Previa SmackDown Live 26/06/18: Nakamura enfrenta a Jeff Hardy por el campeonato

SmackDown Live presenta un nuevo episodio desde el Citizens Business Bank Arena en Ontario, California. El programa espera seguir con las historias que se iniciaron la pasada semana cuando se conoció al nuevo retador del campeonato de WWE. Como plato fuerte, el campeón de los Estados Unidos, Jeff Hardy, enfrentará a Shinsuke Nakamura, quien busca conseguir la gloria tras fracasar tres veces contra AJ Styles con el título máximo en juego. Retransmite la cadena USA y Fox Sports.

Jeff Hardy defiende el campeonato

La rivalidad entre el campeón de los Estados Unidos y Shinsuke Nakamura ha crecido rápidamente en la misma marca azul. Su historia tendrá un nuevo capítulo en el próximo SmackDown, cuando ambos se enfrenten en el cuadrilátero con el cinturón en posesión de Jeff Hardy en juego. Recordando que la fricción entre ambos luchadores de renombre arrancó en redes sociales hace dos semanas, luego, el japonés realizó uno de sus ahora característicos golpes bajos al 'Enigma Carismático' en una lucha que no era por el título, concluyéndola en descalificación.

Continuaron su guerra de palabras y para solucionarlo, la gerente general, Paige ha decretado que ambos se medirán por el campeonato de las barras y las estrellas, ¿retendrá Hardy o Nakamura se hará con su primera presea desde el ascenso de NXT hace un año?

¿Nuevos aliados?

La semana pasada Daniel Bryan estaba dando espectáculo en la gauntlet match buscando ser el nuevo retador de AJ Styles, hasta que Rowan y Harper aparecieron para atacarlo y dando la oportunidad a The Miz para darle el castigo final con un skull-crashing finale que eliminó a Bryan de la contienda.

Debido a ello, The Miz tendrá como invitados a los campeones en pareja, probablemente para agradecerles por la ayuda de la semana pasada. Es bien sabido que los Bludgeon Brothers son personas de pocas palabras, ¿tendrán algo que explicarle a Miz? Lo más seguro es que Daniel Bryan haga una aparición para cobrar su revancha por lo ocurrido en el último SmackDown, ¿será el inicio de una rivalidad esperada desde el retorno de el Yes Man?

Objetivo: Barrer a The IIconics

Becky Lynch se está recuperando del traspié en Money in the Bank, el cual olvida a base de nuevos triunfos en sus estadísticas. La semana pasada derrotó a Billie Kay por la vía de la sumisión, sometiéndola a un dis-arm-her que forzó a la integrante de The IIconics golpear la lona repetidas veces. El nuevo reto para la irlandesa es la otra mitad de la pareja: Peyton Royce, quien marcha con desventaja ante la furia con la que Lynch está volviendo a los éxitos.

¿Podrá la australiana evadir el mismo destino que su compañera o continuará Becky con su racha positiva para volver a la cima de la división femenina de SmackDown Live?

Reto para el retador

Rusev ganó la gauntlet match la semana pasada y ahora es el retador número uno por el Campeonato de WWE en posesión de AJ Styles, quien estará pendiente de las acciones del búlgaro que en el próximo episodio enfrentará a Xavier Woods, el blanco de varios tuits de Rusev, quien agradeció al miembro de The New Day por estar junto a él desde NXT usando fotos en las que Woods está siendo superado por el esposo de Lana. Woods respondió y Paige ha programado un combate entre ellos para el próximo episodio.

Fuera de las redes sociales, es tiempo de ver quién es superior entre el nuevo retador al campeonato de WWE y Xavier Woods.

Integrantes de "GLOW" visitan a Naomi

El lunes, los protagonistas del exitoso programa de Netflix, GLOW, anunciaron que harán una visita especial a SmackDown Live en el episodio de esta noche. El comunicado lo hizo Britt Baron, la actriz que toma el papel de Justine en la serie que el próximo viernes estrena su segunda temporada. El anuncio indica que la visita será para Naomi. Más tarde, otra protagonista, Sydelle Noel, confirmó que estará presente en el episodio de la marca azul.

Para finalizar con el hilo, Naomi tuiteó que las integrantes del programa no son necesarias para añadir brillo al Universo WWE, pues ella es lo único necesario y las puede derrotar en ese rubro. ¿Qué tendrán que decir las actrices de Glow a a ex campeona femenina? ¿Qué tendrá Naomi en su repertorio para recibirlas en la marca azul?