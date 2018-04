WarRaiders debutan tras TakeOver: Nueva Orleans

Google Plus

El programa de la marca amarilla arrancó con un repaso a lo sucedido en el TakeOver. En esta ocasión el pabellón encargado de acoger a los luchadores de la marca de desarrollo de la WWE fue el Smoothie King Center de Nueva Orleans, Luisiana. El programa estuvo basado en los resultados del TakeOver así como en los debuts en los programas semanales del main roster.

Kairi Sane vs. Lacey Evans

Tras el típico llaveo inicial, Sane se hizo con la primera ventaja, pero rápidamente fue neutralizada por Evans. La luchadora rubia dominó con candados hasta el momento de la publicidad. Sane sorprendió con una Spear para después aplicar la gran mayoría de sus movimientos característicos antes de aplicar el Insane Elbow que le dio la victoria.

Victoria: Kairi Sane por cuenta de tres.

The Undisputed era estaban siendo entrevistados, pero Strong prefirió no hablar, cerrando de esta forma el segmento. Tras esta brevísima entrevista, Authors of Pain fueron felicitados por su debut en el main roster. Los excampeones por parejas explicaron el porque se decidieron deshacerse de Paul Ellering.

La gran mayoría de componentes de NXT que ascendieron al main roster durante los programas semanales fueron entrevistados o mostraron su debut a través de la cámara.

Heavy Machinery (Otis Dozovic y Tucker Knight) vs. Tino Sabbatelli y Riddick Moss

Heavy Machinery empezaron dominando tras imponer su fuerza física. El equipo aplicó varias llaves conjuntas, sin embargo, rápidamente Sabbatelli y Moss le dieron la vuelta al combate. Knight sufrió un gran castigo por parte de sus rivales hasta que pudo dar el relevo a Dozovic que realizó el hot tag. Tras un momento donde los cuatro estaban tendidos aparecieron War Raiders (conocidos en el wrestling independientes como War Machine) haciendo su debut. La nueva pareja de NXT acabó rápidamente con los dos equipos, por lo que el combate acabo sin resultado.