo de ventaja y aplicó un Suicide Dive para pasar la pelea al ringside. Tras golpear a Ciampa en los aledaños el combate paso a estar entre el público, donde Ciampa dio los primeros golpes certeros. Ciampa quitó la protección del ringside y trató de aplicar un Suplex, pero Gargano lo impidió. Johnny desmontó la mesa de comentarios y buscó una Powerbomb, pero Ciampa reaccionó y aplicó un Suplex desde la mesa de los comentaristas al ringside. Ciampa siguió castigando a su rival, que se dolía mientras Ciampa se reía. De vuelta al ring Ciampa continuó dominando lanzando a Gargano contra el esquinero. Johnny dio dos golpes, sin embargo, Ciampa pudo aplicar una llave de sumisión. Pese a que Gargano pudo romperla llave, el control siguió siendo de Ciampa que buscaba algo bajo el ring. Ciampa cogió unas muletas del público y trató de atacar a Gargano con ellas, pero este evitó los ataques. Johnny aplicó una Powerbomb en el ringside en la parte que no tenía protección.

De vuelta al cuadrilátero los dos luchadores trataron de coger la muleta, finalmente fue Gargano el que cogió el objeto y atacó a su rival con ella. Gargano aplicó un Super DDT y buscó la cuenta que solo llegó a tres. Ciamoa sorprendió con un codazo y un rodillazo a los que le siguió una especie de Powerbomb. Ciampa aplicó un rodillazo a la nuca de Gargano seguido de una nueva cuenta de dos. Johnny le dio varias bofetadas a su rival y controló la pelea al punto de aplicar el Garga-No-Escape, pero Ciampa rompió la llave atacando los ojos de su rival. Los dos luchadores intercambiaron golpes hasta que Ciampa aplicó un rodillazo, seguido de un golpe con la muleta y una quebradora a la espalda. Gargano sorprendió a su rival con una patada y lanzó a su rival contra el esquino, el cual se encontraba sin protección. Tras una nueva patada Gargano buscó la cuenta, pero solo llegó a dos.

Johnny buscó altura, pero Tommaso respondió con un rodillazo y una Project Ciampa desde la tercera cuerda, la cuenta posterior solo llegó a dos. Ciampa se quitó la protección de la rodilla, la cual la cogió Gargano para atacar a su rival. Johnny intentó atacar a su rival con la muleta, pero se freno en el último momento. Los dos luchadores se sentaron y Ciampa trató de atacar a su rival con la protección. Gargano esquivo el ataque y aplicó el un STF para conseguir la victoria.

Victoria: Johnny Gargano por sumisión.