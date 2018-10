Jeff Hardy: "Me gustaría conseguir otro título mundial"

A punto de participar en su primer combate en Hell In A Cell este domingo contra Randy Orton, Jeff se mantiene confiado habiendo visto muchos combates de esa estipulación en WWE Network y que "seguro que va a ser un buen combate".

Más centrado en su vuelta a WWE en Wrestlemania 33 junto a su hermano Matt, el menor de los Hardy no ve muchos cambios desde que tuvo que abandonar la empresa la WWE pero que "The Shield es la gran novedad desde que volví a la empresa. Cada semana son ME y son la gran atracción en la actualidad". "Las redes sociales también tienen una gran importancia, mucho más de lo que pensaba"-confesó Jeff.

Con la vuelta de la pintura facial que usaba en los últimos tiempos de la WWE se le preguntó cuanto tiempo le cuesta pintarse toda la cara a lo que respondió "que tarda entre media hora y una hora en pintarse" y que "no es tan dificil como parece".

Los actuales talentos jóvenes de la empresa han impresionado a Jeff y confiesa que "me encantaría enfrentarme a The Velvet Dream" y "Mustafa Ali es mi luchador favorito de 205 Live, es muy entretenido, es fantástico"

Después de ganar el título de Estados Unidos y ser un campeón Grand Slam, "antes de retirarse me gustaría conseguir otro reinado mundial", junto a un combate en HIAC, pero este domingo lograré ese hito".

Desde el 1993 en la empresa, donde debutó con 16 años, Jeff echó vista atrás y entre sus principales rivalidades destaca la tenida junto "a mi hermano Matt y contra CM Punk en 2009 que conseguimos el Slammy a Feudo del año, aunque mi favorita de toda la historia es la que tuvo junto al Undertaker". Ligada a este tema, se le preguntó que antes él estaba en el vestuario junto a leyendas, pero ahora él es la leyenda, ante lo que Jeff respondió que "es extraño para mi, pero me alegra que pueda influir al talento jóven y que pueda servirles como entrenador"

Los últimos meses para Jeff han venido acompañados de lesiones y lo que su hermano Matt estuvo haciendo en la empresa mientras se recuperaba. "Me alegra que recuperara el personaje Broken, estuvo genial y creo que podrá sacar mucho más de ese personaje en un futuro muy cercano, y ojalá podamos volver como los Hardys Boyz una vez más". Al tema de que no está usando mucho la Swatom Bomb respondió que "no puedo realizarla varias veces a la semana, hace unas semanas me encontraba mucho mejor de la espalda, pero ahora me es imposible realizarla con mucha asiduidad y me sabe mal por los aficionados"

A un mes del PPV exclusivo de mujeres Evolution, que Renee Young se incorpore a la mesa de comentaristas de RAW indefinidamente, Jeff habla de que "las mujeres se merecen todo eso y más" "me alegro mucho de la Women´s Revolution" y hasta se bromeó con que sus dos hijas lleguen a ser un día superestrellas a lo que respondió entre risas "que me encantaría que puedan formar las Hardy Girls algún día".