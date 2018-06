Alexa Bliss es cinco veces campeona femenina

Google Plus

Alexa Bliss lo ha vuelto a hacer. La campeona de RAW vivió una noche increíble el pasado domingo en Chicago, donde no sólo ganó el ladder match por el maletín de Money In The Bank sino que lo canjeó minutos después sobre Nia Jax para así convertirse en la nueva campeona femenina de RAW.

Desde que la pequeña luchadora hizo su subida al roster principal en 2016 no ha hecho más que conseguir presear y engordar su palmarés que ya es uno de los mejores, si no el mejor de toda la compañía. Todo llegó en TLC, donde en una lucha de mesas derrotó a la anterior campeona (Becky Lynch) para así hacerse con su primer título en escasos seis meses en SmackDown Live.

No fue hasta en Elimination Chamber donde lo perdió frente a Naomi, pero esta tuvo que renunciar al cinturón semanas después por una lesión, por lo que se pactó un combate entre Alexa Bliss y Becky Lynch, dando como ganadora a Bliss para así hacerse con su segundo titulo femenino de SmackDown Live. Aunque le duró poco ya que Naomi apareció por sorpresa en Wrestlemania 33 y derrotó a la campeona.

En el Shake up Alexa fue traspasada a RAW y poco tardó en convertise retadora #1 al título que por entonces poseía Bayley. Fue en Extreme Rules con la curiosa estipulación de "Kendo Stick on a Pole Match" donde Bayley perdió el título y Alexa se convirtió en la primera superestrella en ostentar los títulos de ambas marcas de la compañía.

Tras un largo reinado, no fue hasta en SummerSlam donde lo perdió contra Sasha Banks, que esta perdió escasos días después y Bliss volvió a conseguir un nuevo campeonato.

En Wrestlemania 34, después de una dura rivalidad contra Nia Jax, la campeona no pudo seguir defendiendo su cinturón y lo volvió a perder en un evento magno.

Y fue este mismo domingo donde recuperó su corona tras canjear el maletín de Money In The Bank y convertirse en cinco veces campeona femenina y la primera mujer en canjear el MITB la misma noche.